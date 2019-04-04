【兒童節．用心意實現病童願．一】周五心意 全城捐$50助病童圓願

「人人期望可達到，我的快樂比天高...」童年，是大部分人人生中最美好的時光之一，而童真，則是兒童充滿無限想像力及好奇心的表現。4月4日兒童節本義在於宣傳兒童權利，所有小孩都應該擁有童真、享受童趣的權利，患重病的兒童亦不例外。

今個4月份，「周五心意」(Kind Friday) 運動以「#用心意實現病童願」主題，夥拍願望成真基金，希望集合全城4000個$50，為該機構2019年度3至17歲患有重病的兒童實現願望兼打氣，讓憧憬及喜悅成為病童戰勝病魔的動力，更讓他們在接受治療的苦中能有一點甜。

今次運動由病童角度出發，由多位「願望童」說說自己的故事和願望，帶大家走進兒童的單純世界。他們的願望對於成人來說可能是荒誕離奇，但對於他們而言沒有甚麼是天方夜譚。而願望對於患重病兒童來說，更不只是一份娛樂和享受，由許下願望的憧憬至到實現願望的喜悅，都可以化為治病的動力，而每一個願望的成就，背後亦存在很多故事。

在歡度兒童節之餘，與子女一起捐出$50，用心意實現病童心願，為重病兒童打氣，教育子女兒童節真正意義！

至於您/您和您的小朋友，在閱讀願望童的故事之餘，更可以出一份力，透過捐款為2019年願望成真基金逾百名合資格病童實踐願望，讓重病小朋友擁有享受童趣的權利之餘，您/您和小朋友亦可一同享受施比受更有福的樂趣。

在歡度兒童節的同時，您/您與子女一起捐出$50，用心意實現病童心願，為重病兒童打氣，教育子女兒童節真正意義。生病之苦，您我也必定嘗過，而病童一直努力用小小的身軀與病魔長期搏鬥，您小小心意，成就的不止一份心願，更是他們戰勝病魔的動力！

您的善款將全數落入「願望成真基金」，而香港01眾樂基金更會配對相關善款*！

香港01絕不向捐款者及慈善團體收取行政費，而香港01眾樂基金更會配對指定慈善項目*，成就雙倍心意。

*配對詳情請參閱個別項目

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