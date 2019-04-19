【小球迷看英超】足球「明日之星」　淋巴癌病童圓夢赴英撐曼城

英超球賽進入最後階段，賽事在英國進行得如火如荼。香港也有一名小球迷，正默默期望心愛的球隊曼城，能順利奪得今屆冠軍寶座。 這個小球迷在球場上控球、追球有法，誰也沒想到，他在三年前曾被確診有非霍奇金氏淋巴腫瘤，即淋巴癌。漫長治療令身體變得虛弱，他一度心灰意冷，連足球也提不起興趣，被病魔折磨時，他甚至忘了曾許下宏願，長大後要當上足球員。 攝影：李澤彤

朗朗十分喜愛足球，他在三年前曾被確診有非霍奇金氏淋巴腫瘤，在父母支持下，病癒後可重投足球運動。(李澤彤攝)

今年11歲的朗朗，人如其名，性格活潑開朗，不過面對陌生人，卻是十分害羞。採訪當日，他如常來到青衣的足球場，參與葵青區區隊的練習，爸爸媽媽陪他到場替他打氣，亦向記者憶述，朗朗抵抗淋巴癌的路程是有多漫長。3年前，媽媽發現朗朗身體不適，持續消瘦，多番求診下，醫生都未能找出原因。直至有次醫生以為他患上急性支氣管炎，開出同是化療藥之一的類固醇藥物給他服用，誤打誤撞之下，誘發身體不良反應，才發現病情原來已很嚴重。

朗朗人如其名，性格一直活潑開朗，即使被癌魔折磨，也沒有低頭示弱。(李澤彤攝)

「當時雖然知道佢頸附近位置有粒淋巴結，但我哋都冇為意，以為係感冒引致，但後來佢情況愈來愈差，我哋就擔心其實冇咁簡單。」朗朗媽媽表示，當時兒子常說呼吸困難，又不時喘氣，服過類固醇後，晚上更嘔吐大作，連血也吐出來，便趕緊送他入院。X光片顯示，朗朗一邊肺部「完全白晒」，另一邊則白了一半，是嚴重的肺積水。當天醫生終於診斷出，朗朗的胸腔內有個長達十多厘米的非霍奇金氏淋巴腫瘤，且確診時已是第三期，因該腫瘤靠近氣管，所以阻礙朗朗呼吸，而類固醇藥物令腫瘤溶解，堵塞他的腎臟造成腎衰竭，情況相當嚴峻，需立即送入深切治療部。

「醫生話以小朋友嚟講，佢係全港第三個有呢個病。」 朗朗媽媽說。

朗朗的父母形容，患上淋巴癌雖然令兒子承受了不少苦楚，但一路走來，一家人受到不少祝福。(李澤彤攝)

問及當日做了多少次化療，朗朗媽媽也坦言多到數不清。化療期間，他需停學一年，不但頭髮全掉，藥物副作用令朗朗口腔嚴重潰瘍，口內、喉嚨長滿一粒粒口瘡，造成吞嚥困難、不能進食之餘，就連睡覺時，也會突然痛醒尖叫。除此之外，醫生需要在朗朗的胸腔內放入導管，每次刺穿皮肉放入導管，醫生都不會加麻醉藥，當中的痛楚可想而知。幸而朗朗為人較樂觀，很快忘卻痛楚，即使打針抽血也會笑著說「好爽」來自我安慰，「佢每逢抽血都好自動自覺，話枝針插入血管時凍冰冰好舒服......事實係佢好多次被針拮得好痛，𠵱家有晒經驗，識得點同護士表達感覺。」

朗朗自小喜歡運動，常常跑來跑去「冇時停」，因爸爸熱愛足球，他也被耳濡目染，6歲時曾參加足球暑期班，投入足球世界。他2月2日生日，因此對「2號」情有獨鍾。平日不愛早起的他，為了觀看球賽，會早上7時多就爬起床，準時坐到電視前面，和爸爸一起看球賽。爸爸曾跟他戲言，球會的足球員年薪有數百萬元，「搵好多錢」，朗朗聽罷，也大叫日後要當上足球員。但自患病後，朗朗的體力衰退不少，由家中走路上學的十分鐘路程中，他也要停下兩、三次休息，到後來更長時間不能下床，連上廁所都要由父母抱着前往，因此一度失望，以為從此不能再踢波。

一提起足球，佢反而靜晒唔出聲，好似唔想提。但你又知道，其實佢心入面仲係好鍾意。 朗朗媽媽

患病期間，親友相繼送來吹氣龍門、足球等，希望鼓勵朗朗重新拾回興趣。而媽媽亦在他住院臥床時，將醫院的抹手紙搓成球狀，教他用手指踢球，替他解悶。「佢一玩就好投入，通常好快就入到我呢邊個龍門，佢會覺得自己好叻好開心，其實佢未想放棄(足球)。」



朗朗學校足球隊的負責老師，在朗朗重返校園後，堅持讓他繼續擔任正選，「雖然阿仔體力仲係好差，亦踢得唔好，但老師只係同佢講：『你病之前大家組成咗隊dream team，你𠵱家好返，我哋就用返呢個dream team去比賽。』加上隊友鼓勵，佢先敢落返場。」媽媽說，當時全隊隊友都在球衣上印上「Fight for Long」的字樣，令朗朗慢慢恢復信心。

為了鼓勵朗朗，學校足球隊的隊友在球衣上印上「Fight for Long」的字樣，為他打氣。(受訪者提供)

經過漫長治療，現時朗朗的病情轉趨穩定，體力也漸漸恢復，待一年多的觀察期過後，就可宣告完全康復。他在願望成真基金的協助下，近日一家人有機會在英超期間前往英國，直擊朗朗的心愛球隊曼城對戰熱刺。當朗朗知道有機會親眼看見偶像阿古路的英姿，他立即叫了出來。基金更為他準備了驚喜，當中包括送他一個有全隊成員簽名的足球、體驗踏上如同球員版星光大道的藍地毯，以及觀看球隊的訓練等等。現時他們一家人已身在英國，待至4月20日就會觀看這場全球觸目的緊張賽事。

朗朗的父母形容，患上淋巴癌雖然令兒子承受了不少苦楚，但慶幸一路走來遇到很多好人好事，「我哋會形容係一個blessed journey(受到祝福的旅程)。冇家長會想自己嘅仔女有病，但既然發生咗，我哋會珍惜收到嘅愛。」他們表示，因為這個病，一家人的眼界擴闊了，知道世界上仍有很多受疾病折磨的人，認為兒子從今會更感同身受，更深切地體會到助人自助的道理。

想佢每日健康、開心，就係咁多。 爸爸媽媽同聲說。

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【兒童節．用心意實現病童願．二】周五心意癌童為父送最後驚喜

【用心意實現病童願．三】願望小隊為重病童打氣 將願望化成動力

【用心意實現病童願．四】每次開腦愈步近死亡 少女只願媽媽開心

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