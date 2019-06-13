【逃犯條例】612前夕港台情侶留守立會：關心香港因下個到台灣

6月12日三罷前一晚，大批反對修訂《逃犯條例》的民眾在立法會及政府總部外留守，添馬公園到處可見在一旁聊天的人群，或遊走散步於公園和立法會的市民。一對不願意具名受訪的情侶，亦坐在維多利亞港旁的公園平台梯上。 阿俊（化名）來自香港，阿妤（化名）來自台灣。修訂《逃犯條例》草案一出台，台灣討論區亦開始關注香港遊行和示威情況，阿妤看過6月9日的百萬人遊行和晚上示威的新聞後，決定飛到香港，陪男友到612立法會現場。 「坦白說，香港就是一國兩制的實驗場，台灣人也是很關心的。」她說。

台灣人看香港人和平示威

台灣人討論時事的論壇PPT一直有網民關注香港反對修訂《逃犯條例》的情況，昨天（12日）他們轉發了香港金鐘一帶壞車癱瘓行車道的相片，有人留言道：「之前罵港仔軟我道歉。」

阿妤很擔心，怕坦白自己對香港示威方式的想法會惹我們不高興：「台灣PPT也會說香港的事情，大家會奇怪走路（遊行）有什麼用？我感覺是沒有規劃啦，人很多，有很好的時刻，但後續就這樣。」她看著在添馬公園遊走和坐下野餐的人說。這個在台灣只是擔任普通行政助理的女子，在當地社會運動中也是主張衝前的年青人。

她將香港情況與台灣太陽花學運比較，2014年3月18日，國民黨以30秒強行通過《服貿協議》，大批示威者衝入立法院、攻佔街頭，抗爭長達三星期。不過，說到組織，如今要當一個香港政治領袖或運動組織者，付出的代價更大，黃之鋒、陳健民等人入獄，與及梁天琦被重判七年刑期，昨日甚至有開設有關612行動的Telegram群組管理員因「妨礙公眾罪」被捕。

「但當然，香港的情況還是很不同的，台灣始終有自己的民選政府，但香港沒有。」她說。「會坐牢、有案底。所以現在沒有一個領袖出來了。」

「走路可以改變社會嗎？」阿妤（化名）問。「能看得出大家的關注，但能改變什麼，就是不懂。」（梁鵬威攝）

和理非與勇武 有用與沒用

20多歲的阿俊出生於香港，他曾往台灣讀書，因此認識了阿妤。阿俊對媒體記者有點防備心，如同近年的示威者一樣，對鏡頭更為敏感，今天（13日）有人參與示威後前往醫院，被警察以暴動罪之名拘捕——在香港表明立場、參與示威，已經無法全身而退。

雨傘運動期間，阿俊想要聲援學生，站在街上吃了一記催淚彈。「我一直都覺得和平沒有用啊。你很和平、很和平，香港一百萬人走出來，但這不是民選的特首跟高級官員，他們根本沒有需要理你。你走一走，不痛不癢。」

問道阿俊往後的示威之中會衝上前線嗎？避免在外地犯事被抓的阿妤看著阿俊說：「如果不是我，他就已經衝了吧？」阿俊答：「那總不能丟下她啊！」

「香港人好像很喜歡割蓆」

自從雨傘運動開始，示威者一直存有「和理非非」抑或「勇武抗爭」的分歧。但最近不論是6月9日晚上示威，或是6月12日示威行動，雙方之間有種各有各做的默契。當然仍有人覺得衝突破壞遊行的純潔，阿俊對此很不以為然，「香港人對於暴力的點，有點莫名奇妙，完全不會看人們為什麼要衝，只覺得那個行為不對。兩個人吵架，不看吵的道理、原因，講粗口的就是壞蛋，你衝就變成了壞人一樣。」他說：「而且香港人好像很喜歡割蓆。」

「我們有時討論香港、台灣跟中國之間的矛盾點，那時我就主張說，和平絕對沒有用，你去翻史書，沒有一場革命不流血的。」阿妤說。

阿俊（化名）對於今天的香港很矛盾。可誰人不矛盾？「以前會覺得可以留低在香港改變，但送中之後覺得...…」他說。（梁鵬威攝）

「香港怎麼樣，台灣就是下一個呀！」

香港人常說想要移民台灣。但台灣人如阿妤沒有沉醉於小確幸，她來香港，是擔心阿俊，身為一個對岸的台灣人也是擔心香港。「坦白說，香港就是一國兩制的實驗場，所以想來看看，也把消息告訴台灣的人。台灣也是有人關心香港情況的。」在台灣被視為親中政黨的國民黨，在太陽花學運被重挫之後，近年由承認「九二共識」的高雄市市長韓國瑜帶領重奪政治勢力。

我問那台灣也有會一種期限感嗎？阿妤說：「2020年總統大選就是了。香港怎麼樣，台灣就是下一個呀！」

從美麗島事件、二二八事件時期到韓國瑜，阿妤不吝嗇分享自己的政見，但每每說完又醒覺自己是在香港而非在台灣，半開玩笑地說：「我不想被人拘捕！」當晚警察在金鐘地鐵站閘口要年輕人一字排開，無故搜身，她說：「就是戒嚴啊，台灣也經歷過。大家變了驚弓之鳥，你講話有諧音也可能被舉報，連家人也會通報。像某天阿俊討厭我偷偷去舉報，我就死定了。」

「離開香港，他的傷痛會很大，我了解，我也很愛台灣。」阿妤說。（梁鵬威攝）

沒有自由 不如當狗

阿妤快人快語，不時嗆道，只愛經濟不愛自由的人為什麼不去當狗？「你看我愛說幹話。對我來說，自由慣了，自由真的比較重要。」旁邊的阿俊也說：「經濟和自由是一個限制題，不是兩個只能選一個，你可以兩個都有，同時發展，不是只有經濟就沒有自由。自由是對人的一種保障。」

「你有聽過李明哲嗎？他被抓後到現在音訊全無。」台灣人權組織工作者李明哲自2017年3月入境中國後被關押，中國法院依據他的網絡發言，以「顛覆國家政權罪」判刑五年，他目前在湖南赤山監獄服刑。台灣有呼聲，香港修訂《逃犯條例》草案一旦通過，台灣人不可能置身事外，說「人人都是李明哲」。

有台灣人說，如果修訂草案通過，連轉機也不敢留在香港。阿妤說：「如果《逃犯修例》通過，我就不會再來了，誰知道會不會被直接送走？」

「離開香港，他的傷痛會很大，我了解，我也很愛台灣。」阿妤說。（羅君豪攝）

離開成長之地 一點也不易

這對情侶在612示威前夕平靜的夜裡，討論要留在香港，抑或避走台灣？阿妤說：「他過來台灣吧，留在香港是犧牲兩個人，不如大家過來都安全。」但對阿俊來說，離開香港不是容易事：「這個地方始終是你成長的地方，你想她變好。」

「香港處於一個政治、身分上的十字路口，你不知往後會變得更壞，或是維持現況，有機會變好。反送中的消息，你怎封鎖，中國內地的人都會知。你不知道現在是衰退的時刻，抑或日後社會運動萌芽的時刻。所以可以望多兩下嘅。」阿俊想了很久，這樣續說。

訪問時，他一直用普通話溝通讓阿妤也明白我們說的話，但這一段，他是用廣東話說的：「你對個地方有感情，鍾意個地方，如果不去理會個地方發生咩事，呢啲人唔需要出嚟，係屋企歎冷氣，食吓野嘢，打吓機，幾好？就係因為我哋對呢個地方有感情，要離開自己成長生活嘅地方，一啲都唔容易。」

「而且，出嚟唔係純粹為自己將來；下一代呢？你忍心喺佢哋未成長、無能力、無選擇嘅時候，係我哋手中失去自由咩？」他看著在添馬公園散步、聚集的人說。當時距離翌晨示威者佔領夏慤道，尚餘六小時。

612晚上，傳短訊給已離開香港、回到台灣的阿妤。她看到612示威衝突的新聞片段，特別是警方對待示威者的行為，很驚訝：「瞬時香港人民訴求的可行性已經蕩然全無了。政府與人民無法有良好的溝通，更容易增加衝突次數和傷亡。」香港和台灣的命運此刻緊緊扣連，她希望台灣政府正視這場香港社會運動的衝擊，思考如何與群眾有效溝通。「亦希望這次香港走上街頭抗爭的事件，能喚起對政治冷漠的台灣人，再次正視香港正在面對的問題，是否有一點也會發生在台灣人身上？」