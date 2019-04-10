【用心意實現病童願．三】願望小隊為重病童打氣 將願望化成動力

在成人的世界裡，「願望」不免與現實生活掛勾，加上了不少顧慮。但在小朋友純真的宇宙內，願望可以是天馬行空，因為充滿童趣的幻想，對於小朋友而言是無比的樂趣，而對於身患嚴重疾病的小孩來說，更加是對抗病魔的動力。今期「周五心意」運動主題為「#用心意實現病童願」，希望集合全城力量，攜手為重病兒童實現願望兼打氣。除了病童分享自身的故事外，過來人、機構前線職員及義工也一同呼籲支持今次運動。

昔日「願望童」今化身義工 嘉鎂：「實現願望唔係呃人㗎！」

嘉鎂在17歲那年患上急性淋巴白血病，渴望到藍帶學做甜品的願望成為她治療的「超級動力」。(歐嘉樂攝）

現年21歲的嘉鎂總是笑臉迎人，完全看不出她曾患重病。回想17歲那年，突然患上急性淋巴白血病，儘管嘉鎂天性樂觀、愛笑，但承受著治療的苦楚，以及想到治療的副作用或影響將來遙遙長路，亦不禁擔心、難過。而因長期留院接受治療所產生的負能量，亦成為嘉鎂面對的一大難關，「我會成日諗無得去街、無得玩、無得考DSE、入唔到大學呢啲唔開心嘅嘢。」

直到一天，醫生鼓勵她申請願望成真基金，她的心態才有180度轉變，「原來諗下自己有咩願望，唔單止分散咗治療嘅痛，仲係好開心。我想去藍帶學整甜品，所以嗰時係抱有希望咁去接受治療，最後我真係戰勝咗癌魔。」

21歲的嘉鎂以過來人的經歷告訴我們，遙不可及的心願，對重病兒童而言，卻是「超級動力」，「因為我仲有心願未了，我先唔會放棄。」嘉鎂康復後更重返願望成真基金當願望實現義工，利用自身經歷幫助同路人。

我想畀小朋友都知道真係可以實現願望，唔係呃人㗎喎！ 昔日「願望童」，現為願望實現義工 嘉鎂

一個願望 成留院病童治療動力

最深刻係一個小朋友想做Ironman，喺實現願望之後，每次返醫院洗腎，佢都會好大聲咁話『我係Ironman，我唔會驚！』 願望成真基金助理行政經理 Jackaline

願望成真基金助理行政經理Jackaline 「小朋友病，有醫生、藥物幫佢治療，咁心靈呢？可以點樣醫？」願望成真基金助理行政經理Jackaline眼見不少重病兒童留院治療期間猶如「坐監」，身體既要承受治療痛楚，亦因治療期間有許多的「唔准、唔可以」規矩，影響心理健康甚至親子關係。Jackaline深信一個願望的力量勝過千言萬語，「有研究數據證明希望、快樂對病情係絕對有幫助，所以我哋容許小朋友發夢、有天馬行空嘅夢想。」

談及深刻的經歷，Jackaline指曾遇到一位重病男童因洗腎要在身上插上喉管，自覺與Ironman很相似，更揚言夢想要成為Ironman、做超級英雄。願望成真基金團隊旋即為他打造一場「Ironman打壞蛋」劇場，將商場空間化身成為壞蛋基地，由小小Ironman施展渾身解數消滅壞人，「之後每次返醫院洗腎，佢都會好大聲咁話『我係Ironman，我唔會驚！』」可見願望對小朋友的力量之大，這亦是Jackaline繼續努力工作的動力。

其實每次為病童實現願望，都令Jackaline痛心又窩心，痛心是不忍心年紀小小的病童接受漫長且痛苦的治療；窩心是願望讓病童成為一位很堅強、很「捱得」的小英雄，敢於對抗每次治療。

願望童於商場內化身Ironman消滅壞人，令他在往後治療過程中獲得如「超級英雄」般的勇氣。（受訪機構提供）

一個願望 一張相片 成就非凡的力量

義工攝影師Fox 攝影師Fox在機緣巧合下認識願望成真基金，了解後十分認同其理念，自此踏上義工生涯。 「不論(受助兒童)之後仲係咪喺人間都好，都希望輯相成為佢哋一家人最美好嘅回憶。」作為願望成真基金的義工攝影師，Fox深深感受到一張合照對於病童及其父母的重要性，遠超於普通家庭。

至少完成咗佢最想做的事，努力過，令佢無遺憾。 義工攝影師 Fox

Fox直言即使病童康復或離世，相片都是他們美好回憶的紀念品，父母能用美好回憶緩和子女離世的情緒，使他們釋懷，「呢啲開心回憶係一世，將來睇返啲相，都唔係只記得醫病有幾辛苦。」

眼見病童於願望日見到拋開病容，享受自己做主、忘卻病情、實現願望的喜悅，甚至衝去親吻父母，亦十分感動，「我哋好少對屋企人表達關懷，反而小朋友更識珍惜、更識去愛人。」

義工攝影師Fox利用相片將希望、力量及快樂帶給「願望童」。（受訪者提供）

4月份「周五心意」運動主題為「#用心意實現病童願」，希望集合全城力量，攜手為重病兒童實現願望兼打氣。合作團體願望成真基金致力為合資格病童創造改變生命的願望，透過願望成真的體驗令病童的人生充滿希望、力量和快樂。

現在，您可以透過捐款，出一份力為2019年合資格病童實踐願望，讓重病小朋友擁有享受童趣的權利之餘，您/您和小朋友亦可一同享受施比受更有福的樂趣，小小心意，成就的不止一份心願，更是病童戰勝病魔的動力！

您的善款將全數落入「願望成真基金」，香港01絕不向捐款者及慈善團體收取行政費，而香港01眾樂基金更會配對指定慈善項目*，成就雙倍心意。

*配對詳情請參閱個別項目

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【周五心意】系列：

【兒童節．用心意實現病童願．一】周五心意 全城捐$50助病童圓願

【兒童節．用心意實現病童願．二】周五心意癌童為父送最後驚喜

【周五心意運動】主題專頁：

https://www.hk01.com/issue/785/