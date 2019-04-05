【兒童節．用心意實現病童願． 二】周五心意 癌童為父送最後驚喜

如果阿拉丁神燈給您實現願望的機會，您應該會費煞思量才作決定，而對於願望成真基金受助病童、患有結節型淋巴細胞為主型霍奇金氏淋巴瘤的Natalie亦不例外。不過，只有13歲的她，心願卻來得比同齡小朋友不一樣，而背後的因由更令人動容。

我好希望呢個願望可以儘快實現，因為冇人知道聽日會發生咩事。 Natalie

Natalie雖然活潑開朗、笑容燦爛，但當說到患病的經歷，也不自覺地滲出一絲不是她年紀應有的感觸。Natalie在10歲時開始發現頸側位置有異物，但因為沒有痛楚，所以不以為然。直至去年，一次小手術發現原來異物是兩粒分別為第一期及第二期、如高爾夫球及乒乓球般大的惡性腫瘤，隨即需接受電療和化療。

因治療而引起的不適、疲累和痛楚，Natalie都一一承受，但對於年紀小小、正處於青春期的她，因病停學的孤獨感卻是最難捱的一關，「睇電話見到同學仔一齊去玩、去交流，自己就要喺醫院同屋企，真係好難過。」眼見愛女受苦，Natalie的媽媽Jennifer坦言心痛及無助，幸好經醫院社工轉介接受願望成真基金服務，與其他病童及家長交流，才有互相支持的感覺。

Natalie自小與父母感情深厚，治療腫瘤過程雖然辛苦，幸得父母陪伴及支持，病情終露曙光，惟又傳來父親白血病復發的噩耗。（鄭子峰攝）

經過多月治療，Natalie的情況漸現曙光，而對於願望成真基金提供的實現願望機會，停學多時的她亦非常憧憬。去外國遊歷、與喜歡的Youtuber見面...都曾經在Natalie的「願望清單」內，直至父親確診白血病復發，情況轉差，Natalie終於決定了她希望實現的願望。

Natalie表示，小時候爸爸總會帶她、姐姐和媽媽四處遊玩，無論在香港的公園抑或外地，爸爸總會把握每一個良辰美景陪伴她們。現在，爸爸因病無法出遊，性命亦危在旦夕，Natalie在一次願望成真活動中靈機一觸，希望給爸爸一個「神秘驚喜」，安排一家人入住香港的酒店一晚，過一個難忘的「家庭日」，為一家人製造一個美好回憶，「爸爸去唔到旅行，我就幫佢準備一個最似去旅行嘅家庭日！」

得悉Natalie決定了要實現的願望後，媽媽和機構職員均坦言有點驚訝，「唔好講小朋友，就算係一個大人，如果有願望係可以實現，都會諗咗自己先，所以我哋真係覺得好感動，亦好希望好好安排Natalie個願望。」或許因為血濃於水，Natalie很堅定地表示要將這份願望送給摰親，更積極與機構職員研究如何策劃這份驚喜給爸爸。

Natalie爸爸因病無法遠行，性命亦危在旦夕。Natalie希望將自己的願望送給爸爸，一家人度過最後亦是最美好的時光。（鄭子峰攝）

4月份「周五心意」運動主題為「#用心意實現病童願」，希望集合全城力量，攜手為重病兒童實現願望兼打氣。合作團體願望成真基金致力為合資格病童創造改變生命的願望，透過願望成真的體驗令病童的人生充滿希望、力量和快樂。

現在，您可以透過捐款，出一份力為2019年合資格病童實踐願望，讓重病小朋友擁有享受童趣的權利之餘，您/您和小朋友亦可一同享受施比受更有福的樂趣，小小心意，成就的不止一份心願，更是病童戰勝病魔的動力！

至於Natalie的願望最終能否實現，記得捐款支持及密切留意「周五心意」系列。

您的善款將全數落入「願望成真基金」，香港01絕不向捐款者及慈善團體收取行政費，而香港01眾樂基金更會配對指定慈善項目*，成就雙倍心意。

*配對詳情請參閱個別項目

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【周五心意】系列：

【兒童節．用心意實現病童願．一】周五心意 全城捐$50助病童圓願