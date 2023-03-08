張名雅推新歌圓多年歌手夢！歷港姐爭議星途浮沉　終收獲美滿婚姻

張名雅（Carat）於2012年參選《香港小姐競選》勇奪冠軍，其後入行拍攝過多部電視劇和主持節目，去年（2022年）與TVB十年約滿結束合作關係，當時的她表示：「以後可以做自己喜歡的事。」而離巢後的張名雅一直專注家庭和發展KOL事業，在她的社交平台Instagram上，不時會看到她分享與家人的合照、廣告或是翻唱影片。昨日（7/3）張名雅宣佈了新動向，她正在拍攝新歌MV，更透露這次是自資6位數，一圓歌手夢。



張名雅推新歌望圓歌手夢 曾參加《星夢傳奇》被Eric Kwok狠批（陳順禎攝）

張名雅推新歌望圓歌手夢 曾參加《星夢傳奇》被Eric Kwok狠批

張名雅（Carat）昨日（7/3）為首支單曲《我愉快嗎》MV進行拍攝，透露這次是自資6位數，表示自己很喜歡唱歌：「我就不會只推出一首歌就算，想之後會有其他作品和大家分享。」

雖然張名雅是港姐冠軍入行，但其實她在這之前曾於溫哥華參加新秀歌唱比賽，與林奕匡更是同屆參賽者。在入行後張名雅參加過《星夢傳奇》歌唱比賽，當時翻唱容祖兒的《華麗邂逅》，可惜表現不佳，慘遭評判Eric Kwok狠批。之後張名雅大多是在社交平台上翻唱不同歌曲，所以這次推出新歌可說是圓夢。

張名雅勇奪《2012年度香港小姐競選》冠軍（VCG）

張名雅勇奪香港小姐冠軍 慘獲526宗投訴

張名雅（Carat）先是參選《2009年溫哥華華裔小姐》獲得亞軍，其後大學畢業回港後，參加了《2012年度香港小姐競選》勇奪冠軍，同時更獲得國際親善小姐、現場最受歡迎佳麗獎以及航空大使獎，其後代表香港參選了《2013年國際中華小姐競選》奪得季軍，應是對她備受肯定。但在《香港小姐競選》前，被發現著名電影人張堅庭是她表舅公，被指有不少優勢。

《2012年度香港小姐競選》慘獲526宗投訴（IG@caratcheung）

而且當年《香港小姐競選》是首次由全港市民以一人一票選出，但由於網絡伺服器出現問題，改由評判評分，令原本觀眾心目中大熱的朱千雪變成季軍，而冠亞軍分別由張名雅及黃心穎奪得，當時觀眾不滿賽果。讓原本應是開心事，變得噓聲一片，賽果更引發網民熱議，當時TVB及通訊局收到526宗投訴，包括賽果不公、安排不善、有誤導及欺騙觀眾之嫌，令張名雅一時變成攻擊的目標。

張名雅星途浮沉 《以和為貴》小三角色終獲肯定（IG@caratcheung）

張名雅星途浮沉 《以和為貴》小三角色終獲肯定

張名雅（Carat）雖然以港姐冠軍頭銜入行，初時主要是在《東張西望》及《姊妹淘》任主持，在戲劇方面以客串為主，甚少有戲份重的角色。直到張名雅於2015年的劇集《以和為貴》飾演活潑可愛的小三蘇花兒（Betty），與馬德鐘及徐子珊有多場對手戲，被網民大讚收放自如，哭戲自然；同年於劇集《鬼同你OT》亦大獲好評，以演技改變觀眾對她的看法，之後也於不同的重頭劇參與演出。

張名雅嫁律師男友誕兩子 婚後生活幸福美滿

張名雅（Carat）在事業取得成功，於2016年與戀愛一年半的律師男友蔡錦豪（Joe）結婚，同年11月在社交平台上宣佈懷孕，2017年3月26日誕下大兒子蔡浚鏗（Mario），再於2018年12月20日誕下次子蔡俊軒（Milo），婚後生活非常幸福美滿。張名雅不時會在社交平台Instagram上分享與丈夫約會照，或是與小朋友的生活成長照，她更會帶小朋友搭地鐵，生活相當貼地。

張名雅與TVB十年約滿：以後做自己喜歡的事（IG@caratcheung）

張名雅與TVB十年約滿：以後做自己喜歡的事

張名雅（Carat）去年（2022年）於社交平台宣佈約滿離開TVB，感嘆這十年時光飛逝，直言當時參選港姐只是想抱著試一下心態：「如果不試就以後都不會做這件事！於是由媽媽提名我參選香港小姐。」其後更提到希望離巢後可以自己喜歡的事，並表示如果能夠再生一個女兒，可以將自己的所有后冠送給女兒，不過現時仍未等到張名雅再次懷孕好消息，日前她就宣佈即將推出首支歌曲，更希望推出不只一首，正在向自己曾經的夢想努力。

我是否選美達人？不，只是想做就做！以後可以做自己喜歡的事，繼續同大家分享，見面。 張名雅（Carat）