港人開心指數5.63分創7年新低　35%有嚴重抑鬱情緒　愈後生愈不快

和富社會企業「香港開心Ｄ」早前公布2024年「香港整體開心指數」調查，結果顯示港人整體開心指數跌至5.63分（10分满分），創2018年以來新低。研究同時顯示，港人精神健康狀態每況愈下，今年有逾半受訪者有中度至重度的抑鬱情緒症狀，當中有重度抑鬱症狀者比例更高達三成。



港人整體開心指數跌至5.63分 創2018年以來新低

調查由「香港開心Ｄ」主辦，東華學院護理學院作為研究顧問，於今年7月透過電話及網上進行，一共收集1,093份有效回應。結果顯示，今年港人開心指數為5.63分，較去年的5.88分下跌0.25分，並且創下近7年來的新低。

和富社會企業「香港開心Ｄ」早前公布2024年「香港整體開心指數」調查，結果顯示港人整體開心指數跌至5.63分（10分满分），創2018年以來新低。（資料圖片）

25-34歲及35-44歲受訪者開心指數偏低

調查發現，25-34歲以及35-44歲受訪者開心指數偏低，當中25-34歲的受訪者指數一直偏低，今年跌至5.61分，而35-44歲受訪者指數連年下降，今年跌至5.46分，是所有年齡組別中最低，分數按年跌幅亦是最大。

此外，報告亦引述聯合國《世界幸福報告》中的排名數據，本港排名由2018年的第76名，下跌至2024年的第86名，名次於約7年間下降10名，在統計範圍內143個國家或地區中排名中後。

逾三成受訪者有重度抑鬱情緒症狀

報告指出，2024年每10個港人就有超過1個人幾乎每天都處於心情低落、沮喪及絕望狀態（每天都受此情況困擾的受訪者比例為10.3%）。調查中利用「病人健康狀況問卷-9」（PHQ-9）來為受訪者的抑鬱情緒程度評分，結果顯示，有超過一半受訪者至有中度至重度的抑鬱情緒症狀，當中有重度抑鬱症狀者佔例更高達三成；相關比例亦持續攀升，由疫情前2019年的25%，增至今年的超35.1%。（註：這測試僅為對抑鬱情緒症狀的初步評估，並非正式診斷）

即使沒有情緒問題，港人自評精神狀態亦欠佳，有三成受訪者認為自己精神不健康。 報告亦提到，港人情緒會受到外在環境因素影響，今年最令港人困擾是「整體經濟狀況」，受訪者對此項目的滿意度分數最低，只有3.78分。