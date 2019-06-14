【逃犯條例】新聞系學生支援示威者　即學傳運送物資手語互通

《逃犯條例》原定於12日在立法會進行二讀，示威者包圍立法會、政府總部及佔領夏慤道行車線，立法會最終取消當日會議。及後，警方跟示威者爆發大規模衝突，並將集會定性為「暴動」，警方於昨日 (13日) 舉行記者會表示，當天一共發出150枚催淚彈、數枚橡膠彈驅散示威者。 20歲就讀新聞系的大學生阿文 (化名) 是政府眼中的其中一個「暴徒」，她於12日早上跟四名大學同學前往金鐘參與集會。當天她是物資鏈上的其中一員，協助運送物資予前線的示威者。她坦言：「我不是勇敢的人，不夠膽向前衝，我希望能盡力幫手，如果甚麼都不做坐在家，我會不甘心。」

一到場即逃跑

阿文當天的面貌跟其他人一樣，面戴口罩，頭戴鴨咀帽，她在上午9點就從灣仔步行至金鐘夏愨道，一到埗，她就逃跑。「離遠看見有煙，就掉返轉頭走，好驚。」

阿文並非第一次走上街頭——2014年佔中，6月9日遊行她均有參加；但回想她於佔領中環首天 （9月28日） ，警方發出第一次發出催淚彈前夕，她就離開了現場，「那時我讀中學，看見勢色不對，我就離開了。」後來她於電視上看見當時被清場、示威者吃催淚彈的段段片段都烙在她腦海中，「那時太細個，現在算是彌補當年未能幫手。」

阿文(右) 當天跟數個朋友前來集會，自發做義工傳遞物資。(柯詠敏攝)

一種物資一種手勢

五年過去，阿文也只是二十歲，她在今次衝突中，成為物資鏈的其中一員，支援前線的示威者。

現場有數個物資站，阿文所在的就是近夏慤道海富中心附近的據點。物資靠示威者自發分工，每當看見前方人群雙手舉高拍頭大叫：「頭盔」，聲音透過一波波人浪傳至阿文那處，她便向站在路壆上的義工叫喊。不消一會，白色、黃色、黑色的頭盔鏈在人群上方出現，即使手上只有一隻手套、一把剪刀，阿文或身旁的人均會珍而重之地向前傳遞。

頭盔、索帶、長傘，一種物資一種手勢——在6.12佔領的短短半日內，已建立一套語言溝通。阿文本來也不懂得這些「語言」，她看著前方的人海就照著做，看見新簇的眼罩從路壆外傳過來，就立即上前幫忙拆袋，便利前線使用；看見物資沒有手套，就立刻打開背包，抽出從家裡拿來的手套遞往前方，發現那裡要幫忙，四五雙手就立刻伸出來——在這個沒有總指揮的集會下，阿文從通訊軟件得知所需的資訊、物資，各人不需聽從任何指示，自然找到適合自己的位置幫忙。「我是學生，承受不了站在前線的後果，但又不能甚麼事都不做，就在這裡幫忙。」

「手套﹗、手套﹗」前方人群舉起雙手揮動高叫，示意前線需要的物資。(柯詠敏攝)

站在中間也聞到催淚彈 「好似俾火燒咁。」

午飯過後，阿文再重回現場，接近下午三點，她看見夏慤道一帶的人數比之前更多，物資的數量及運送速度更快，當下的情境教阿文甚為感動，「好似大家都醒咗，都知道情況是多麼危急。」

那時候她在近政總的行車線，但跟正門還有一段距離。她看見人群不時分開兩邊，開出了一條通道，陸續有些人戴著頭盔，全身包得緊密的男生向立法會各方向前進。每當他們經過，兩旁掌聲雷動，「為何我會站在中間，而不是在前線？因為我唔夠膽；但這班義士竟然可以為香港行到這麼前，我真的是打從心底佩服他。」

然而，阿文從來沒有想過，並非站在前線的示威者，也會受到催淚彈影響。

大約下午五點，阿文仍在人群中協助運送物資，但她意會到氣氛愈趨緊張，「人群不斷（往添美道及添華道）兩邊走，運送物資的速度愈來愈快，我甚麼都看不到，但就感覺到我們被兩邊夾住。」阿文當下感到眼睛突然乾澀，喉嚨灼熱，才察覺嗅到了催淚煙，就決定跟朋友朝海富中心方向離開，「我小時候有哮喘，擔心身體承受不了要別人照顧，所以就決定離開。」

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若成功修例 恐新聞業首當其衝

回想佔中當時，她並不同意衝擊行為，但如今竟在人群中吃催淚彈，她毫不後悔，「如果我今朝傻更更般在家中看直播，我會很不甘心，我決定一定要出來，出來都不夠，還要幫手。」

立法會原定於１２日開會就 《逃犯條例》修例 進行二讀，源於大批市民包圍立法會，會議暫時擱置，但至今政府仍未擱置修例，阿文對此甚為失望及憤怒：「心情好複雜，開心的是有很多人走出來，但難過的是因為政府要硬推（逃犯條例）迫人走出來。當（修例）成功後新聞工作者會成為頭幾批受條例影響到的人，真的會害怕，甚至有機會秋後算帳，但不會因此而不出來。」