【周五心意‧ 暑假忘憂】小孩不笨 助學障兒童發揮天賦潛能

近年，特殊學習障礙漸受社會關注，學障兒童在智力上與其他孩子並無分別，只是因腦神經結構和功能的不同，無法用一般人的學習方式學習，當中以讀寫障礙最為普遍。但他們常被誤會「懶」、「不認真」而無法好好完成功課，導致成績欠佳。但其實只要配合適切的支援，即可有效地為他們改善學習障礙、發揮其天賦潛能。偉人愛迪生和愛因斯坦亦有學習障礙，但他們的成就亦是有目共睹。可是，這些針對性的輔導成本高，令基層學障兒童往往失去提升學習能力的機會。

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從遊戲中學習 為學障兒童建立自信

初時想搵課餘托管，教佢哋做功課。但功課班一對六至八人，加上時間短，老師邊有咁多時間照顧有特別需要嘅學生。但參加咗個班，默書成績由零分去到八、九十分，係好大嘅轉變。 李太，學障兒童家長

學障兒童常常不被諒解，被老師、家長所責罵，加上學習不如意，難免會影響到他們的自我形象，以致他們的情緒起伏較大。李太的兩名女兒都有讀寫障礙，大女菲菲比較「有個性」、害羞，細女彤彤則較活潑開朗。不過，她們兩人都因認字弱，學習比人慢。

菲菲和彤彤均參加了安徒生會的「閃亮新星計劃」，以一對二的形式，透過遊戲改善小朋友的專注力，集中進行右腦的訓練，協助學童有效學習。李太從女兒的功課上，欣見訓練的成果，「見到佢哋作文，由只係寫到詞語，到終於可以組成順暢嘅句子，感受到佢哋發現自己原來可以做得到，對學習嘅興趣亦大大增加。」適切的學習方式、技巧，為菲菲帶來學業上的轉變，默書成績由以往零分到「破蛋」，甚至躍升至八、九十分，更曾在學校獲得「成績跳躍獎」。

計劃主要透過遊戲帶動學習，課堂設計以一對二的形式，在導師的陪同及指導下，進行右腦遊戲訓練及串字遊戲，訓練小朋友的專注力、記憶力、認字能力等，藉此增加學障兒童的學習動機。（黃舒慧攝）

學習成績、操行同有改善

李太坦言，計劃除了改善女兒的學習成績，更重要的是為她們建立自信心。菲菲自小一開始想學跳舞，但她一直不敢嘗試，害怕在別人面前表演自己。直到學習上的成功令她得到成功感，最終在小五主動要求學跳舞，更曾到商場表演，令李太喜出望外，「佢覺得自己係得，真係估佢唔到」。除此之外，老師們對女兒的評價愈來愈好，操行也有很大進步，「老師都讚佢哋情緒穩定咗唔少，脾氣都好咗。」

以前好勞氣，一齊企喺中心門口起碼半個鐘都唔肯入去，拉鋸咗好耐。原來個班唔只幫到成績，仲連操行、情緒都好咗。 李太，學障兒童家長

學習的困難，時常引伸成媽媽與女兒之間的拉鋸戰，親子關係僵持不斷。李太指兩位女兒過往一直抗拒學習，例如不願做功課、不願去課餘托管班。但自從對學習重拾自信後，每次女兒去中心，都不會哭著拒絕做功課，甚至會主動向媽媽請教英文，母女之間不再輕易起爭執，家庭氣氛亦變得和諧。

長時間處於拉鋸狀態，曾令李太和女兒們的親子關係變得僵持。（黃舒慧攝）

從心出發 突破障礙

安徒生會註冊社工張翠恩表示，計劃是源於機構從八至九人的托管班中，發現部分學童需要一些針對性的幫助，於是每次抽出兩小時，為他們提供一對二形式的教學，例如認字方法、解題等。她強調，學習障礙有很多種，每個孩子都需要特定的教學方法，最重要是讓他們感受到導師的真心，並按照其個性，為他們設計適切的訓練，以協助他們突破學習障礙。

雖然計劃能為基層學障兒童帶來明顯幫助，但由於今年並無穩定資金贊助，因此，安徒生會只能以成本價定訂收費，由過往只需$200按金，大幅提升至現時每月$1,500，令不少基層家庭卻步，參加人數由30名大幅減至6名。

現只需到「01心意」捐款，即可支持「閃亮新星計劃」，為有需要的學童提供支援，同時希望能夠深入基層學校，推動家庭和諧。

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「到大澳紅樹林去玩」

日期：

場次一：2019年8月6日（星期二）／

場次二：2019年8月25日（星期日）

時間：下午2時到5時（3小時）

集合地點：大澳巴士總站

該場次人數：每場20人（名額有限，先到先得）

對象：5歲或以上兒童及其家長