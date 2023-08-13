Barbie芭比｜女二拉丁裔AmericaFerrera 戲外超強反差 雙學位影后

Barbie芭比｜隨著《Barbie芭比》真人電影上映，芭比粉紅與芭比相關的熱潮就一直保持熱度，而《Barbie芭比》亦在短短17天中的時間突破全球票房 10 億美元！戲中除了精美絕倫的服飾配件外，還有一眾繪聲繪影的演員，包括主演的瑪格羅比（Margot Robbie）、賴恩高斯寧（Ryan Gosling）外，更不少得芭比以外的女二，飾演人類媽媽「Gloria」的America Ferrera。戲內的「Gloria」喚醒一眾被洗腦的芭比，而戲外的America Ferrera亦相當傳奇，致力提倡不同女性權益。



當提到America Ferrera，以為只有《Barbie芭比》中的人類媽媽一角嗎？其實她早已為人熟悉，換回標誌性的眼鏡與牙套，無錯她曾是《俏Betty》（Ugly Betty）中的「Betty Suarez」，更成為首位拉丁裔女性獲得Emmy Awards喜劇類最佳女主角獎！除了演員，她亦曾參與不同電影崗位，作為《Tinker Bell》、《How to Train Your Dragon》等的配音，擔任幕後、執行製片人的工作等。在名成利就的同時，America Ferrera一路走來的實力與自信不容置疑。

當提到America Ferrera，以為只有《Barbie芭比》中的人類媽媽一角嗎？（Barbie）

我並不要求我的夢想要很容易實現，我只需要它有實現的可能性。 America Ferrera

成功背後全靠堅持上進 克服出身與種族

America Ferrera 是個拉丁裔美國人，她曾在TED中表達過自己並非出生富裕，單親家庭的背景加上家庭經濟狀況不好，當時更連一個芭比都不能負擔得起。不過刻苦現實並未阻擋她的夢想飛翔，她相當熱愛表演、展現自我，更在5歲的時候 就立志告訴媽媽，長大以後要成為演員或人權律師。

我的夢想是要成為演員 America Ferrera

America Ferrera 5歲的時候就立志長大以後要成為演員或人權律師（IG@americaferrera）

當America Ferrera 步入青春期，終於在15歲的時候獲得第一個試鏡機會，不過「拉丁裔」這個身份卻令她吃盡苦頭，被他人嫌棄美式口音而不夠「拉丁」感覺、過於「拉丁」的黝黑感、貧窮的新移民等等批評，令她一度陷入自我懷疑；為了得到他人的認同與機會，她決心不曬太陽、弄直捲髮、經常試圖減重。

她花費數年的自我懷疑與接受事業上的失敗，直到演出《Real Women Have Curves》，America Ferrera 指在演出安娜一角時，角色正正需要扮演她自己，她才能夠釋懷，找回自我。

我被教導的是：要相信任何人都可以成就任何事，不論他們的皮膚是什麼顏色，無論我的父母是否新移民，無論我有沒有錢。 America Ferrera

演出過後，America Ferrera 亦沒有因而止步，她一直致力發展演藝，直到出演《俏Betty》的一角，才成功走到大家眼前並榮獲多個女主角獎項。其後她亦參與不同電影崗位，作為《Tinker Bell》、《How to Train Your Dragon》等的配音，擔任幕後、執行製片人的工作等。

演藝夢達成 以新角度達成兒時期盼

演藝夢達成的背後，全賴在追逐過程中的退讓，放下讀書的時間成就了演藝路。不過有時America Ferrera 亦會回想起當初兒時期盼：人權律師，後來經過導師的說服下，她在10年後重拾書本，就讀全美國Top 25最具競爭力的頂尖大學之一的University of Southern California，以舞台及國際關係雙學位畢業，求學期間更獲得過全國最頂尖的獎學金！

10年後重拾書本，就讀全美國Top 25最具競爭力的頂尖大學之一的University of Southern California（IG@americaferrera）

雖然America Ferrera 並沒有成功當上律師，但她仍相當熱衷地參與人權、公益議題及女性議題等事宜，她很珍惜自己作為名人的身份，她會運用自己的影響力去關注社會。America Ferrera 意識到當聲音能夠進入到文化當中具有強大的力量，所以她除了身體力行參與社會義工，更有份幫忙為 Hillary Clinton 的競選，亦有創立一個專門協助拉丁裔社區投票的平台。

除此之外，America Ferrera 亦有響應#MeToo 運動並公開讚揚那些勇敢發聲的女性，她亦大方勇敢分享了自己曾經在 9 歲時遇到性侵犯的事件，希望喚起公眾對女性保護的關注。