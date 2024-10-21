黑的直擊｜黃金周西貢現天價的士照錶加$1000　司機：要不走下去

【黑的/黃金周/東壩/西貢黑的橫行之一】本屆政府銳意推動生態旅遊，特首李家超日前更表示要發展必去的旅遊熱點，並點名舉例指香港地質公園是瑰寶，要探討如何發展之際；《香港01》發現，在剛過去的十一黃金周，有大批熱愛到西貢生態旅遊的內地旅客，慘成區內黑的司機的被劏「獵物」，其中在世界地質公園重要景點之一的萬宜水庫東壩，更是黑的橫行熱點。

據了解，多名司機明目張膽向旅客表明要按錶再加「人頭費」才能上車，以前往約10公里車程的北潭涌為例，最誇張是一車5人照錶加1,000元，即每公里索價逾百元，比全球最貴的瑞士的士每公里約35元收費再多兩倍；旅客若不同意加錢便被拒載。

記者在「黃金周」期間（10月4日）在東壩直擊，「最低消費」為每位按錶加100元，司機確定每轉至少賺500元才讓旅客上車。有內地旅客感到驚訝，「沒有想到這麼古早的交易方法(講價搭的士)，這是在香港？」；也有司機將「劏客」合理化，直言：「你要不走下去！」

到底為何在的士違例記分制生效後，「黑的」仍能如此猖狂？



今個「黃金周」是「的士司機違例記分制度」生效後的首個內地長假期，不少內地旅客抽空來西貢行山或露營。有的士司機向記者透露，西貢一直都有的士「劏客」的問題，即使「記分制度」生效，亦未能起阻嚇作用。（夏家朗攝）

今個「黃金周」是「的士司機違例記分制度」生效後的首個內地長假期，不少內地旅客抽空來西貢行山或露營。有的士司機向記者透露，西貢一直都有的士「劏客」的問題，即使「記分制度」生效，亦未能起阻嚇作用。（夏家朗攝）

今個「黃金周」是「的士司機違例記分制度」生效後的首個內地長假期，不少內地旅客抽空來西貢行山或露營。有的士司機向記者透露，西貢一直都有的士「劏客」的問題，即使「記分制度」生效，亦未能起阻嚇作用。（夏家朗攝）

的士司機無懼「違例記分制」繼續「劏客」

在十一黃金周前，政府推出的士違例記分制以高調嚴打「黑的」，但在今個黃金周，《香港01》發現「黑的」在西貢繼續橫行。10月4日（周五)下午５時許，記者到達萬宜水庫東壩，沿途見到約10輛新界的士往西貢市中心方向離去，全部均有載客；另有多人在的士站排隊等車，大部份都是內地旅客。

當日，有警員在場駐守，並向內地行山客派發呼籲提防的士濫收車資的單張，記者見駛入來的司機知道有警察都很守規矩，全部都沒有「冚旗」選客或拒載，乘客上車後就按錶收費。當入夜了，警察收隊離開後，這裏又會變成怎樣呢？

當晚6時半左右，陸續有十多輛的士駛來東壩，都是預先「冚旗」並停在路邊，要乘客主動上前問價，好像競投一樣，如果開價不夠高就不能上車，要再找另一部的士繼續問價。記者混入旅客人群中，嘗試一起拼車找的士離開。一班班旅客圍着的士焦急問價，司機則氣定神閒地調低車窗，表明一定要加錢才會有車，當日「最低消費」為按錶再每人加100元，即若一車5人前往西貢市中心，車資約百多元再加500元「人頭費」，即每轉約半小時車程，便可輕鬆穩袋逾600元。

有不少司機懂得「走法律罅」，要求乘客主動開價，直接問道「你畀幾多」，議價滿意才會讓乘客上車離開，否則會拒載。其間，有行山客向司機提出要到北潭涌，司機表示「行情」是每人加80元，但當日下午因有警察在場，一班司機要守規矩「冇啖好食」，所以不少司機當晚都表明「想去遠啲」，甚至想尋找去福田口岸的旅客，聽到只去北潭涌便拒載，令該行山客不解地問「你駛出去一定會經過喎」。

這時，另一對行山客亦向司機表示要去港鐵大學站，同樣被要求加錢，按錶再加100元，理由是他「空車上來」。結果沒有人上車，司機就繼續等待其他旅客來問價。前往北潭涌的行山客又與另一輛的士交涉，司機問「咁你畀幾多（錢）呀」，行山客開出一車5人照錶加100元，司機聞悉嫌開價低拒載，一聲不響地開車駛向其他旅客，並主動開價每人按錶再多加100元。

記者這時與兩名內地行山客一起，上前向該司機提出要到西貢市中心，而前往北潭涌的行山客亦行近議價，雙方拉鋸數次後，由於現場剩下的旅客人數已不多，司機終同意不跳錶，每人收100元，總共500元。記者便與這班行山客一車5人擠上這輛4座位的士。

有的士司機透露，西貢一直有「黑的」濫收車費，有行家曾報警舉報亦不見成效。（夏家朗攝）

有行山客指，的士司機會「冚旗」，即在車頭放出「暫停載客」牌，然後降下車窗，問客人目的地後要求每位加200元，價錢不合「車都唔畀你上」。（夏家朗攝）

有行山客指，的士司機會「冚旗」，即在車頭放出「暫停載客」牌，然後降下車窗，問客人目的地後要求每位加200元，價錢不合「車都唔畀你上」。（夏家朗攝）

的士司機直言不加錢沒有車：沒辦法，你要不走下去！

到達北潭涌後，該兩名行山客拿出100元港幣給司機後下車離去。在前往西貢市中心的路途上，記者問司機加錢是否常態時，司機直言一定要加，說：「沒辦法，你要不走下去！」他表示，因為如果不加錢，便不會有的士司機願意空車駛來東壩載客。他又說在黃金周期間，「今天加，明天也要加」，那甚麼時候不加呢？就是有專線小巴的日子，即公眾假期。他補充說，如果早一點下山也未必會加，但下午3時、4時左右就開始會要求行山客加錢。若內地旅客想直接由東壩前往福田口岸，就會加至1000元，甚至1500元。

內地客驚訝香港搭的士要講價 不停等車又議價感心累

到了西貢市中心後，其中一名內地行山客趙小姐表示，想不到的是在現今科技發達，電子支付盛行的年代，居然還有「這麼古早的交易方法（講價搭的士）」。她稱本身預算兩個人花400元出西貢市，如果早已有這個透明價格，她認為是可接受的，但這次輾轉議價才能搭的士的經歷，令她感到有點心累，因為等了很久也沒有車，等到車了又被要求加價。

還是會有些驚訝吧，就是沒有想到這麼古早的交易方法（講價搭的士），竟然在現在我們電子支付呀，平台呀都已經這麼發達的情況下會出現這個情況，這是在香港？上一次我被宰還是在內蒙古！ 內地旅客趙小姐

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對港人及內地行山客差別待遇 本地客可按錶收費免加錢

除了東壩，西灣亭是區內另一個黑的熱點，該處平日有NR29路線村巴行走，入夜後同樣只可以搭的士，或者徒步出西貢市。不過每班村巴只有19座，班次又少，人多時大排長龍，所以白天都會有黑的駛來等候行山人士上前問價。

記者早前亦曾數度到西灣亭視察，由於當時正值雨季，幾次都天色欠佳，行山客人數不太多，隔了一段時間才會有的士駛來。其間有3名女內地客上前問價後便上車準備離開，記者亦上前問價，由西灣亭返回西貢市中心的價格多少，司機稱按錶再「加少少」，大約加50元，尚且算是「良心價」。

在西貢西灣亭等客的的士。（黃浩謙攝）

十多分鐘後再有兩部的士先後駛來，停在涼亭旁等客，記者於是上前問價，該名的士司機見記者接近時，似乎對記者手上的手機鏡頭有所警剔，然後回答記者指是按錶收費；當記者走遠後，該名司機又望了記者一會兒才停止。

由西貢西灣亭前往旺角，紅的司機索價600元，其後再有行山客上前問價。（黃浩謙攝）

至近下午5時，內地旅客朱小姐跟那名紅的司機議價後沒有上車，她接受記者訪問時透露，她們一行5人想由西灣亭往旺角，該的士司機開價600元後，朱小姐還價300元，但對方拒絕並表示「按錶也不夠」。朱小姐說她們早上由旺角乘的士過來，按錶車費也只是252元；該輛坐地起價的紅的只有4個座位，因此決定等候村巴離開。

朱小姐形容的士坐地起價行為離譜。（黃浩謙攝）

內地旅客不滿被「劏」600元：蠻離譜 覺的士司機「大部份都係唔好嘅」

朱小姐表示，在《小紅書》上有人分享來港行山攻略時，已有指出香港的士會坐地起價，按情況調整費用。對於今次被紅的司機開價600元，她直言感覺「蠻離譜的」，她續指若只貴一點是可以接受，因為在國內一些園區也有類似情況，不過有「滴滴出行」等應用程式亦不怕被濫收車資。

另一名內地行山客葉先生在等候村巴時，跟記者談起在香港被紅的拒絕按錶收費的不愉快經歷。由九龍去皇崗口岸，遭索價500元，形容香港的士司機「大部份都係唔好嘅」。

內地行山客葉先生及女朋友來港時曾遭的士司機拒絕按錶收費，他認為香港的士司機「大部份都係唔好嘅」。（黃浩謙攝）

有的士司機向記者透露，西貢一直都有的士「劏客」的問題，近幾年因為多了內地旅客來行山，情況更加猖獗，即使「記分制度」生效，亦未能起阻嚇作用。

其實這個扣分制，他們（黑的司機）根本無動於衷，最緊要的是賺到錢、劏客，就不管其他了。 的士司機

該司機透露，黑的一般是按錶，再向每位乘客多收100元至300元不等。他又指曾有內地旅客由東壩前往大學站，遇到有的士司機叫一口價500元，他說：「如果醒目的話，我諗佢至少載5、6次，如果以東壩去北潭涌計算，每轉多收800元至1000元，載4、5轉，可以多賺4,000蚊。」

他續稱，黑的司機主要針對內地旅客來劏，「因為香港人懂得香港法例，識得打999報警同做證，而內地人無法在香港做證，因為不能逗留太耐」，所以本地人與內地人問價，完全是「兩個世界價錢」。

他又稱，因為黑的司機為數不少，警察要「放蛇」捉證據太難，有行家曾經報警舉報「黑的」，希望警方派員到場處理，但遭處理報案的警員反問「咁你想我哋點處理呀」。

當天，記者曾以行山客身份向在場警員提到黑的情況，有警員也大感無奈，說：「我哋總唔能夠24小時企喺呢度，始終有啲時間，我哋做到就做，有阻嚇作用、慎防，算避免到少少。」

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