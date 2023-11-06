洗衣教學｜衣服去污漬全攻略　輕鬆解決咖啡漬/粉底漬/白色衫轉黃

衣物去漬/洗衣技巧｜相信大家都經歷過穿著新衫或白色衫出街時，總會不小心地把衣物弄污的情況。結果，這一件衣物就因為一處非常礙眼但又洗不掉的污跡，而落得被丟棄的下場。其實，衣物有污漬是日常生活必定發生的事，沾到污漬亦不一定要丟掉。收納達人lifemagichk，日前就分享衣服去污全攻略，不論是咖啡漬、領口粉底漬、衣服發黃等污漬，都可以統統解決。



7大衣物去漬法全公開

達人分享洗衣技巧，助你輕鬆KO衣物污漬。(www.freepik.com)

洗衣雖然是日常之一，不過要將衣物完全地清潔乾淨，就成為了一大重要的課題。收納達人lifemagichk 近日分享衣服去污全攻略，方法簡單，而且所需用品都是家中必備的基本家品，想清除頑固污漬，其實不難！大家都快點學起來，拯救那些因沾到污漬而快將被丟掉的衣物。

衣物去漬法1｜油污

先不要碰水，可用洗潔精清潔沾上油污的地方，再用清水洗乾淨。或可用麵粉及洗衣液，洗乾淨。

衣物去漬法2｜筆漬

可用洗面奶去除筆漬，亦可用消毒藥水溶解污漬，嚴重筆漬可以用稀釋漂白水重點清除。

衣物去漬法3｜發黃衣物

先用洗米水以及洗衣液浸泡後清洗。另外，可用少量白醋混合清水，將衣物浸泡一晚再清洗。

衣物去漬法4｜咖啡漬

咖啡漬切忌用肥皂刷洗。(www.freepik.com)

用溫水、洗潔精及白醋浸泡和清洗。緊記不要用肥皂刷洗，因為會和咖啡的單寧酸結合成為永久污漬。

衣物去漬法5｜粉底漬

用洗面奶配牙刷刷洗，或用梳打粉覆蓋污漬，再用牙刷刷洗。

衣物去漬法6｜醬油漬

先用白糖在醬油漬上搓洗，再用清水洗淨。另外，可用梳打粉塗在醬油漬上，先搓洗再用清水洗淨。

衣物去漬法7｜白色衣物染色

切下一小部份的肥皂，然後混合洗衣粉和熱水一同浸泡衣服一天。

(圖片及資料獲lifemagichk授權轉載。)