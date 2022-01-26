想延緩更年期到來？營養師親授5個飲食原則　預防卵巢早衰保青春

女人的一生永遠在跟時間賽跑，從肌膚保養、身材管理，如果想要生小孩，也要把握最佳時機，隨著年齡來到了45-55歲之間還要擔心更年期報到，台灣營養師Ivy就在臉書粉絲頁上，提醒所有女性，在進入40歲後就該注意身體狀況，分享怎麼靠「吃」來延後更年期來報到喔！



什麼是更年期？

營養師Ivy在粉專上寫道，更年期是指卵巢功能衰退，雌激素分泌急速減少，竟引起像是肌膚老化、骨質疏鬆、心血管疾病、高血壓、中廣型肥胖、健忘、容易疲勞、陰道乾澀發炎等症狀。近年的統計數字發現，女性更年期有提早現象，估計與飲食習慣、生活壓力有關，「在不當飲食與壓力的衝擊之下，會使女性更年期提早報到。」她也補充，研究發現，想要延緩更年期、讓青春停留久一點，透過飲食的改變就能有所改善。

歲月是愛美女士的最大敵人，想知道哪類食物可延後更年期？（點擊放大閱讀）▼▼▼

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少吃精緻澱粉

簡單來說，精緻澱粉就是只有熱量，營養成分不高，除了會讓體重上升外，也相對容易引起過敏與食物不耐症。營養師Ivy就建議大家，少吃精緻糖、少白米飯、白麵條、白饅頭，減少胰島素的阻抗，可延後更年期。改吃多全穀雜糧，如糙米、五穀米、黑米、燕麥、麥片、蕎麥麵、地瓜、南瓜等粗纖維含量高的食物。

多食用深海魚

深海魚油具有抗發炎、抗氧化的作用，每天食用一份深海魚肉可幫助更年期延後3.3年到來，竹莢魚、沙甸魚、秋刀魚都是很好的選項。

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每日攝取豆類製品

別小看豆類製品的好處，營養師Ivy說明，每天攝取豆類製品，可以延後更年期0.9年來報到，不論是豆漿、豆腐、豆干、黑豆、毛豆等食物，以黃豆製品取代部分肉類來補充蛋白質來源，同時還能減少膽固醇的攝入！

維生素B6、鋅離子

除了上述的這些食物外，營養師Ivy表示，多吃全穀類、瘦肉、雞蛋、牛奶、深色蔬菜、貝類、堅果等新鮮食物，藉此來攝取維生素B6、鋅離子，便能幫助延後更年期。

飲食均衡最重要

最後，她再次提醒所有女生，擁有均衡飲食、採低GI飲食的原則，可以多吃豆類及魚肉即可，若在正進行體重管理或是減重的女生，也不要使用過度激烈的方式來使體重下降，切記要溫和進行，以免荷爾蒙失調，別忘了要懂得釋放壓力，這也是延緩更年期到來的一大要點喔！

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】