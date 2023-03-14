女網民分手收「AA制禮物價目表」10元停車費在列！網：竟忍受2年

AA制｜交往時如何付款的爭議，大多是停留在戀愛階段，但近日有一位女網民在社交平台Dcard上，以「前男友連送我的禮物也要AA？」為題，分享與前男朋友交往時的奇怪的事蹟，認為過於斤斤計較，而且在分手後對方傳了一張「AA清單」給她，要求這位女生把交往前及後所收到的禮物及由他付的花費都還給他，有網民在看完後留言問：「這樣還能撐兩年敢問您是何方聖母」，表示佩服她能忍受近兩年。



>>>AA制還是男朋友全付？這種方式相處時更舒服 計得太清楚易生距離<<<

女網民分享「極端AA制」經歷：一碗5粒貢丸，每人2.5粒

AA制｜交往時如何付款的爭議，大多是停留在戀愛階段。（《我的ID是江南美人》劇照）

這位女網民分享自己與前男朋友交往近兩年，自己是剛工作不久，而前男朋友是已工作幾年，前男朋友在追求時很貼心和大方，會主動請吃飯、天氣冷會送暖包、送巧克力、手搖飲等等，這位女生也被他的心意打動，不久就開始交往了。

在交往後二人都決定是「AA制」﹐但這位女生提到前男朋友是會把零頭算得很清楚，像是一碗湯有5粒貢丸，都要平分成2顆半。她坦言「雖然說是走AA制，但對我來說這已經有點超過，感覺上滿差的...」，加上種種小事讓她認為前男朋友根本不是大方的人，之前追求時都是演出來的，或是說在追到後就變了。

交往時油錢要均攤 台幣3元過路費不收已是豪爽

交往時油錢要均攤，台幣3元過路費不收已是豪爽（《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照）

這位女生續分享男朋友在交往後期買了車，以為對方小氣的個性有所改善，但沒想到他之後卻頻繁抱怨養車很貴，更會說出：「會買還不是為了帶你去更遠的地方玩」。這位女生提到有一次他們出去玩之後，收到男朋友短訊說：「這次出門玩，油少一格（6公升）175.2/2=87.6，過路費就不跟你收了」，然而「過路費」只要3元台幣（約港幣8毫），讓她覺得很無言。這位女生表示曾經嘗試對他大方，期待著哪天他會懂得付出，所以時常會送他衣服、護膚品或偶爾製造驚喜等等，但他依舊是愛斤斤計較。

分手時收「交往前禮物AA清單」！10元停車費、餐飲詳列

分手時收「交往前禮物AA清單」總值台幣2,243（約港幣576）（Dcard）

而在這位女生終於提出分手，還在處於難過階段時，竟收到前男朋友傳來交往前「AA清單」，包括：暖暖包、巧克力、手搖飲及停車費等，就連告白用的花也在清單內，都是追求時送出的物品。所以這位女生問：「那不是你送我的嗎？我還要付錢？」。前男朋友回：「我把你當做結婚對象啊，既然我們沒有走到結婚，東西你也吃了用了，錢AA很合理吧？」，再來續補充：「交往後的我會再列給你。」這位女生表示瞬間把前幾天的難過情緒跟眼淚收回來。

分手時收「交往前禮物AA清單」10元停車費、餐飲詳列﹐還有「交往後禮物AA清單」（Dcard）

帖文一出網民們紛紛表示佩服她竟然能交往近兩年，也向她分享各種解決方法，像是建議直接封鎖，跟他建議真的想要回錢就去申請民事索償等等，還有很多人覺得他臉皮真的很厚。竟然會把交往前及交往後每一筆花出去的錢都紀錄下來，甚至停車費10元台幣（約港幣2.6）、告白用的花詳細羅列，並要求均攤，讓人想像到他在每次約會後都拿著手機，把自己付出的錢一一紀錄，等到分手那天向對方要回，這樣的人真的很難繼續交往下去。