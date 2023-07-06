李玟去世｜李玟生前抗病魔惹網痛心　附6症狀+3技巧關心身邊的人

李玟去世｜昨晚（5日）著名歌手李玟（CoCo）突然傳出死訊，其胞姊李思林在社交平台上親證噩耗，向粉絲及傳媒發放訃聞，盼大眾會記得李玟的標誌性笑容。胞姊李思林透露李玟生前飽受抑鬱症困擾，有傳李玟難以走出婚姻觸礁的陰霾才會罹患抑鬱症，最終走上絕路。李玟輕生一事引來大眾關注情緒病的問題，大家不妨平日觀察一下身邊的朋友會否有以下症狀！



李玟的死訊獲其胞姊李思林親證後，隨即有不少粉絲都找出李玟生前於社交平台的帖文及照片，粉絲認為李玟總是以微笑掩飾自己的抑鬱，令不少粉絲都大感痛心。外國媒體《INDEPENDENT》曾報導指出，社會上有近一半的抑鬱症患者總是以微笑掩飾自己的憂鬱，大家不妨留意一下身邊的朋友有沒有以下6大「微笑抑鬱症」症狀！

李玟去世｜李玟的死訊獲其胞姊李思林親證後，隨即有不少粉絲都找出李玟生前於社交平台的帖文及照片，粉絲認為李玟總是以微笑掩飾自己的抑鬱，令不少粉絲都大感痛心。（IG@cocolee）

別忽視！一文看清6大「微笑抑鬱症」症狀

1. 不愛社交活動，總受獨自一人

「微笑抑鬱症」的患者不愛社交活動，即使寂靜的晚上會產生孤獨感，但卻感到無比自在。但這時候抑鬱感就會隨之而來，在寂靜的晚上總會不自覺胡思亂想，而且無休止的反思會令患者陷入傷感的情緒中，這樣都是另一種的折磨。

李玟去世｜別忽視！一文看清6大「微笑抑鬱症」症狀（《我們與惡的距離》劇照）

2. 在意別人的一言一語

患者特別在意他人的一言一語，儘管別人是不經意的玩笑，都會讓他們耿耿於懷，甚至會認為自己很失敗。此外，「微笑抑鬱症」的患者當被人拒絕，負面情緒亦會隨即出現，繼而開始責怪自己。

3. 表面樂觀，內裡憂鬱

不少「微笑抑鬱症」的患者在朋友圈中都是擔當著一個「開心果」的角色，但是獨自一人的時其實很負面。當離開朋友就會出現難以言喻的失落，但當再次面對朋友又會再戴上「開心果」的面具。

4. 總是擔心自己「拖後腿」

文章開頭已經提及「微笑抑鬱症」的患者總是以微笑掩飾自己內心的情緒，但一切是他們開啟了自我保護機制。儘管感到失落依舊臉帶笑容，亦不會尋求幫忙，擔心自己的事情及情緒會麻煩到別人。

李玟去世｜別忽視！一文看清6大「微笑抑鬱症」症狀（《29+1》劇照）

5. 生活多姿多彩卻不快樂

部分的「微笑抑鬱症」患者擁有不同的興趣嗜好，他們的生活明明是過得充實，但總是感到不快樂。原因是患者在生活中難以找到一件讓自己開心的事，即使去旅行都無法放鬆心情，獨自回家亦會變得寂寞。

6. 認為身邊沒有可傾訴的對象

第3點提及患者在朋友圈中是擔當著一個「開心果」的角色，身邊有不少的朋友，但是患者遇上情緒問題時卻不敢和朋友傾訴，甚至認為身邊沒有可傾訴的對象。由於他們認為流淚是弱者的行為，故此不願在朋友面前展現出這一面。

假如察覺到身邊有朋友疑似患上「微笑抑鬱症」，大家再開導他們時謹記以下三大技巧：

李玟去世｜假如察覺到身邊有朋友疑似患上「微笑抑鬱症」，大家再開導他們時謹記以下三大技巧：（電影《閏蜜1》劇照）

1. 肯定他們的情緒

以上提及「微笑抑鬱症」患者認為身邊沒有可傾訴的對象，若果他們願意跟你分享不愉快的事，或是某些事業引致的負面情緒時，首先要肯定他們的情緒，讓他們感受到你是明白及諒解。有時候他們純粹是把負面情緒發洩出來，開導者只需要成為一個「樹洞」即可。

2. 當好一個聆聽者角色

人容易受別人影響，當別人在抒發情感時，會不知不覺身同感受及一齊陷入了負面的情緒中，甚至會演變成「互相比較遭遇」的局面，最終會令到大家變得更不開心。面對「微笑抑鬱症」患者時，當他們分享情緒時，只需要當好一個聆聽者角色。

3. 忌太早下判斷

最後一點，當對方正在分享情緒時，盡量把整件事情聽完，才下判斷及提出個人的看法，宜多以Open Question式發問。在分析事情及提出個人的看法時都要以正面方向為主，讓他們感到人生充滿希望。

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