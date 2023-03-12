旅行｜網民列獨遊5大好處 享受真正的寧靜和自由：想去哪就去哪

【旅行｜獨遊】提供去旅行最可怕的事，除了被搶劫外，與旅伴起爭執也是另一樣頭痛的事，時常聽到去旅行回來就絕交或分手，讓人開始思考一個人或許更自在。近日就有網民在連登以「一個人去旅行其實從來唔係問題」為題，提出了獨遊5大好處，認為一個人去旅行，才是真正享受自己的獨處時光，既寧靜又自由。



獨遊好處1. 訂機票、酒店不用互相遷就時間（《螢之光－羅馬假期》劇照）

獨遊好處1. 訂機票、酒店不用互相遷就時間

去旅行前準備事情繁多，要先請假、訂機票、酒店，如果是與家人朋友或情侶一起去，都是遷就所有人的時間和喜好，不少人都試過當遷就出一個所有人都可以的日期時，就發現原來便宜的機票都加價了！但獨遊就完全沒有以上問題，早上跟公司請好假，午餐時就可以買機票、訂酒店，亦不用擔心會有任何糾紛：「自己準備好所有事，機票、酒店可以一早定好，不會拖」，省了不少溝通和互相配合時間。

獨遊好處2. 「想去哪就去哪」 旅行記憶更深刻（《原諒他77次》劇照）

獨遊好處2. 「想去哪就去哪」 旅行記憶更深刻

在計劃行程時，也是另一需要花耐心去討論的事，有人想去景點觀光、有人想去咖啡店打卡、有人想去郊外等等，很難滿足所有人的願望。而一個人去旅行就沒有以上問題，這位網民就指出：「想去哪就去哪，不會有既定行程。會預先找幾個景點，是自己有興趣的地方，想甚麼時候去就甚麼時候去。 」

的確獨遊時，在計劃行程時可以鬆動，只需根據自己喜好。而另一位有十年獨遊經驗的網民在留言提出，一個人去旅行的記憶可以維持更久，因為是由自己一手一腳去計劃和找路線到目的地，但他也提到一點不好的地方，就是吃東西時沒法多嚐幾樣。

獨遊好處3. 飲食不用遷就其他人口味（《花束般的戀愛》劇照）

獨遊好處3. 飲食不用遷就其他人口味

在飲食方面，這位發帖文網民就認為：「從來不用遷就其他人，想吃甚麼就吃甚麼」，畢竟去旅行時享受當地美食是很重要，但每個人的口味不一，這麼多天都要找到大家都喜歡的餐廳是很難的。另外網民也提到有些餐廳會不歡迎一人，可能是一個人就佔一張桌子，但總會有餐廳是沒問題，而且也有網民留言表示，一個人才是最容易找到，因為可以併桌，辦法總比問題多！

獨遊好處4. 在喜歡的景點逗留久一點 也不用看旅伴臉色（《原諒他77次》劇照）

獨遊好處4. 在喜歡的景點逗留久一點 也不用看旅伴臉色

除了計劃行程很苦惱外，在旅行時可能不是每個景點都是大家喜歡的，偶爾有興趣的地方想逗留久一點，也要擔心旅伴不耐煩。而獨遊就沒有這個問題，這位網民表示：「喜歡留多久就留多久，覺得無聊就走」、「不用理會其他人會不會黑面。」此外還有一位網民提到獨遊的另一好處，就算走錯路、做錯事或找錯地方，都不會被罵和給臉色你看，只需默默把事再做好，從錯誤中成長。

獨遊好處5. 不用擔心與旅伴的作息不一（《THE K2》劇照）

獨遊好處5. 不用擔心與旅伴的作息不一

每個人的作息不一，尤其去旅行有人喜歡早起趕行程，而自己又想多睡一會美容覺，在足夠睡眠後再出去。而一個人走旅行就完全沒有這個問題，想到睡到幾點就幾點，出去玩的時間多與少，全由自己決定。

獨遊不代表沒有朋友（《七月與安生》劇照）

獨遊不代表沒有朋友

關於獨遊亦都有網民提出並非想像般如此好，其中一個是指選擇獨遊的人是沒有朋友，但會選擇一個人去旅行其實很大原因，就是擔心在計劃過程中、旅行中會吵架，去完旅行後就少了一個朋友，畢竟要找一個好的旅伴是很難的。

獨遊時也可以與家人分享快樂，大膽開口問會有人幫忙拍照（《花束般的戀愛》劇照）

獨遊時也可以與家人分享快樂 大膽開口問會有人幫忙拍照

此外亦有網民提出一個人去旅行會無聊，沒有人能與自己分享即時的快樂，也沒有人幫忙拍照。不少女生出去旅行時總會想拍照，獨遊的話就很難拍得好看，但其實大膽又友善地開口問路人，大多數都會願意幫忙。而且在旅行時，可以多拍景色、美食照即時傳給家人和朋友們，既能讓他們分享旅行樂趣，也是一種遠在他鄉報平安的方法。