掌相｜8種掌紋天生帶財！中2項想窮都難　掌心有田字靠房地產致富

能夠賺錢發大財，絕對是每個人的夢想之一，但有些人拚了一輩子存款也不見起色，有些人只是稍做努力就財富滿盈，因為他的命中就是帶財！



湯鎮瑋老師就在《女人我最大》的節目中，透露8種有錢的手相，如果8種全中，你絕對就是天選之人的有錢人！如果中超過5項，口袋肯定也是滿滿，有中2個以上，你也已經手握發財的門票囉！現在就一起來看看自己有沒有這些手相特徵吧！

小提醒：天生手相命格是「男左女右」，後天手相命格則是過35歲後，就可以兩手都看囉！

天生帶財的8種掌相，看看自己是不是天選有錢人！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 手掌軟綿+豐厚

手的肌膚摸起來很像嬰兒般Q彈軟綿又細緻，那代表你天生會有比較多的機緣巧遇，會有很多的機會掌握在手上，只要抓住了，你的財富也跟著抓住了！

2. 手指修長+並起來無縫

手指較一般人還要修長，而且併起來沒有縫隙，代表你能將到手的財富守得很好，反之，如果手指併起來有縫隙，就表示你會漏財囉！而且不同的手指代表不同的宮位，食指是兄弟交友宮、中指是自己本命宮、無名指是夫妻宮、小指是子女宮、大拇指是父母宮。以中指為中心，看與哪個手指中間縫隙大，代表就會因為相對應的宮位而漏財囉。

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3. 食指下方有井字紋

食指下方有井字紋表示你能手握財富，賺錢的欲望比較強。

4. M字紋

我們的手相主要有四條主線，分別為生命線、智慧線、感情線，以及中間垂直的事業線，如果連接起來（如圖）是M字形，又俗稱「麥當勞手」，就代表有很多賺錢的機會，如果你是做生意或者做業務，財源就會不斷廣進！

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5. 田字紋

在四條主線的附近，出現「田」字紋，代表你能夠靠房地產致富，只要把金錢放在不動產就對了，買房、買土地有比別人更多的賺錢機會。

6. 水星丘隆起

在小拇指下方式財帛宮，若有一塊柔軟的突起（長繭不算），就是吸金能力超強，可以為你帶來很不錯的財富。

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7. 斷掌

斷掌代表感情線跟智慧線是連在一起，看起來手掌直接被手紋截斷，這樣的人個性比較敢衝，如果走運的時候，搭配敢衝的個性，就很容易可以發橫財，俗稱「富貴險中求」，運勢到的時候就有機會賺到大財，不過也可能會有大起大落的現象。

8. 川字紋

一般人的手相通常生命線和智慧線會有交錯，但倘若你的手相裡，生命線、智慧線、感情線是分開沒有交錯的，代表從小六親較緣薄，要自立自強、獨立，卻也比較懂得找到更好的發展，自然就能摸索更多賺錢的機會。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】