ENTP｜MBTI辯論家愛情事業優缺點：能言善辯、熱愛挑戰追求新鮮感

ENTP｜MBTI測試分為16型人格，為近年流行的趨勢，當中佔本港比例第12位的「ENTP」（辯論家），就是位極度活躍者，活潑開朗、好辯傲慢，具備強烈的創造力與冒險精神。到底ENTP的個性，都有怎樣的優缺點？他們的愛情觀和事業運又如何？以下為大家詳細剖析。



ENTP辯論家特質1. 創作力量同幻想會嚇你一跳

ENTP具備極強的創造力與想像力，他們總是滿腦子新的想法與方向。不少ENTP對於構思聯想非常在行，能提出許多前衛又獨特的構思。他們也擅長把抽象的理論應用在現實情境中，從中找到解決問題的突破點。

ENTP｜金世正曾於社交媒體公開是ENTP。(IG@clean_0828)

ENTP辯論家特質2. 機智聰明的「討論者」

個性直爽大膽的ENTP，說話風格幽默機智。他們喜歡與人辯論交流，也常提出與眾不同的觀點，甚至刻意說出反 駁的話來挑戰他人。許多ENTP都是善於辯駁，也經常因此會惹人生氣。

ENTP辯論家特質3. 怕悶、愛挑戰

與其隱居家中，ENTP熱衷探索新事物，渴望體驗不同的可能性。他們總是對世界充滿高度好奇，樂於嘗試各種新的遊戲、活動和體驗。ENTP的生活步調很快，也會時常感到無聊而渴望改變。ENTP的生活步調很快，也會時常因感無聊而渴望改變。

ENTP｜韓國MONSTA X成員民赫也是ENTP的代表。(IG@go5rae)

ENTP辯論家愛情觀：

與傳統觀念截然不同，ENTP性格獨立、活力四射，同時渴望在感情中保有自由和空間。對ENTP而言，一段關係不代表要24小時在一起，反而需要個人獨處時光。他們也接受另一半跟朋友在外盡情玩樂，享受屬於自己的生活。

ENTP同時希望感情充滿刺激，渴求關係中的新鮮感。ENTP會不斷參與各種戶外活動和文化體驗，也希望另一半能名在旁陪伴。與其整天窩在家裡Netflix and Chill，不如出門一起挑戰限時旅行任務！

ENTP｜在感情交流上，ENTP追求理性而非浪漫。(IG@clean_0828)

如何追求ENTP？

在感情交流上，ENTP追求理性而非浪漫。他們喜歡與另一半進行交流和溝通，也樂於互相構思更多新想法。如果你是講理想和浪漫情話的類型，ENTP可能會覺得無趣乏味。他們更期待你能跟上他的思維，大家共同成長。

ENTP適合的MBTI人格：

ENTP個性好辯又獨立，適合敏感又富有同情心的INFJ（提倡者），可以理解並包容ENTP繽紛多變的個性。INFJ注重和諧，有助感染ENTP接受妥協。同時，INFJ也能激發ENTP的情感一面。ENFP（競選者）活潑開朗，與ENTP同樣熱愛探險和體驗新奇事物。兩人都追求自由，可給予對方相對的空間。ENFP性格也樂觀進取，能鼓勵ENTP實現夢想。

ENTP｜ENTP個性活潑好動，適合追求事業成就的工作。(IG@go5rae)

ENTP辯論家事業：

ENTP個性活潑好動，適合追求事業成就的工作。例如創業能讓ENTP發揮想像，實現新穎想法。他們亦擅長發掘市場缺口，並激勵團隊完成目標。ENTP亦善辯且思考敏捷，可成出色的律師。他們不畏挑戰，能在法庭上駁倒對手論點。同時，ENTP也樂於伸張正義，對法律議題抱持熱忱態度。

ENTP辯論家優點：

1. 知識分子

2. 應變能力高

3. 有魅力

4. 充滿活力



ENTP辯論家缺點：

1. 經常辯駁

2. 不顧及別人感受

3. 難以集中

