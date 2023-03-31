泰國買Cartier比香港便宜近4千！泰國達人教1地方熱門款搶購成功

【Cartier泰國｜Cartier加價2023】泰國消費水平比香港低，飲食方面又貼近香港人口味，故此是不少香港人的熱門旅行地點。一名內地網民於小紅書分享了於泰國買卡地亞（Cartier）消費攻略，而且同款比其他地方便宜了約千元左右，有興趣的女生絕不能錯過！



>>>LV手袋價錢｜遊泰國買LV便宜5千？泰國達人授2指南買到保值熱門款<<<

泰國買Cartier更划算！價錢足足相差三千元

各大奢侈品牌都紛紛傳出漲價的消息，日前著名法國高級珠寶商卡地亞（Cartier）亦將於4月全球加價，腕錶、飾物等漲幅約5至10%，即時引來大眾紛紛熱議。Cartier靠著精湛工藝、經典耐看的款式贏得不少人氣。

日前，有一名內地女生在小紅書發帖文分享了在泰國購買Cartier的經過，她表示自己於泰國入手了Cartier的C DE CARTIER 系列的戒指，在泰國以48,200泰銖（約$11,000港幣）購入，而根據香港官網現售HK$14,500， 對比下相差約$3,500港幣差價。

【Cartier泰國｜Cartier加價2023】泰國入手了Cartier的C DE CARTIER 系列的戒指，她在泰國以48,200泰銖（約$11,000港幣）購入。（RED@圈圈小助手）

【Cartier泰國｜Cartier加價2023】根據香港官網現售HK$14,500（﻿Cartier 官網）

>>>婚戒推薦｜精選Cartier入門經典款盡時尚感 鑲鑽戒$6XXX起即入手<<<

除了C DE CARTIER 系列的戒指有差價外，有另一位網民則分享自己於泰國以低價成功入手卡地亞（Cartier）的飾品。Cartier Juste un Clou系列是品牌最受歡迎的珠寶系列之一，看似一個平平無奇的螺絲釘，卻成為女生最愛的款式，尤其以玫瑰金最受亞洲女生喜愛。

【Cartier泰國｜Cartier加價2023】Cartier Juste un Clou珠寶系列是品牌最受歡迎的珠寶系列之一（RED@冲向世界的羊羊羊）

這位網民表示，自己在泰國王權曼谷市區免稅購物中心入手了 Juste un Clou小型款手鐲，她更直言比起其他的免税店價格還要低，故此毫不猶疑立馬入手。她以約$29,800人民幣（約$33,000港幣）購入，價格比香港官網便宜約$4000港幣。

【Cartier泰國｜Cartier加價2023】她以約29,800人民幣（約$33,000港幣）購入，比較下價格比香港官網便宜約$4000港幣（﻿Cartier 官網）

內地網民紛紛留言讚同：泰國真的是全世界卡地亞最低價！

帖文發佈後，不少網民紛紛都表示在泰國購買卡地亞（Cartier）的確是十分划算，且有人所入手的款式比起帖主更為便宜：「我在曼谷買LOVE手鐲比國內便宜一萬啊」、「比瑞士韓國日本都便宜」、「泰國真的是全世界卡地亞最低價了」。

【Cartier泰國｜Cartier加價2023】內地網民紛紛留言讚同（RED@花花畫畫）

【Cartier泰國｜Cartier加價2023】泰國真的是全世界卡地亞最低價！（RED@花花畫畫）

▼▼▼按圖看更多保值飾物推介▼▼▼