聖誕節禮物2023｜3折起入手香水套裝：Anna Sui/DIPTYQUE/BVLGARI

【聖誕節禮物2023/聖誕購物優惠2023/聖誕優惠2023】還在苦惱入手什麼聖誕禮物？不妨以香氣產品，為自己與他人增添生活儀式感與品味吧，香氣產品除了可以令空間變得香氣撲鼻、減少異味之外，更可以當裝飾擺設，令環境變得更溫暖、更具有個人特色。不過香氣產品眾多，有蠟燭、香水、香氣噴霧等等，不妨先從香水著手，容量自便選擇，《01mall》亦為大家準備了不容錯過的限定年末超抵優惠，香水套裝更低至3折起。



由即日起至2023年12月31日，購物滿指定金額，更可獲得高達HK$200的超市現金券，機會難得！（01mall）

聖誕禮物推薦：1. Anna Sui Sky 綺幻飛行淡香水

75ml優惠價：HK$388 立即搶購！

入手香水的首要條件，除了要考慮香氣，外在包裝都要納作考慮。Anna Sui這款以熱氣球作外形的淡香水，以花香作主調，淡粉紅色香水與複雜的金色結構形成鮮明對比，由2ml試用到75ml 大容量都有，那怕只放在枱上亦十分吸晴。

聖誕禮物推薦：1. Anna Sui Sky 綺幻飛行淡香水 (Anna Sui)

聖誕禮物推薦：2. 4711 經典古龍水 90ml

立即搶購價：HK$129

4711不單代表著永恆經典，亦是世界上最早的古龍香水。4711作為德國最古老的古龍水品牌之一，一直深受歡迎。當中以檸檬、羅勒等混合，打造出清新香味。

聖誕禮物推薦：2. 4711 經典古龍水 90ml (4711)

聖誕禮物推薦：3. ANNA SUI 最新迷你香水套裝

立即搶購價：HK$250

ANNA SUI 近年不斷推出造形可愛的香水，由獨角獸、精靈、熱氣球到甜吃聖代都有，想一次過集齊這些小東西的話，不妨入手迷你香水套裝吧，一次過滿足貪心的心願，5款迷你香水用完後又可以作為枱面的小擺件。

聖誕禮物推薦：3. ANNA SUI 最新迷你香水套裝（01mall）

聖誕禮物推薦：4. Narciso Rodriguez For Her EDP 她的同名粉瓶濃香水 100ml

立即搶購價：HK$610

若然對麝香有所偏好的話，擅長演繹經典麝香的Narciso Rodriguez 絕對是你的首選。經典的for her香氛系列，以花香與麝香結合，再配以清新的香草，打造出清爽、不甜膩的女性香水。

聖誕禮物推薦：4. Narciso Rodriguez For Her EDP 她的同名粉瓶濃香水 100ml（Narciso Rodriguez）

聖誕禮物推薦：5. jmella 摯愛系列 香水護手霜 5件套裝

立即搶購價：HK$68

擔心香氣選擇太過人化，對方收到後未必如願？香水護手霜就可以避免尷尬，香氣選擇多又可以保濕、呵護雙手。這款5件套裝的香水護手霜，由清新的果香到柔和花香都有，能夠令你更了解他的喜好！

聖誕禮物推薦：5. jmella 摯愛系列 香水護手霜 5件套裝（jmella）

聖誕禮物推薦：6. MONT BLANC 極限探尋男性淡香精

100ml 優惠價：HK$528 立即搶購！

MONTBLANC以雪山、攀登高峰作靈感，詮釋出不一樣的木質調冒險。香水外殼以銀色保護套致敬了1858 Geosphere腕錶錶鍊，再配以香水的調性：前調以清新的紫羅蘭葉帶出攀山時的郊野感，再以清涼、草本味的鼠尾草昇華攀登感受，最後以阿拉斯加雪松，堆疊出高海拔的冷冽感。噴上就能深刻感受到自我極限探尋、攀上頂峰的驕傲與勇敢冒險的無所畏懼。

聖誕禮物推薦：6. MONT BLANC 極限探尋男性淡香精（MONT BLANC）

聖誕禮物推薦：7. DIPTYQUE 蒂普提克 Do Son 杜桑淡香水 50ml

立即搶購價：HK$690

若你是個香氛愛好者，相信你都鐘情來自優雅法國的Diptyque，而Do Son亦是零地雷，必需入手的榜單之一。Do Son層次豐富，先以清新淡雅的橙葉為前調，再漸過渡到微辛濃郁中調，最後以溫暖的麝香作結；不論男女都合用。

聖誕禮物推薦：7. DIPTYQUE 蒂普提克 Do Son 杜桑淡香水 50ml（DIPTYQUE）

聖誕禮物推薦：8. BVLGARI 白茶古龍水 75ml

限時優惠價：HK$456

喜愛品茶的話，要不將茶香延續到全身，BVLGARI 的白茶古龍水，煙燻木加上淡雅茶香，男女均適用，展示出圖書館的安靜、疏離感。

聖誕禮物推薦：8. BVLGARI 白茶古龍水 75ml （ BVLGARI）

聖誕禮物推薦：9. Maison Margiela 慵懶週日清晨淡香水 100ml

低至42折！優惠價：HK$678

若然還沒有特別的香氣取態，選擇乾淨、舒爽的氣味會是不錯之選。這款簡約之選：Maison Margiela 的慵懶週日清晨淡香水，好比剛洗好的棉質床單，以白玫瑰、白麝香、鈴蘭等帶出陽光氣息。