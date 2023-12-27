MUJI︱無印良品5款收納小物超實用！電線收納盒遮醜、防塵易清潔

居家整理收納的第一步，當然是來到無印良品尋寶了！



以親民的價格和多用途的收納物品，輕鬆幫助居家視覺風格的統一，小編為大家整理五款人氣收納小物，從衣櫃換季到隨身收納，還今年夏天推出的人氣新品，全都幫你一次搞定！。

又到年末大掃除~MUJI 5款家居收納小物一定幫到你！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 棉麻收納箱

說到無印良品的收納，就不能不提這個棉麻材質的收納箱，非常豐富的尺寸、各種深淺能適應不同的收納情境，收納箱不只放在衣櫃或床底下，也能放入玩具、清潔用品與生活道具，為空間賦予多樣的收納方式，營造柔和的居家收納風景。

2. 木製衣架

無良印品衣架材質選擇很多，這一款木製衣架，卻是最適合秋冬衣服的選擇。結實的山毛櫸打磨得圓潤，能維持衣服的版型，長時間久掛也不會變形，特別適合收納皮夾克、針織毛衣。雖然價格上不如塑膠和鋁製有優勢，但耐用程度絕對是數一數二，還有薄款可以選擇，也能節省衣櫃空間。

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3. 掀蓋式電線收納盒

還在困擾讓人煩躁的電線收納嗎？有了這個無印良品的新品「鋼製掀蓋式電源插座收納盒」就能還你乾淨的桌面了！極簡的外型能低調融入於桌面或角落，讓你輕鬆把延長線收起來，底部有通風口可散熱，附有止滑零件，上下皆有開口可整齊佈線，使用上非常順手。

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4. 聚乙烯收納包

推出的新品中最令人感到驚艷的就是這小小的隨身收納包，共有S.M.L3種尺寸，能掛在外出包上或是掛上牆就能打造為一個隨手面紙抽，以材質堅韌的聚乙烯素材製成，使用情境相當豐富，當作隨身的收納小包也很方便。

5. 藤編收納籃

覺得塑膠收納盒有點太冷冰冰的嗎？可以試試看今年夏天推出的藤編收納盒系列，手工編織而成，藤編材質充滿溫度，透氣又輕盈的竹籃，用來收納衣物或雜物都很襯手，推出了多款尺寸大小，可以堆疊的設計，還有蓋子可以加購，輕鬆幫你打造風格統一的收納系統！

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