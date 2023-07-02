30歲女常吃魚生致卵巢早衰近停經！醫生：兩元素超標 附建議食法

【停經｜卵巢早衰】月經停止，在大眾印象中，都是發生50多歲的中年婦女身上。但近日有一位台灣醫生於個人Fcaebook粉絲專頁中分享一個案例，一名年僅30歲的年輕女生，卻有嚴重卵巢早衰﹐求診時已經接近停經。在經檢查後發現，因為她長期愛吃1種食物，導致體內的汞（俗稱：水銀）及塑化劑含量超標，醫生還有分享他的建議和預備方法。



年僅30歲的年輕女生，就患有嚴重卵巢早衰，求診時已經接近停經（《逃避雖然可恥但有用》特別篇劇照）

30歲女性患嚴重卵巢早衰 將近停經

華育生殖醫學中心副院長王呈瑋醫生，在個人Fcaebook粉絲專頁中分享一個年輕案例，一位才30歲的年輕女生，患有嚴重卵巢早衰，求診時已經接近停經。

但因找不到特定病理性原因，染色體都正常，醫生便建議她檢驗體內的重金屬含量跟塑化劑，發現她體內的汞及塑化劑含量均超標。

王呈瑋醫生指汞及塑化劑含量均超標，都是可能與她卵巢嚴重衰竭有關。該女生其後提到自己很愛吃刺身，醫生指魚生大部分都是來自海中的大型魚類，而大型魚類的汞含量一般都較高，當汞一但進入體內，是很難排除的。

王呈瑋醫生就建議飲食多樣化，盡量不要只吃單一的食物（Unsplash@sarahleejs）

醫生建議飲食多樣化

這名女生經常食吃刺身便容易攝取過量汞，而刺身是很多人愛吃食物，很難戒掉不吃。王呈瑋醫生就建議飲食多樣化，盡量不要只吃單一的食物，而魚類盡量選擇小型魚類為主，像是他會選擇吃鯖魚。

關於汞對人體的的危害，其實香港衛生防護中心都曾經撰文分享（《海街日記》劇照）

汞對人體的的危害 及建議做法

而關於汞對人體的的危害，其實香港衛生防護中心都曾經撰文分享，就有提到人體攝入汞的來源，其中一種就是受污染的捕食性魚類。而對人體會有不少危害，假如意外地吸入或進食大量汞或其化合物，可導致急性中毒。

由於汞及其化合物具有腐蝕性，它們可引致口腔及咽喉發炎和潰瘍。其他常見的病徵包括噁心、嘔吐、肚痛、出血性腹瀉及腎功能損傷等，攝入大量汞更可導致死亡。

同時文章中亦有建議孕婦、介乎生育年齡的女士、嬰兒及小孩應避免過量進食捕食性魚類，如鯊魚及劍魚﹐而含有優質蛋白質及少量飽和脂肪的魚類，對人體健康非常有益﹐適量進食及均衡膳食可避免因偏食而攝取過量汞。