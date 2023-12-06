聖誕禮物推薦2023｜$200以下交換禮物推薦：TEACHÂTEAU女生必入手

聖誕氣氛日漸濃厚，每年最苦惱的必是應該入手什麼樣的聖誕禮物，平安夜、聖誕派對、年末派對等接踵而來，交換禮物最怕金額過高會破費、太低又怕買不到心頭好，你還在苦惱不已的話，不妨參考以下3大實用美觀，不論男女、年齡收到都會大讚的交換物件吧！



聖誕禮物推薦：1. TEA CHATEAU 自選茶囊聖誕禮盒 HK$149

每年聖誕，大家送禮選擇不是化妝、護膚產品，就是擺設裝飾物。不想繼續了無新意，每年重複如是的話，TEA CHÂTEAU 現代化的茶療養生就可以助你一臂！若以為泡茶需要長時間就大錯特錯了，泡茶亦有新玩法，用上茶機與茶囊，生活細節就不會因時間與便捷性所限！非常適合都市女生，在繁忙生活中忙裏偷閑，同時體會品茶時尚與養生益處！

正值聖誕佳節，TEA CHÂTEAU 推出限量版聖誕茶架套裝：精選套裝或自選配搭，自選茶囊禮盒更是首次推出，送禮自用亦可。自選茶囊禮盒可以為朋友送上最獨特、窩心之選，挑選最適合的茶囊，給予個人化的禮物。而精選套裝最適合趕急、有選擇困難的你，輕鬆無痛入手熱賣養生茶套裝或經典人氣茶套裝，免卻選擇的煩惱。茶囊、茶機可謂寵愛自己或朋友，輕鬆快速享受茶飲之選！

聖誕禮物推薦：1. TEA CHÂTEAU 限量版聖誕茶架套裝 HK$149（品牌提供）

擔心不喜歡茶囊口味？其實TEA CHÂTEAU 每款茶飲都有因應亞洲人口味與體質所研發，茶囊選擇多達45款，由經典茶、特式茶、養生茶到女生最愛的花草茶都有。

若然想寵愛閨密、追求美容效果的話，養生茶則是最佳選擇！養生茶中的不出錯之選，必定是連孕婦都可享用、補血健脾的「Glow your skin 補血養顔」，又或者能夠安神助眠的「Sweet dream 甜夢茶 」，以及女生必備的補血、調理的「Joyful period 月悅紅茶」。另外，經典茶則適合愛茶之人或男生，不能錯過的有古典陳香的「Chenpi Pu’er 陳皮普洱」、四倍濃郁清香的「Osmanthus Oolong 桂花烏龍」以及結合茶中之王大紅袍與珍貴靈芝的「Lingzhi Dahongpao 靈芝大紅袍」。

乘著聖誕佳節，TEA CHÂTEAU 門市亦推出不少節日優惠，凡於門市任選三盒茶囊即可享95折，九盒或以上可享9折（包括聖誕茶架套裝），更可以獲得聖誕限定禮盒紙套，送禮自用同樣大方得體！

精美時尚禮盒打開後可以折成樹形茶架，不僅可收納茶囊，亦可作聖誕樹型裝飾品擺放（IG@teachateau）

3大入手茶機原因 一按即品味生活

工卻善其事，必先利其器。想輕鬆享受茶飲並不是只有茶囊即可，亦需要專業沖泡茶機配合，相輔相成之下才能成就出最佳風味的茶飲。TEA CHÂTEAU 新推出的 Executive 沖泡茶機不單一按即沖，更有三種用法：沖咖啡、茶及即熱水功能，更提供個人化水量調節及兼容一般膠囊咖啡機，能夠輕鬆滿足不同生活需求。

聖誕必備好物：TEA CHÂTEAU 新推出的Executive 沖泡茶機（品牌提供）

1. 專有Tea MagTM 技術 還原茶藝師手藝

市面上的咖啡機大多都只有沖泡咖啡及加熱水功能，而且出水溫度約為80到85度左右，兼容性上較欠缺彈性。TEA CHÂTEAU Executive 沖泡茶機，以3大專用技術： 「預先浸泡Pre-Infuse技術」、「即熱Celsius高溫技術」及「 高壓Pressure萃取技術」，以短時間內充分展現茶湯滋味，提供獨特的品茶體驗。

茶機每次在沖泡前會有十秒的預泡程序，能夠確保每一次都是以穩定高溫沖泡膠囊，令茶香發揮得淋漓盡致。加上即熱Celsius高溫技術及15/19 Bar 高壓萃取，出水溫度高達 90°C高溫，以最佳泡茶攝氏度去呈現茶味、保留香氣、亦能避免因泡茶時間過久，令空氣中的不良氣味溶入水中的情況。

TEA CHÂTEAU Executive 沖泡茶機能夠一按即沖，一機三用（品牌提供）

2. 國家認可茶藝師及評茶師嚴控品質 中西醫團隊研發養生茶

TEA CHÂTEAU 將中國茶與西方膠囊技術結合，以上乘原片茶葉及通過60項農藥殘留物及重金屬安全檢測，再經由中西醫學專家調配出一系列養生及傳統茶。每款茶都保有純正茶味與茶香，再以鎖鮮封存技術化身成創新的茶囊，無需煲水、等待，能夠一次過享受沖茶儀式感以及膠囊系統的便捷。

維特健靈作為TEA CHÂTEAU 母公司，擁有多年中西醫學，由富有經驗的中西醫團隊研發，針對亞洲人體質的一系列健康營養補充品。TEA CHÂTEAU 的產品質量同樣有所保證以及多樣化，例如有助改善睡眠質素、熱氣、女生月事不適等的茶都有，而且有茶囊與茶機的配合下，輕鬆又方便，同時兼顧品味生活與調理養身。

茶機建議配合礦泉水使用，因為礦物質與茶囊中的草本成份會激發出更鮮甜驚喜的滋味！（品牌提供）

立即行動：TEA CHATEAU 聖誕優惠專頁

TEA CHÂTEAU 將新送出Executive 沖泡茶機，若然喜愛品味生活，茶飲、咖啡更是你生活的一部分，這份必定是你的聖誕必備好物！有興趣的話，記住留意文末【01女生送禮】詳情，幸運兒更可以體驗快捷的品茶樂趣！



聖誕禮物推薦：2. Francfranc TWEED CUP AND SAUCER BLACK HK$200

送贈裝飾品又擔心會有限時性？不妨送上奢華外觀，實用的茶具，無論犒賞自己或邀約閨蜜都能夠保持好心情，在家中亦可以享受優雅的下午茶時光，隨時隨地打卡！

聖誕禮物推薦：2. Francfranc TWEED CUP AND SAUCER BLACK HK$200（Francfranc）

聖誕禮物推薦：3. Lottie Shaw's 聖誕薑餅裝飾套裝 HK$158

聖誕當然需要有甜膩的糖果、薑餅屋與一杯暖心熱飲相伴，想與另一半或朋友分享聖誕氣氛，增添共聚歡悅的話，不妨入手Lottie Shaw's 聖誕薑餅裝飾套裝，一起打造獨一無二的薑餅人！

聖誕禮物推薦：3. Lottie Shaw's 聖誕薑餅裝飾套裝 HK$158（City Super）

【01女生送禮】TEA CHÂTEAU Executive 沖泡茶機

禮品：Executive 沖泡茶機（價值HK1299），加送半價選購茶囊優惠（店內取茶機時使用）

名額：2個

活動日期：12月6日至12月12日

公佈日期：12月13日

得獎者inbox01女生最後限期：12月18日

參加方法：

1) 前往01女生Instagram/01女生Facebook

2) 按指示留言並回答指定問題，就有機會得到禮品1份！

活動條款及細則：

1. 每位參加者於此活動中只會獲獎一次。

2. 如讀者以不同帳戶重覆參加抽獎活動，也只會計算為一次抽獎機會。

3. 參加者所提供的個人資料會用作領獎時核對之用，如提供的資料有錯漏或不正確，而導致本公司未能聯絡參加者或核實參加者的身份，有關參與資格將會作廢。

4. 所有獎品均由供應商 (第三者供應商) 生產及提供。一經完成換領程序，本公司將不會為閣下或他人使用禮品時所導致之任何損失而負責。本公司僅此重申不對禮品之保養或使用後果負上任何責任。

5. 如發出獎品後有任何問題或遺失，本公司將不會補發。

6. 所有禮品圖片及產品尺寸只供參考，一切以實物為準。所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

7. 如得獎者逾期辦理領獎手續和領取禮品，將作取消資格。

8. 本公司有權保留或更改是次活動的條款及細則而不作另行通知。

9. 是次活動只適用於香港。

10. 如有任何爭議，TEA CHÂTEAU 保留最終決定權。