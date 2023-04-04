飛行里數新手攻略│旅遊達人5招零成本、零痛楚賺里數換歐遊機票

飛行里數｜無論疫情前還是如今全球逐漸復常，香港人熱愛旅遊的心依舊不變。平時經常聽到身邊的朋友用飛行里數兌換機票，但到底飛行里數如何計算？對於新手而言，又如何短時間內賺取飛行里數？有名旅遊達人親授自己過往儲飛行里數攻略給大家，各位女生不妨參考達人的建議規劃屬於自己的充電之旅吧！



飛行里數｜平時經常聽到身邊的朋友用飛行里數兌換機票，但到底飛行里數如何計算？（youtube@草根貓 Grassroots Cat 截圖）

飛行里數是什麼？

飛行里數是一種積分，簡而言之是為用家而設的獎勵計劃。只要搭乘指定航空公司的航班，即可賺取里數，然後用里數兌換飛行獎勵，透過積分來換取機票、升級機位，或是換取其他獎勵等。

飛行里數｜飛行里數是一種積分，簡而言之是為用家而設的獎勵計劃。（youtube@草根貓 Grassroots Cat 截圖）

飛行里數｜透過積分來換取機票、升級機位，或是換取其他獎勵等。（youtube@草根貓 Grassroots Cat 截圖）

飛行里數｜第一步：集中一個目標

旅遊達人「草根貓 Grassroots Cat」於個人頻道分享了個人儲飛行里數的心得。眾所周知，信用卡享有不同優惠着數，最主要是看用家的目標是想儲飛行里數還是現金回贈。頻道主個人認為最理想是集中一個目標，以他本人為例，主要想儲飛行里數，他曾在疫情前成功儲足夠里數換取雙人商務客位前往歐洲旅行；疫情後他又曾經使用飛行里數換取智能手錶。他表示自己曾為了儲足夠里數，而曾經擁有過或者擁有多張信用卡。

飛行里數｜第一步：集中一個目標（youtube@草根貓 Grassroots Cat 截圖）

飛行里數｜第二步：了解信用卡是否里數卡

若果大家想集中儲飛行里數，首先要在網上查看那一張信用卡可換取飛行里數，因為某部份信用卡只適用於現金回贈，而不能換里數。當鎖定想申請的信用卡後，再比較官網申請以及部份優惠資訊網站的連結去申請同一張卡的時候，待遇會否有分別。有時候某些優惠資訊網站申請信用卡，會額外送超市現金券或者小禮物，甚至是額外飛行里數；沒有了解清楚直接跟銀行申請未必有特別優惠。

飛行里數｜第二步：了解信用卡是否里數卡（youtube@草根貓 Grassroots Cat 截圖）

飛行里數｜第三步：記低每張信用卡的重要資訊

由於每一張信用卡都有不同使用方式，頻道主個人建議可記低每一張信用卡的重要資訊提醒自己。第一，發卡年份月份、第二，迎新期內優惠如何、第三，迎新期過後，消費多少賺一里、第四，收年費日期，屆時提醒自己申請豁免、第五，取消卡日期。

飛行里數｜第三步：記低每張信用卡的重要資訊（youtube@草根貓 Grassroots Cat 截圖）

或許大家會疑惑為何要記低取消卡日期，其實某些信用卡取消卡一年後，再重新申請就會變成信用卡銀行全新用戶，故此可再取迎新優惠，簡單而言是永續迎新！

飛行里數｜第四步：留意信用卡限時推廣

當記低重點後，下一步大家需定期留意持有的信用卡有沒有特別推廣。部份信用卡不時會推出限時推廣優惠，只要特定時間簽帳滿指定目標，即可享有特別里數分紅。此外，某些信用卡於八達通充值、PayMe及支付寶充值，甚至交保險都可以儲分。

飛行里數｜第四步：留意信用卡限時推廣（youtube@草根貓 Grassroots Cat 截圖）

飛行里數｜第五步：花費一筆錢前兩星期申請信用卡

頻道主表示習慣大額消費前2至3星期會申請一張新信用卡，所謂大額消費，如結婚舉辦婚宴、裝修購買傢俬電器、身體檢查、過時過節買禮物等，這樣的話更容易達到迎新目標，從而會加速儲到足夠飛行里數。

飛行里數｜第五步：花費一筆錢前兩星期申請信用卡（youtube@草根貓 Grassroots Cat 截圖）

資料來源：YouTube@草根貓 Grassroots Cat