手相｜無名指、尾指長度洞悉真實性格　手指長這樣的人命中多貴人

手相除了手紋可以一窺你的人生以外，從手指的長度也能看出你潛在的性格！



現在就請伸出你的手然後五指併攏，來看看你的「無名指」與「小指」相對應的長度，就可以看出你是什麼樣的人囉！

從尾指長度看出你的真實性格，有這特徵的人最啱做朋友！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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小指指尖平行無名指第一指節：有邏輯、充滿吸引力

手指屬於這類型的人，通常都能打理好自己的外貌，口才良好，個性也充滿魅力，思考邏輯敏捷，給人樂觀開朗的形象。事實上你們也很懂得享受生活，算是享樂主義，不會輕易被壓力給困住，也就因為長保這樣愉悅的心境，看起來比同齡的人更年輕有活力。

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小指指尖高於無名指第一指節：做事踏實有效率，對自己充滿信心

手指屬於這類型的人擅於單打獨鬥，不喜歡被打擾，做事非常有效率，對自己總是很有信心，甚至會有點自負，但也因為你們很知道自己要的是什麼，且總能保持專注、刻苦耐勞，所以在事業上取得成功的機會很大，也不會因為小事而亂了分寸。至於人際關係，因為你們愛恨分明，所以若要交朋友你們會主動出擊，因為對你們來說，留下自己喜歡的人才是最重要的事情。

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小指指尖短於無名指第一指節：人緣極佳好相處

手指屬於這類型的人就是標準的以和為貴，厭惡衝突，雖然慢熱但總是隨和且友善待人，甚至會把其他人看得比自己還要重，自己受傷沒關係，卻很願意去安慰人。可雖然如此，若有人擅自踩到你們的底線，還是會據以力爭，不會像平常看起來好欺負。也因為你的與人為善，所以運氣一直以來都不錯，尤其是貴人運，這都歸功於你們好相處且樂於助人的個性。不過要記得，雖然你們總是報喜不報憂，喜歡把心事藏心底，只分享給最親近的人，但還是要懂得去排解情緒，把給別人的溫柔一部分也來溫暖自己。

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