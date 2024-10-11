平機會舉辦招聘會　為不同種族人士提供就業機會

在剛過去的國慶假期，香港到處洋溢着熱鬧氣氛，政府和各界紛紛推出不同活動，以慶祝中華人民共和國成立75周年。藉着國慶及《種族歧視條例》生效15周年，平等機會委員會（平機會）將會聯同香港族裔共融聯會於10月20日在灣仔的錫克廟舉行「種族多元共融招聘會」，為不同種族的人士提供專業及高技能的就業機會。五個政府部門及11間機構將會在活動中設置攤位，進行招聘。



撰文：平等機會委員會主席林美秀



平機會將會聯同香港族裔共融聯會於10月20日在灣仔的錫克廟舉行「種族多元共融招聘會」，為不同種族的人士提供專業及高技能的就業機會。五個政府部門及11間機構將會在活動中設置攤位，進行招聘。

平機會關注少數族裔的就業和教育

《種族歧視條例》自2009年起生效，平機會作為負責執行該條例及其他反歧視法例的法定機構，在條例實施的15年來，一直站在前線促進香港少數族裔人士融入社會及提升他們的福祉，尤其是少數族裔青年的教育和就業事宜。平機會更把促使少數族裔享有平等就業機會列為《2024–2026策略性工作規劃》的優先工作項目，希望透過與相關持份者合作，推動僱主聘用少數族裔人士，並展示種族多元工作間的好處。另外，因應行政長官2024年《施政報告》公眾諮詢，平機會在今年8月向當局提交了意見書，提出加強非華語學生的中文教育及生涯規劃的建議。

年輕的少數族裔人士大多在香港出生

根據香港統計處的數字，在2021年，若不計算外籍家庭傭工，香港有超過30萬名少數族裔人士，當中0至14歲及15至24歲的少數族裔人士分別有75.3%及52.5%是在香港出生，比例顯著高於較年長的組別（25-34歲：21.6%；35-44歲：14.5%；45-54歲：13.1%）。這些土生土長的少數族裔新一代普遍具備閱讀及書寫中文能力，在5至14歲組別中，有65.1%能閱讀中文，61.8%能書寫中文；而在15至24歲組別中，則有74.4%能閱讀中文，66.3%能書寫中文。這兩個年齡組別能閱讀及書寫中文的比例均高於其他組別。此外，15歲及以上的少數族裔人士中，有36.3%曾接受專上教育。

少數族裔青年求職時遇障礙

雖然不少少數族裔人士擁有較高學歷，甚至能閱讀及書寫中文，然而他們在求職時仍然面對一定的困難。根據平機會在2020年公布的「香港少數族裔青年教育和就業路徑的研究」結果，少數族裔青年由學校過渡到工作時，遇到了明顯的障礙。他們的中文能力不足以滿足就業環境的需求，加上外間對不同種族持有誤解或定型觀念，導致他們在許多情況下較難獲得就業機會，也不易被視為合資格的求職者。根據上述研究，大部分僱主認為，聘用少數族裔人士存在一系列障礙，包括中文讀寫能力不足、公眾形象欠佳和與少數族裔的負面經驗等。

平機會希望透過舉辦招聘會，直接把來自不同種族的人才與僱主聯繫起來，向僱主們展示少數族裔人士的多元才能、豐富學識和專業知識。

平機會舉辦「種族多元共融招聘會」

有見少數族裔青年在求職時遇到困難，平機會期望於10月20日舉辦的「種族多元共融招聘會」，能為少數族裔社群提供高技能和專業的工作機會。該活動將於當天上午10時半下午4時進行，我們很高興得到錫克廟的鼎力支持，提供活動場地。

大會邀請了五個政府部門（民航處、懲教署、消防處、食物環境衞生署及警務處），以及11間機構（奧雅納、國泰航空、城巴、DFI 零售集團、英基學校協會、香港飛機工程有限公司、滙豐、太古集團、宏利人壽保險、萬豪國際及港鐵）在招聘會設置攤位，提供超過300個不同行業、不同技能和資歷的職位空缺，供參與的少數族裔青年選擇。我們還安排了兩間人事顧問機構，為求職者提供專業的就業指導。

平機會希望透過舉辦這個招聘會，直接把來自不同種族的人才與僱主聯繫起來，向僱主們展示少數族裔人士的多元才能、豐富學識和專業知識，以改變社會上認為少數族裔人士只能從事體力勞動、低技能和前線的工作的刻板印象和錯誤定型觀念。

面對競爭激烈的人力資源市場，平機會建議僱主聘用本地的少數族裔人才。他們不但可以填補現時的職位空缺，長遠而言，更可擴大香港的人才庫，提升香港的競爭力和促進經濟發展。

平機會建議僱主聘用本地少數族裔人才

事實上，有專業學會的研究發現大部分企業在填補職位空缺仍具挑戰，並估計在未來數年香港的人才需求會有所增長。面對競爭激烈的人力資源市場，平機會建議僱主聘用本地的少數族裔人才。這批職場的新力軍不但為僱主提供更多選擇，以填補現時的空缺，長遠而言，更可擴大香港的人才庫，提升香港的競爭力和促進經濟發展。