Black Friday優惠2023｜$65起保健食品：護眼藍莓素、魚油、瘦身

【Black Friday優惠2023｜黑色星期五】雖然Black Friday（黑色星期五）是在昨天，但精彩優惠又怎能只有一天呢！01mall足足推出了一連四日的黑五優惠，由11月24日至11月27日，優惠又是低至26折，讓大家更痛快地購物。《01女生》就為大家盤點多款女生們必備保健食品優惠，包括瘦身排毒、護眼、增強抵抗力等，現在買滿HK$500更贈*高達HK$50^購物金，一起以最抵價錢入手！



Black Friday黑五優惠2023︱網購低至26折：保健食品、護膚品彩妝

Black Friday優惠1. Proven 益生菌瘦身排毒配方 30粒 （原價HK$368）現售HK$255

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想要健康地成功減肥瘦身，最重要是提高身體新陳代謝，這樣瘦下來才不會輕易反彈。Proven的瘦身排毒配方益生菌，加入獨有針對瘦身減脂的胚芽乳酸桿菌，無需額外調控飲食或運動量，體重、腰圍及臀圍均下降，特別適合有肚腩困擾及下半身肥胖人士。此外有效改善腸道益菌平衡，抑壓壞菌繁殖，提升腸道健康及免疫力。

Black Friday優惠2. 賢者之食卓 膳食纖維 阻澱粉 隔油份 30包（原價HK$235）現售HK$95

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外食族必備！經常在外吃飯或吃外賣的話，很容易攝取過多油、鹽、糖等，賢者之食卓的膳食纖維粉，可延緩腸道中澱粉的吸收，阻截脂肪，餐後將未及吸收的脂肪排出體外，且有助穩定餐後血糖值升幅。此外這款膳食纖維粉，可溶解於任何餐湯或飲料中，同時設計成小小一包，亦便於攜帶外出隨時食用。

Black Friday優惠3. FANCL 藍莓護眼精華素 PC防藍光款 60粒（原價HK$280）現售HK$89

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上班或平日經常使用電子產品，真的要好好保護眼睛。FANCL的這款藍莓護眼精華素﹐是專為防藍光設計，產品含花色素苷的藍莓提取物、維生素A、維生素B組、葉黃素等，可有助改善眼睛疲勞，緩解眼睛疲勞，清晰聚焦以及提升夜間視力，很適合長時間使用電子產品和容易覺得眼睛疲倦的人食用。

Black Friday優惠4. 樂敦 V5護眼丸 強目素 30粒 （原價HK$300）現售HK$99

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樂敦眼藥水一備都是備受歡迎，但其實品牌還有推出V5護眼丸，通過內服形式補充人體所需的兩大明眼營養成分，以高濃縮和易吸收的護眼丸，來重點補充葉黃素和其他護目營養素，達至保護視網膜，以及維持清晰視野。

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Black Friday優惠5. BLACKMORES 山桑子護眼藍莓素 30粒（原價HK$229）現售HK$65

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澳洲健康保健食品品牌BLACKMORES，推出的山桑子護眼藍莓素選用高品質天然北歐野生山桑子精華，所含的花青素是藍莓的四倍，且品牌的產品花青素含量高達標準化36.9%，更有效維持眼部微血管健康，改善眼睛疲勞乾澀，更可改善夜視能力。

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Black Friday優惠6. BLACKMORES 無腥味深海魚油膠囊 400粒 （原價HK$539）現售HK$142

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經常飲食不定時、餐餐外食或者喜歡重口味飲食的人，容易使身體攝取不到足夠的營養，甚至對心臟、血管和皮膚做成不少影響。BLACKMORES的無腥味深海魚油膠囊，蘊含必須的脂肪酸Omega-3脂肪酸，是人體自身不能合成，透過此產品可每天補充以維持身體健康，且有助降低血液黏稠度，增進血液循環。

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Black Friday優惠7. Melty Enz 御藥堂 皇牌破壁靈芝孢子 60粒（原價HK$520）現售HK$198

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轉季特別容易生病的話，可以試試御藥堂的皇牌破壁靈芝孢子，產品採用頂級優質赤靈芝破壁精製而成，再結合姬松茸，它能發揮強效的作用，能推動一級優質赤靈芝孢子精華最佳吸收及發揮保健效能，全面阻擋有害生物入侵，預防各種都市病。

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Black Friday優惠8. FANCL 30代女士綜合營養維生素 30袋 (1袋7粒)（原價HK$286）現售HK$139

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如果擔心每日分開幾款保健食品，會容易忘記食用的話，可以選擇FANCL的30代女士綜合營養維生素，1小袋包含HTC膠原蛋白、鐵、DHA、乳酸菌、鈣鎂鋅、Q10、維生素B、C、E以及胡蘿蔔素，全面補充女生每日所需的營養和維他命，非常方便！

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*以單一訂單純金額計算，「01積分」則不被計算在內。

^購物金會於活動完結後 ，7個工作天內發放至會員帳戶當中。

