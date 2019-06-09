【逃犯條例】50 聾人無聲上街　聾健同行打手語： 林鄭下台

民陣今日（6月9日）發起反對逃犯條例修訂遊行，不少市民響應大會要求，身穿白衣自發參與。 維園現場叫喊聲不斷，「林鄭月娥下台」、「反送中」等口號傳遍港島之際，約五十多名聾人自發組織遊行團隊，以手語高舉口號，進行一場無聲抗爭。 他們說，過往政府諮詢政策未有提供手語傳譯，今次修例，聾人群體亦未收到相關資訊，政府只指市民反對因對條例不明白，所以這回他們一定要站出來反對：「我們都是香港一分子，不想這裡變成大陸。」 攝影：梁銘康

下午二時，距離遊行集合時間還有半小時，銅鑼灣港鐵站外已站滿人。約五十名聾人圍繞維園出入口噴水池位集合，他們是響應本港唯一聾人自助組織「聾人力量」號召上街遊行，而遊行隊伍當中，有些是長者，有些一家三口帶著小朋友前來。

組織本來預計只有三十多位聾友參與，但最終有五十多人，比想像中多。聾人們分發飲料，自製標語，當中也有健聽朋友同行。

聾人力量發起人、聾人路駿怡（Connie)站上高位，先用手語打出反對的口號，如「反送中」、「林鄭月娥下台」、「反對逃犯條例修訂」。其他聾人跟隨學習，又打出「OK」手勢表示明白。

約在下午三時半，維園噴水池站滿人，仍未能順利起步，人群躁動不安，不停喝倒采，這時健聽傳譯員胡歷恩（Kim）走上高位，兩手舉起姆指再向下指，向現場聾人描述現場氣氛，聾健市民一同喝倒采。

聾人遊行隊伍在維園噴水池旁等候多時也未起步。

聾健同行喝倒采 「林鄭下台」

下午五時，聾人力量在內的遊行隊伍已經在維園足球場等候了三小時，仍然未能出發，大部分人都選擇坐在地上。有些聾人分享食物，互相照顧。人群不時高呼「開路」、「開路」，聾人Aaron做出開路的手語，其他聾人們亦一同做動作，呼籲警察開路。

下午五時半，遊行隊伍不經指定出口，選擇跨過維園外一個個的圍欄。互不相識的市民互相扶持，終於起步遊行。

聾人團隊中，亦有健聽同行者。在遊行中，他們負責傳遞現場訊息。Kim說：「無刻意安排做傳譯，我都係香港人，我都想一齊參與。」

聾人團隊中，亦有健聽同行者。健聽者Kim說：「無刻意安排做傳譯，係我都係香港人，我都想一齊參與。」

成立特別小組 開聾人學堂解構修例

在遊行前數天，十二位不同背景、年紀的聾健傳譯員在上周六成立特別小組，在上周三舉行民間學堂，向聾人解釋逃犯修定條例。

Connie是其中一位傳譯員，她透過傳譯表示，很多聾人理解修訂逃犯條例資訊時有遺漏，立法會會議、新聞節目亦不設手語傳譯，即使讀報紙時亦未必百分百明白，於是他們一班聾健傳譯員決定開辦聾人學堂，請來立法會議員一同「三口六面」向聾人解釋條例。

雖然只有短短四天籌備，但最終成功令六十名聾人出席。他們本來想像中只有十多人出席，但最終「老中青都有」，他們更要臨時找個更大場地舉辦。

聾人缺知情權 今日不缺席遊行

Connie解釋，手語是聾人的第一語言，書面語是第二語言，即使報紙、政府文件有報道條例，聾人因為學習背景不同，未必人人明白政策內容。加上過去政府政策缺乏手語傳譯，等同剝奪聾人社群的知情權，令他們過去缺乏社會事務參與。「當連件事都唔知道，自然覺得唔關我事。」

而最近逃犯條例修訂在社會引起熱議，聾人社群亦曾一度覺得與自身無關。「直至網上有文宣講條例令你簽唔到證、失業，令聾人會諗件事原來關我事，所以都踴躍出席。」

與健全人士的宣傳方法不同，小組深入不同的聾人群組，以單對單與聾人見面，解釋條例與自身關係，之後一傳十、十傳百傳播資訊，成功令聾人參與。

他們認為，香港與內地的司法制度不同，條例修訂對香港人勢必影響，而他們時不時出席社會運動，提出手語等方面的倡議，假如成功修訂，之後未必再有機會表達訴求。而政府指修例已經深入諮詢社會的說法不成立，「咁多聾人都唔知咩事，何來充分諮詢？」