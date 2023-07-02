更年期症狀舒緩｜中西醫授2招對付更年期不適：乾燥、肥胖

更年期症狀舒緩方法！更年期如何保養？雖然疫情緩和，近年大眾對於健康議題亦相當關注，特別對於成熟女性群眾而言，女性健康更是不容忽視的問題。年齡增長，導致雌激素降低，除了會引致月經失調、停經之外，也會引起其他生理和心理的轉變。



近日台灣健康節目《健康2.0》中的「明欣醫聊事」中邀請了家醫科醫生陳欣湄、營養師宋明樺以及中醫 陳峙嘉醫師作為嘉賓，分享中西醫對於女性健康、更年期的注意事項並解答、拆解相關迷思，大家不妨一起了解更多吧！

如何知道自己進入更年期？ 中醫：女七男八為身體週期

更年期其實屬於正常生理理象，男女間進入更年期時的症狀可謂十分不同。不少研究都指出女性在44-55歲期間，因雌激素降低，停經前後的日子則會步入更年期。而根據中醫角度，更年期屬於身體階段，女生每7年為一個週期，女生當42到49歲時，《黃帝內經》指女生「腎水絕，地道不通」，體內的陰陽平衡此時達至均衡，陽氣大增、女性荷爾蒙降低，故此出現乾涸、體態不適合生子、身體不適等情況。

而男性更年期，陳中醫師指男生每8年為一個週期，大約48到56歲左右，因體內的陰陽平衡，體內陽氣不足、睪固酮過低則會引發些身心障礙。

如何知道自己進入更年期？ 中醫：女七男八為身體週期（截自YouTube@《健康2.0》「明欣醫聊事」）

除了手動計算年齡之外，陳醫生亦有提醒各位女生，如果月經由準確或不太規律再到完全停經，停經情況持續一年的話則是代表已經進入更年期了。另外45到55歲亦會陸續出現不同的更年期症狀。

陳醫生亦有提醒各位女生，如果月經由準確或不太規律再到完全停經，停經情況持續一年的話則是代表已經進入更年期 （截自YouTube@《健康2.0》「明欣醫聊事」）

更年期有哪些症狀？中西醫：更年期不等於月經不調

更年期看似很可怕，當月經不調時大家都會為之緊張，但到底更年期會有什麼症狀、不適呢？網絡指出更年期常見症狀為熱潮紅、冒汗、心悸、易怒等，而陳中醫師及陳醫生指各人體質不一，未必每個人都會出現症狀不適，不需要過份擔心。

陳中醫師特別提醒大家更年期要在特定歲數內發生才叫更年期，那怕月經失調也不全是更年期所引致，日常生活習慣亦會影響體內陰陽比例，就算30多歲提早出現了症狀不適，都只是早衰問題。

對比起更年期這個階段，醫生們異口同聲地指出日常生活習慣才會令症狀狂現，例如捱夜、失眠、受壓、油膩煎炸飲食等，陳醫生更指出更年期是個放大鏡，才會令日常小病痛變得嚴重。

醫生們異口同聲地指出日常生活習慣才會令症狀狂現（截自YouTube@《健康2.0》「明欣醫聊事」）

更年期易抽筋、乾紋盡現、身體乾燥？中醫授保水食療

中醫角度認為女生更年期間的水分流失，故此容易出現抽筋、面上乾紋、身體乾燥等問題。要對付這些情況，除了要多喝水之外，陳中醫師指若果喝水後很容易上廁所的話，這個代表個人體質留不住水分，體內的電解質失衡；這樣的話則可以以運動飲品去補充水分。

更年期易抽筋、乾紋盡現、身體乾燥？（截自YouTube@《健康2.0》「明欣醫聊事」）

假若多喝水、運動飲品都未能解決情況的話，陳中醫師指則可以多補充含「膠質」的食物，例如龜苓膏、百合、帶有黏液的木耳、秋葵等去改善。

更年期肥胖是常態？中西醫：吃少1物只會復胖快

除了會出現抽筋、乾紋盡現、身體乾燥等問題，隨著身體代謝下降，不少人都認為更年期更容易肥胖。對此，中、西醫都表示因為荷爾蒙浮動的情況下，再加上低卡路里飲食又或者不進食澱粉，只會釋放更多壓力荷爾蒙，使得脂肪更難燃燒，更影響心情。身體在低能量的情況下，會產生「保護機制」，因著攝取的卡路里、食物營養下降，誤以為正在經歷危險情況、飢荒等，所以會儲備好能量以便逃生。

更年期肥胖是常態？中西醫：吃少1物只會復胖快（截自YouTube@《健康2.0》「明欣醫聊事」）

若果想維持身形、又順利過渡更年期的話，陳中醫師指三餐一定要定時進食，最多減少些許分量，而陳醫生建議指可以每天一餐的階段性去固定攝取澱粉，好讓身體平衡。