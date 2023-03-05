「私奔婚禮」免去繁文縟節更甜蜜！只專注於彼此　就連父母都不請

提到辦婚禮想到的都是程序多又麻煩，還要請一班不認識或沒甚麼交情的親戚，想到這裡就卻步不想辦婚禮了！而現在外國興起了一種「私奔婚禮」（Elopement Wedding），形式滿足不少女生對婚禮的幻想，既能身穿白紗與愛人舉行婚禮，又不用宴請其他人。當被推出時就引起一陣討論，大家都很好奇這到底是怎樣的婚禮？



「私奔婚禮」就連父母、親朋好友都不宴請

「私奔婚禮」就連父母、親朋好友都不宴請（《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》劇照）

其實婚禮形式不斷在變化，為的是讓新人們尋到喜歡又舒服的婚禮，由傳統婚禮、輕婚禮、草地婚禮、雞尾酒會婚禮等等，越來越趨向簡單，更注重親密溫馨，符合年輕夫妻喜愛。而在外國興起的「私奔婚禮」比以上的婚禮更小型，只有兩個人，就連父母、親朋好友都不宴請，名符其實的「私奔」。

「私奔婚禮」可以選在彼此心儀的地方舉行

「私奔婚禮」可以選在彼此心儀的地方舉行（PhotoSource:Freepik）

「私奔婚禮」出席的人只是一對新人，和婚禮工作人員，他們會工作人員見證下完成儀式，由於整個過程只有彼此，會有一種互相守候的感覺，會更甜蜜！另外「私奔婚禮」還有一大優點，就是可以選在彼此心儀的地方舉行，以往的婚禮需要考慮賓客們前往方法和時間，金錢方面會加重，但只有兩人這些問題就不是問題。新人們可以選在對兩人有紀念意義的地方，或者簡簡單單的都可以，再把場地佈置成喜歡的風格，打造出心目中的夢幻婚禮！

「私奔婚禮」只有兩人 免去繁文縟節

「私奔婚禮」只有兩人，免去繁文縟節（《你的婚禮》劇照）

而「私奔婚禮」之所以會興起，是因為以往的婚禮有太多繁文縟節，由決定辦婚禮起會遷就新娘家長輩、新郎家長輩，到最後可能舉辦了一場自己不喜歡的婚禮，甚至得失了兩邊長輩。而且以往的婚禮上，新人們要發表感言、要所有賓客一組一組的拍照、要敬酒、聊天等等，這些對象甚至都不認識，但必須保持得體，但「私奔婚禮」只有兩人，就沒有這些煩事！

「私奔婚禮」將焦點放彼此身上 好好享受甜蜜時光

「私奔婚禮」將焦點放彼此身上，好好享受甜蜜時光（PhotoSource:Freepik）

其實新婚誰不想得到親朋好友們的祝福，但由於以往的婚禮形式，就算再小型，身邊的長輩也會提出不同意見，而你又不敢拒絕，甚至夫妻間會起爭執，讓明明是開心的事變得難受。而「私奔婚禮」上，新人們只需把焦點放在決定今後廝守終身的彼此身上，互相許下誓言，也不用在旁人起哄下說感言或親吻，可以好好享受甜蜜且浪漫的時光。

「私奔婚禮」是眾多婚禮儀式中其中一種，它的出現也只是給新人們多一個選擇，最重要找到一個適合彼此的婚禮模式，留下一個往後數十年回味起來都是甜蜜的回憶！