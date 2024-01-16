海外婚禮2024｜日本海外婚禮必睇 十大日本沖繩結婚場地/酒店推介

【日本海外婚禮/海外婚禮】每個女生都會對夢幻婚禮有所期待，而籌備一個全面婚禮所花費的功夫與心力相當多，由香港到海外婚禮、證婚場地、結婚場地、出門酒店等等，每一個決定都會令人頭痛又選擇困難！對於準備或有打算結婚的準新人們，可以先由婚禮規模開始落手，再選擇自己心水的婚禮形式，之後就開始尋找婚禮地點與三師（攝影師、化妝師及律師）。



自從開關後，不少新人都會選擇海外婚禮，不單因為景觀選擇多，價錢收費亦較傳統婚禮低，既浪漫又實際。若然喜愛陽光與海灘的話，當中最熱門、最方便的地點選擇就是沖繩！

海外婚禮2024｜3大原因挑選沖繩海外婚禮

不少準新人挑選沖繩作為海外婚禮、度蜜月的地點，因為香港飛往沖繩只需3小時內，相當方便快捷。加上沖繩四季合宜的天氣，年均溫在22.7度左右，基本上全年都可舉辦婚禮，婚照亦會得到相當明媚的太陽加持。另外，沖繩有不少精緻教堂可供選擇：海天一色的 Lazor Garden Alivila Church、古典紅屋頂的 Alivila Glory Church、被海島環繞的 愛妮絲EINES教堂（ Eines Villa di Nozze Chapel）等。

日本海外婚禮必睇懶人包（劇照）

日本沖繩酒店推介【1】那霸休伊特渡假飯店（Hewitt Resort Naha）

位於市中心的那霸休伊特渡假飯店，是前年新開幕的四星飯店，與機場僅有5公里的距離，能夠輕鬆前往沖繩本島的所有景點！另外酒店裝潢雅致，加上無邊際泳池，能夠眺望那霸市景，相當愜意，能夠滿足好好放鬆的需要。

那霸休伊特渡假飯店（Hewitt Resort Naha）

房價：人均HKD$329起（標準雙人房 ）

交通方法：距離單軌電車安里站 3分鐘步行路程

地址：沖繩縣那霸市安里2-5-16

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日本沖繩酒店推介【2】 瓦速酒店 沖繩 (Vessel Hotel Campana Okinawa)

喜愛陽光與海灘的話，位於美國村內的瓦速酒店，就可以一次過滿足購物、海灘玩樂的需要，日夜都可以盡歡。另外，酒店俯瞰日本東海，能夠在泳池或浴場中欣賞到海岸景色、日落風貌。

瓦速酒店 沖繩 (Vessel Hotel Campana Okinawa)

房價：人均HKD$500起（海景豪華房 ）

交通方法：距離那霸機場 37 分鐘車程

地址：沖繩縣中上郡北谷町美浜9-22

預訂優惠：Agoda

日本沖繩酒店推介【3】那霸縣廳前阿爾蒙特酒店 (Almont Hotel Naha-Kenchomae)

若然鐘情簡約風格的酒店，可以挑選位於市中心的那霸縣廳前阿爾蒙特酒店，酒店以木系高雅裝潢與室內浴場為主，較為小巧精緻。另外，酒店地理位置相當便利，近單軌列車、國際通及大型百貨，只需步行 10 分鐘即可到達人氣景點；十分適合即日來回沖繩、或是想旅途結束前回到繁華的那霸市區之選。

那霸縣廳前阿爾蒙特酒店 (Almont Hotel Naha-Kenchomae)

房價：人均HKD$321起（標準雙人房 ）

交通方法：距離單軌電車縣廳前站 3分鐘步行路程

地址：沖繩縣那霸市久茂地1-3-5

預訂優惠：Agoda

日本沖繩酒店推介【4】利山海洋公園飯店谷茶灣 (Rizzan Sea-Park Hotel Tancha Bay）

想感受陽光與海灘又玩得盡興，沖繩最大規模的臨海度假酒店的利山海洋公園飯店谷茶灣就可以滿足你。酒店位於沖繩恩納村、沖繩海岸國定公園，酒店前面更有800米長的天然白砂沙灘，一覽碧藍海景同時可以盡情暢玩潛水、浮潛與滑翔傘。那怕不熱愛户外運動，酒店亦有提供多種有趣的活動，不管是深度遊還是一日遊，這間酒店都會是個理想之選。

利山海洋公園飯店谷茶灣 (Rizzan Sea-Park Hotel Tancha Bay)

房價：人均HKD$366起（海景標準房）

交通方法：距離那霸機場80 分鐘車程

地址：沖縄縣國頭郡恩納村字谷茶1496

預訂優惠：Agoda

日本沖繩酒店推介【5】那霸日航都市酒店 (Hotel JAL City Naha)

想要一個溫馨舒適的環境，那霸日航都市酒店就可以了！酒店將紅色、海洋、琉球玻璃等沖繩自然及文化，以色彩與材質融合。打造出精緻、時尚的住宿空間。酒店位置方便，座落於國際通大街中央，交通便捷，能夠隨意安排前往沖繩知名的景點。

那霸日航都市酒店 (Hotel JAL City Naha)

房價：人均HKD$513起（J Premium Twin Room）

交通方法：距離單軌電車牧志站 10分鐘步行路程

地址：沖縄縣那霸市牧志1-3-70

預訂優惠：Agoda

日本沖繩酒店推介【6】那霸水之城酒店 (Hotel Aqua Citta Naha)

想要實惠與環境兼備？2018年開幕的那霸水之城酒店，一直獲得相當高人氣評價，作為價格親民、親子友善的商務飯店，最令人振奮的是所有房間都有海港景觀！而且酒店擁有無邊際透明泳池，面向沖繩本島的主要幹線：國道58號，令人不禁想像自己在幹線道路上飛行般夢幻。

那霸水之城酒店 (Hotel Aqua Citta Naha)

房價：人均HKD$345起（Double Room）

交通方法：距離單軌電車美榮橋站 7分鐘步行路程

地址：沖縄縣那霸市牧志3丁目18番33號

預訂優惠：Agoda

日本沖繩酒店推介【7】沖繩蒙特利水療度假酒店 (Hotel Monterey Okinawa Spa and Resort)

若要數算沖繩最奢華、無可挑剔的住宿，沖繩蒙特利水療度假酒店相信亦會榜上有名。酒店位於恩納村，沖繩沙灘渡假區中，面向沖繩著名的老虎海灘（Tiger Beach），主打低調、高雅的英式裝潢風格。除了專屬沙灘、四個無邊際泳池等設施，所有客房均為海景房間，必定能讓你有個難忘的休閒度假時光。

沖繩蒙特利水療度假酒店 (Hotel Monterey Okinawa Spa and Resort)

房價：人均HKD$639起（海景豪華荷里活客房）

交通方法：距離那霸機場70分鐘車程

地址：沖繩縣國頭郡恩納村1550-1

預訂優惠：Agoda

日本沖繩酒店推介【8】JR九州酒店Blossom那霸 (JR Kyushu Hotel Blossom Naha)

JR九州酒店Blossom那霸作為國際通的新興建築標誌，酒店設計概念為「光線與標的」，以沖繩的天空與海洋為館內設計靈感，深刻印象的明亮感與色調能夠讓人感受到無比舒適感。

JR九州酒店Blossom那霸 (JR Kyushu Hotel Blossom Naha)

房價：人均HKD$378起（高級雙人房）

交通方法：距離單軌電車站美榮橋站 5分鐘步行路程

地址：沖繩縣那霸市牧志2丁目16番1號

預訂優惠：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

日本沖繩酒店推介【9】沖繩麗思卡爾頓酒店 (The Ritz-Carlton Okinawa)

沖繩麗思卡爾頓酒店提供一個豪華、私密的住宿體驗，十分適合需要靜休的大家。這間視野寬闊、景色優美的酒店位於山上，於Kise鄉村俱樂部的正前方，三面環其18 洞錦標賽球場，俯視大海。所有客房均能夠欣賞到周圍森林，眺望被喻為沖繩本島最美的海灘名護灣的美景，更有不少特色體驗：Facial、泡湯等。

沖繩麗思卡爾頓酒店 (The Ritz-Carlton Okinawa)

房價：人均HKD$1,422起（Deluxe Twin）

交通方法：距離那霸機場 75分鐘車程

地址：日本沖繩縣名護市喜瀨1343-1

預訂優惠：Agoda

日本沖繩酒店推介【10】沖縄北谷希爾頓度假酒店 (Hilton Okinawa Chatan Resort)

想要世界級高水準的酒店，由全球第四大的連鎖酒店集團希爾頓，所開設的沖縄北谷希爾頓度假酒店能夠幫到你。這間酒店位於美國村，鄰近沖繩美麗西海岸，充滿異國風情。入住即可欣賞無敵景觀，甚至能夠看到海豚，可謂不錯的的住宿之選！

沖縄北谷希爾頓度假酒店 (Hilton Okinawa Chatan Resort)

房價：人均HKD$773起（海景房）

交通方法：距離那霸國際機場45 分鐘車程

地址：沖縄縣中頭郡北谷町美浜43

預訂優惠：Agoda