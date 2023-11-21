11月香港購物攻略：名牌手袋激減、迪士尼獨家優惠、保健食品抵買

自踏入11月，不僅是正式踏入冬季，而且聖誕氣氛也越來越濃郁，是時候要為梳妝檯和衣櫃進行換季了！適逢今個月是SOGO感謝祭、黑色星期五（Black Friday）以及多個品牌相繼推出多種優惠，幫各位女生們錢包省下不少，《01女生》就為大家集合了11月多個精彩優惠，包括不少女生最愛的美妝護膚品優惠、名牌手袋購買攻略、保健食品等，讓大家無痛入手心儀產品，滿載而歸！



11月購物攻略1：SOGO感謝祭2023 SOGO Thankful Week 2023優惠

SOGO今年感謝祭已於10月13日展開，活動會由網站率先進行獨家預購，而實體店亦在10月27日至11月26日，展開兩階段進行。各大品牌都會提供不同的限時折扣優惠，減價種類亦都相當多，包括化妝品、護膚品、香水、美容儀、名牌手袋等，各位小資女千萬不要錯過！

《01女生》為各位小資女分門別類整理出各大品牌的限時折扣優惠，文章亦會持續更新，大家快點鎖定必買清單！

>>>SOGO Thankful Week 2023優惠合集(持續更新) <<<

11月購物攻略2：香港迪士尼樂園度假區隆重開幕 獨家86折購票優惠

迪士尼粉絲期待已久，全球首個及最大型的《魔雪奇緣（Frozen）》主題園區「魔雪奇緣世界」，已於11月20日，於香港迪士尼樂園度假區隆重開幕！園區還原了華特迪士尼動畫工作室旗下風靡全球的《魔雪奇緣（Frozen）》電影場景，以及粉絲們準備了眾多全新設施，讓大眾盡情投入阿德爾王國的獨特文化當中。內文還有限時獨家優惠碼，千萬不要錯過！

>>>迪士尼魔雪奇緣園區即將開幕！率先看7大亮點、獨家86折購票優惠<<<

11月購物攻略3：iHerb必買保健食品Top22附優惠碼

iHerb 保健食品向來以高性價比著稱，價格相宜、產品高效。但對於不少初次入手保健品，可能對著網站上這麼多選擇，都會有點無從下手，這次《01女生》為大家集合了iHerb「膳食補充劑」22大暢銷產品，包括了益生菌、魚油、近期大熱的NMN逆齡產品等，在選購時不妨可以參考一下！內文還有限時獨家優惠碼，千萬不要錯過！

>>>iHerb必買保健食品Top22附優惠碼︰2款益生菌回購高、NMN逆齡大熱<<<

11月購物攻略4：聖誕禮物推薦2023｜實用高質派對交換禮物：$90起情侶/朋友都適用

聖誕節作為一年中最讓人期待的節日，許多人都早早開始計劃一連串的聖誕派對及聚會，其中為家人、另一半、朋友等準備一份精緻的聖誕禮物，更是一個幸福滿溢的過程！《01女生》就為大家準備了2023年聖誕禮物提案，從不同價位精選出最實用、高質感的禮物，一起為身邊最重要的人選出一份最窩心的禮物！

>>>聖誕禮物推薦2023｜實用高質派對交換禮物：$90起情侶/朋友都適用<<<

11月購物攻略5：聖誕倒數月曆2023｜Sabon、Dior、Diptyque等33款必買

聖誕倒數月曆2023陸續推出，《01女生》與讀者一起持續更新Sabon、Dior Beauty及Diptyque等各大品牌的最新消息！每逢聖誕，不少人都會關注倒數月曆，不論送禮、交換禮物或給辛勞整年的自己，倒數月曆都帶來滿足驚喜，讓人能享受體驗各款產品。以下持續整理不同品牌的倒數月曆，不知哪個是你的心水之選？

>>>聖誕倒數月曆2023｜Sabon、Dior、Diptyque等33款必買<<<

11月購物攻略6：聖誕禮物男朋友2023！推薦15份實用禮物$158起 皮帶/耳機/卡片套

聖誕節快到了！除了忙於和家人、朋友及同事交換禮物之外，作為體貼的你，當然要為男朋友/老公準備一份適合他又能盡顯心思的禮物！《01女生》為女士們出謀劃策，精選以下各種for him聖誕禮物提案，當中包括香水、皮帶、耳機、卡片套等。今個聖誕，一於為重要的「他」送上一份精緻、實用又高CP值的禮物！

>>> 聖誕禮物男朋友2023！推薦15份實用禮物$158起 皮帶/耳機/卡片套<<<

11月購物攻略7：聖誕下午茶推薦2023！12大必去酒店High Tea 人均$223起/海景打卡

聖誕節將至，和閨蜜、情人來一場充滿聖誕氣氛的下午茶約會更是指定慶祝活動。《01女生》為大家精選以下性價比高、環境舒適、打卡一流的酒店下午茶推薦，當中包括麗思卡爾頓酒店(The Ritz Carlton)、香港文華東方酒店、半島酒店、唯港薈（Hotel ICON）、海洋公園萬豪酒店等Afternoon Tea打卡熱點。大家快點Bookmarked，相約親朋好友品嚐精緻美食，好好感受濃厚節日氣氛！

>>>聖誕下午茶推薦2023！12大必去酒店High Tea 人均$223起/海景打卡<<<

11月購物攻略8：聖誕禮物推薦！節日限定香氛套裝率先看：Byredo療癒、SABON精緻

每年聖誕節，作為美妝控筆者最期待的就是各大品牌，所推出的節日限量彩妝及護膚品，產品包裝都會換上充滿節日氣氛的設計，讓人忍不住入手通通入手。今年就為大家搜羅了多個品牌的節日限量產品，這次先開箱讓人舒心療癒的香氛套裝，在為身邊閨密好友或自已挑選聖誕禮物時，都可以參考一下！

>>>聖誕禮物推薦｜節日限定香氛套裝率先看：Byredo療癒、SABON精緻<<<

11月購物攻略9：聖誕禮物推薦！率先看限定彩妝：CharlotteTilbury、Nars寵愛閨密

每年聖誕節最期待的就是各大品牌，所推出的節日限量彩妝、護膚品、香氛等，看到它們通通換上充滿節日氣氛的包裝，就想一一都入手。早前筆者先開箱了節日限定香氛套裝，這次就搜羅了多個彩妝品牌的節日限量商品，率先開箱一系列由包裝到內容物都美得不可方物的彩妝品，還在苦惱今個聖誕要為閨密送上甚麼聖誕禮物的話，不妨可以參考一下！

>>>聖誕禮物推薦｜率先看限定彩妝：CharlotteTilbury、Nars寵愛閨密<<<

11月購物攻略10：聖誕禮物推薦！最夢幻節日限定美妝：魚姬眼影、光映粉勿錯過

每到聖誕節身邊所有事物，都好像變得夢幻起來，作為美妝控的筆者，最無法抗拒的定必是，各大品牌的彩妝、護膚品及香水，所推出的聖誕限定商品。

而提到今年最特別的，Clé de Peau Beauté絕對是其中一員，品牌以追逐光芒的魚姬啓程故事為聖誕節主軸，推出了節日限定Toward the Horizon粼光姬影系列，齊集品牌多款皇牌護膚品及彩妝，通通換上全新精美包裝。這次亦率先開箱Clé de Peau Beauté的節日限定系列，很適合作為今年寵愛閨密或自己的禮物，一起來看看這讓人愛不釋手的美妝。

>>>聖誕禮物推薦！最夢幻節日限定美妝：魚姬眼影、光映粉勿錯過<<<

11月購物攻略11：聖誕工作坊2023｜8大情侶/親子/閨密必去！附獨家推廣碼享折上9折

聖誕工作坊2023｜將要聖誕節，周圍逐漸感受到節日氣息，除了在聖誕好去處打卡，也可與情侶、親子或好姊妹，一起參與工作坊，將製成品互送對方，為節日增添浪漫的意義。若不知聖誕節如何度過，以下推薦8大聖誕工作坊，讓大家能夠體驗療癒的一刻。

此外，現時於《01空間》訂購工作坊，可享有優惠，即日起至12月25日，只要輸入推廣碼【XMASDIY23】，指定工作坊更享折上9折，而11月23日更開放1折快閃套票，絕不容錯過！

>>>聖誕工作坊2023｜8大情侶/親子/閨密必去！附獨家推廣碼享折上9折<<<

11月購物攻略12：NET-A-PORTER限時雙11優惠 人氣耳環戒指珠寶首飾推薦

寵愛自己永遠不嫌多！適逢雙11購物節，NET-A-PORTER推出限時超強優惠，當中包括美妝護膚、時尚服飾、居家用品等。而踏入秋冬，為自己增添飾物的確可以點綴整體造型。《01女生》為大家精選推介以下8款珠寶首飾，大家把握機會入手好好犒賞自己！內文更附有優惠碼，購買指定款式可享低至75折優惠！

>>>NET-A-PORTER限時雙11優惠 人氣耳環戒指珠寶首飾推薦<<<

11月購物攻略13：NET-A-PORTER雙11優惠｜6多口袋包包推薦：Y2K巴黎世家 GANNI實用

多功能口袋手袋推薦！不時可見Multi-pocket bag出現在時裝展中，可謂既實用又好襯的存在，那怕是小袋子亦可以馬上增添容量，絕對是愛購物、不捨得分減袋中負擔的女生福音！來到今年秋冬，口袋元素更是瘋湧而至，由手袋、服飾到下裝裙褲亦會增添口袋。

>>>NET-A-PORTER雙11優惠｜6多口袋包包推薦：Y2K巴黎世家 GANNI實用<<<

11月購物攻略14：01mall必買美妝推薦！35折起入手眼影修容盤/碎粉/香水

一年一度的雙11購物節終於到了！身為一個精緻女生，當然要趁轉季和雙11優惠入手心水彩妝產品，好好愛錫自己！適逢01mall推出雙11超強折扣優惠，《01女生》為大家精選以下美妝推介，當中包括MAC修容盤、Dasique大地色眼影盤、Cle de Peau 蜜粉及Anna Sui香水等，低至35折即可入手！不論是買來自用，或當作聖誕禮物亦是一個好選擇。

>>>01mall必買美妝推薦！35折起入手眼影修容盤/碎粉/香水<<<

11月購物攻略15：CASETiFY全年最抵！精選7大限時優惠：情侶套裝減$649、低至7折

深受不同年齡愛戴的時尚手機配件品牌CASETiFY，由即日至11月13日陸續推出不同優惠，將會一年中最大力度的限時優惠，包括在官網或門市選指定產品可享低至七折，之前有心儀款式的話，記得要趁機入手！此外，還有推出優惠組合，以及最新的iPhone 15系列產品亦有參與此次優惠推廣活動，絕不能錯過這次精彩優惠！

>>>CASETiFY全年最抵！精選7大限時優惠：情侶套裝減$649、低至7折<<<

11月購物攻略16：莎莎MegaSale推超抵優惠！精選20款：LA MER減$1,700、SK-II半價

最近天氣開始轉涼，肌膚容易乾燥痕癢，是時候換上適合秋冬季的護膚品。適逢一年一度的《莎莎美麗激減 MegaSale》，今日正式開鑼！由即日至2023年11月12日，一連23日限時激賞，莎莎人氣品牌包括SK-II、LA MER、la prairie、ESTĒE LAUDER、 LANCÔME、GUERLAIN、CLARINS、fresh等精選產品低至28折，不論你是想入手護膚品，還是彩妝都能以優惠價入手！

>>>莎莎MegaSale推超抵優惠！精選20款：LA MER減$1,700、SK-II半價<<<