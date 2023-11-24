Black Friday黑五優惠2023︱網購低至26折：保健食品、護膚品彩妝

【Black Friday優惠2023｜黑色星期五】一年一次的Black Friday黑色星期五，正正就是今日（24/11），不少網購平台都紛紛推出Black Friday黑五優惠，可謂是年末一大減價活動，而01mall亦推出了一連四日的黑五優惠！此次優惠活動品項涵蓋廣泛，包括彩妝、護膚品、香水、保健食品、洗護髮產品等，折扣優惠更是低至26折，《01女生》集合此次01mall多個黑五優惠，讓大家更方便以最抵價錢入手心儀產品！



11月香港購物攻略：名牌手袋激減、迪士尼獨家優惠、保健食品抵買

Black Friday優惠1：$150內必買護膚品推薦：爽膚水/面霜/補濕面膜

大家最期待的Black Friday終於到了！01 mall亦推出Black Friday限時優惠，由11月24日至27日，多款美妝、護膚、保健品低至26折起，買滿HK$500更贈*高達HK$50^購物金！《01女生》為大家精選介紹以下護膚及護理好物，HK$150內就有交易，小資女們可以閉眼入手！

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Black Friday優惠2：小資女必買$150內保健品推薦：益生菌/維生素

終於到了一年一度的黑色星期五最強優惠！辛苦工作一整年，是時候好好慰勞自己，入手心水的保健品，由內而外地變得健康美麗。01 mall亦推出Black Friday限時優惠，由11月24日至27日，多款美妝、護膚、保健品低至26折起，買滿HK$500更贈*高達HK$50^購物金！《01女生》為大家精選介紹以下好用、高CP值的保健及護膚好物，HK$150內就有交易，小資女們都可以無負擔保養！

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Black Friday優惠3：OL女生必買保健產品推薦：美白/抗老/緊緻抗皺

接近年末時分，除了要準備聖誕佳節禮物外，當然不少得要寵愛自己。平日辛勞工作、壓力甚大，為了挽救攰態，美妝護膚產品絕對是看家之物。想要裏裏外外都散發精神，改善疲態，就需要借助保健產品！保健產品用途多多，由美白、擊走疲態、改善下垂到抗老都有，可謂由根本著手凍齡！

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