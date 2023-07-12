卵巢囊腫｜李佳芯曾長卵巢腫瘤感悟人生　台醫拆解惡性腫瘤症狀

李佳芯重提生卵巢腫瘤一事，由李佳芯、何沛珈及梁超怡3位女神主持的TVB健康資訊節目《身體最誠實》，邀請了「腫瘤學巨人」莫樹錦醫生，每集身體不同器官的健康問題，破解各種健康謬誤與疑難，今晚將播出最後一集。李佳芯在「Ali Says」中，重提2017年生卵巢腫瘤一事，指初期以為是小肚腩，所以沒有留意。原來卵巢腫瘤從兒童到老年婦女都有機會發生，那麼在甚麼情況下需要開刀呢？



李佳芯在《身體最誠實》「Ali Says」中，重提2017年生卵巢腫瘤一事。（TVB）

由李佳芯、何沛珈及梁超怡3位女神主持的TVB健康資訊節目《身體最誠實》，邀請了「腫瘤學巨人」莫樹錦醫生，每集身體不同器官的健康問題，破解各種健康謬誤與疑難。（aliaime＠IG）

李佳芯曾長卵巢腫瘤感悟人生 初期誤以為腫瘤是小肚腩

TVB健康資訊節目《身體最誠實》今晚（12日）播出最後一集，李佳芯在每晚的「Ali Says」環節中，透過分享自身經歷，為觀眾們送上心靈雞湯，她更在節目中重提2017年生卵巢腫瘤一事。

李佳芯分享指，有一晚收工回家休息，睡覺到半夜，突然感到腹部劇痛，過幾日後去做身體檢查，才得知卵巢出現了一個13cm x 7cm 大的腫瘤。李佳芯更表示，其實當時身體一早已經出現了異樣，那時候摸著肚子時，感覺異常地突起，但起初以為是小肚腩，加上工作太繁忙而未有放上心。幸好在求診後發現腫瘤只是良性，醫生也立即為她排期做手術。

原來曾經以為離自己好遠的事，霎眼間就會出現，所以我不斷提醒自己，要照顧好身體，才可以好好享受生活。 李佳芯

李佳芯分享指，有一晚收工回家休息，睡覺到半夜，突然感到腹部劇痛，過幾日後去做身體檢查，才得知卵巢出現了一個13cm x 7cm 大的腫瘤。（aliaime＠IG）

停經後才生卵巢瘤很大機會惡性？台醫拆解惡性腫瘤症狀

其實卵巢腫瘤並不罕見，是婦科常見的疾病之一，根據台灣長庚紀念醫院婦產部「婦女健康照護網」資料顯示，卵巢腫瘤由兒童到老年婦女都有可能發生，而子宮內膜異位瘤就是一種很常見的卵巢瘤，它又名為「朱古力囊腫」，現代人晚婚晚育趨勢日漸普及，而令此病更為常見，患者出現的症狀主要是月經痛、下腹痛、性交痛、經期腹瀉、不孕等。

其實卵巢腫瘤並不罕見，是婦科常見的疾病之一。（gettyimages）

至於，卵巢瘤被發現是惡性的機率，基本上是與年齡有關，停經前約有13%的卵巢瘤有機會是惡性，要停經後就有45%的機率會是惡性。有婦產科醫生鄭丞傑就曾經在台灣節目《醫師好辣》中提到，卵巢瘤雖然是不罕見的疾病，但很多人都會擔心它是惡性，但實際上，惡性機率其實是非常低。

那麼怎樣可以得知它是惡性的呢？鄭醫生就指出有實心及中膈厚、有腹水、惡性血流、快速長大及停經後發生的就有機會是惡性腫瘤，而醫學上對卵巢水瘤，如果腫瘤大小只有5cm以下的，一般都建議觀察就好，但如果大過5cm，就可以考慮開刀切除，但也不是必定的。

台醫拆解惡性腫瘤症狀（《醫師好辣》節目截圖）

鄭醫生又指，由於卵巢每個月都在變化，卵巢腫瘤的大小則會隨著經期變化。排卵期時會形成一個比較大的「卵泡」而形成「濾泡囊腫」，而排卵後就會出現「黃體」而形成「黃體囊腫」，大小可以去到7、8cm，而在月經後再照一次就會縮小了，甚至過2個月再照時都已經不見了，所以不要急於開刀。

那麼在甚麼情況醫生會建議開刀呢？鄭醫生指出，平日好動、常做劇烈運動的人就建議開刀，因為尺寸較大的囊腫平日會扭轉，如果轉到被腸子卡住了的話，就會導致劇痛，這時候就只能夠開刀處理。

卵巢腫瘤的大小則會隨著經期變化。（gettyimages）

鄭醫生分享了一個病例，指一位女子10年來卵巢都有一個良性腫瘤，但在10年後突然轉變成惡性，所以如果選擇不開刀的話，就緊記要定期覆診，發現到有惡性症狀時及早治療。