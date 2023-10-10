4大開運好物的用法及禁忌　水晶、玉鐲這樣用能消災解厄、招好運

為了能夠改運、求好運氣，除了日常與人為善、多做好事，或者祈求神明保佑，很多人也很習慣隨身攜帶或者在家放置開運好物與飾品。



但這些開運物品真的只要買了就一定能招來好運嗎？命理專家簡少年在著作《簡少年現代生活算命書》分析，許多常見的開運好運到底有沒有效？有沒有什麼禁忌？又該怎麼使用才能讓能量最大化呢？

4大開運好物的用法及禁忌，有甚麼要注意？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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開運好物

1. 水晶

水晶是許多人喜歡配戴以及放置在家中的開運好物，而水晶的能量也是非常強的，簡少年表示，不同的水晶相對就有不同的效果。例如，粉晶可以招桃花，紫水晶可以招財，這也是我們常看到的水晶洞由來，它越大產生的能量就愈強。所以可以依照你所希望求得的好運，選擇相對應的水晶，不僅可以有改運的效果，甚至也能趨吉避凶哦！另外包括硃砂、鹽燈等，也都有類似水晶的功效哦！

2. 玉鐲

玉鐲雖然比較像長輩會配戴的配飾，但其實也是非常靈驗且富有能量的物品哦！簡少年特別提到，常常會聽說有人在遇到壞事時，玉鐲會裂開或斷掉，因此逃過一劫，原因在於玉鐲本身有一個防護罩功能，平時配戴時，你的能量都會慢慢儲存在這裡面，儲存久了之後，它就會有一點點像是你的一個分身角色，如果你家好幾代人都是有帶玉的習慣，這個能量就會跟你們家人很像，因此在你出事的時候，就有可能像是一個小替身玩偶一樣，替你擋這個煞，所以你的玉就裂掉了，它受傷了，但是你本人卻沒有事情，因此這個玉鐲本身的功能，其實是一種能量替代品的狀態。未來在看到玉鐲或者玉相關的配飾，就不要再覺得很老氣，其實是一個很棒的好物哦！

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3. 葫蘆

葫蘆自古以來，就是很好的降妖除魔的利器，因此如果大家想要避邪、驅邪，或者是改善家中風水煞氣等等，葫蘆會是最易取得的神器。簡少年特別建議，像是「銅葫蘆」化煞效果就很好，放在家裡面，就有潔淨磁場的效果。

4. 神獸

很多人會喜歡在家中擺放神獸，尤其求招財的人，特別會擺放能夠招財的貔貅。這些神獸在開光後，的確有可能會有靈住在神獸裡面，不過簡少年特別提到，如果神獸是石頭、木頭等材質，容易把靈存進去，但俗話說「請神容易送神難」，這種神獸務必要好好照顧，與祂們和平相處，並放在家中風水較好的區域，才不會造成反效果。

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開運物品注意事項

以上的開運物品雖然都是具有能量的寶物，但簡少年提醒，關於五行開運的小物，每個出生年分都有適合的裝飾品，很多人都會問是不是缺水、缺火、缺木頭等等，這個本質上來說，帶著的確是有效的，可是其實每一個人還是有細微的差距，同一年出生不代表都缺一樣的東西。因此簡少年建議，如果想知道要帶什麼東西比較能開運，還是找你信任的算命老師，推薦在每年什麼樣的顏色跟什麼樣的開運小物會比較適合，這樣子才能夠比較準確有效，同時每個開運小物，它代表的五行可能都不一樣，所以真的想要開運的話，還是要諮詢專業的老師，不要覺得把這些開運物全都帶在身上就會好運哦！

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