【暑假忘憂】助柬埔寨兒童開拓眼界之夏 重燃生命希望

柬埔寨，一個距離香港約1,455公里、3小時航程便可到達的地方，地理上與香港距離並不遙遠，但大眾普遍對當地認識不深，僅聽過吳哥窟和「赤柬」高壓統治下的可怕歷史。而對梁詠雯（Almond）來說，10年前在當地進行傳道工作期間的所見所聞，則引起了她對柬埔寨弱勢兒童的關注，其後更與一眾有心人成立「窰匠生命事工」，並於當地展開服務，讓一眾原在街上行乞的兒童得到學習和開拓眼界的機會。 今個夏天，讓我們細聽柬埔寨兒童在生活中掙扎求存的故事，並捐款支持柬埔寨貧困兒童服務，一同重燃他們生命道路上的希望！

授人以魚，不如授之以漁

10年前，本身是基督徒的Almond到柬埔寨進行傳道工作，她發現無論在首都金邊，還是周邊鄉村，街上都有不少兒童行乞，狀甚可憐。「一開始，我有諗過畀錢啲小朋友，但俾當地青年阻止，話畀錢佢哋只會助長父母叫小朋友喺街上乞錢嘅風氣。」

Almond表示，當地工資水平低，大部分工廠工人每月只有178美元的最低工資，但兒童每日卻能乞討到5至15美元，以致不少家長都要求子女到街上行乞，賺取生活費。「街童嘅生活好惡劣，好多都瞓喺未開門嘅舖頭外面，或者簷篷底，當中有啲更加係拖一個、抱一個咁帶住細佬妹乞錢。佢哋對未來冇任何期望，好多大個咗都係做咕喱，無辦法脫貧。」

為改寫街童跨代貧窮的命運，Almond與一眾有心人成立「窰匠生命事工」（窰匠），並開展在柬埔寨的服務。她相信，「授人以魚，不如授之以漁」，故此服務主要為街童提供膳食、學習機會及衞生服務，除了滿足溫飽等基本需要，更藉教育啟發他們的潛能，讓他們能對未來有所冀盼。

柬埔寨工資水平低，不少父母都要求子女到街上行乞，幫補家計，導致他們失去學習機會。窰匠生命事工總幹事Almond坦言，一個家庭只有兩個小朋友行乞，乞討的金錢已多過當地工廠工人的工資。（相片由窰匠生命事工提供）

全人發展 兼顧學術知識和價值觀

柬埔寨人冇咩家庭觀念，所以我哋除咗教授英文、數學等基本學術知識，亦會向佢哋傳授正確嘅價值觀。 Almond，窰匠生命事工總幹事

服務開展3年，窰匠從日間中心，逐步發展成兼備住宿服務，讓重新上學的兒童毋須再露宿街頭，能在合適環境中學習和成長。Almond坦言，當地小朋友較有主見，部分更早已習慣昔日在街頭無拘無束的生活，需要慢慢適應和學習規矩。

「柬埔寨人冇咩家庭觀念，再加上，好多小朋友習慣咗係街頭嘅生活，佢哋唔太識禮貌同尊重。所以我哋除咗教授英文、數學等基本學術知識，亦會向佢哋傳授正確嘅價值觀。」另外，當孩子年紀漸長，窰匠亦會安排他們跟職員一同維修中心內的家電，以及為年幼宿友準備膳食，讓他們從實踐中學習一些生活技能，為未來做好準備。

港義工多次到柬國服務 向孩童送暖

佢哋一見到個水池，就跳落去玩水。嗰刻好感動，覺得佢哋終於可以享受小朋友應有嘅生活，唔使再擔心每日點過。 Natalie，窰匠生命事工義工

除了Almond和當地職員，窰匠的服務亦依仗義工以生命影響生命的付出，當中不少義工來自香港企業、學校和教會。正修讀大學課程的Kerry和Natalie同為窰匠的義工，分別參與過5次和4次服務。她們指，參與服務前，從未想過會到當地，亦僅知當地貧富懸殊情況非常嚴重，街上有不少兒童行乞。

回想當初參與服務，Natalie坦言自己抱有一種憐憫心態，希望幫助當地兒童、讓他們感受到愛，沒料到最後自己會受這個地方所感動。「有次帶佢哋去侏羅紀公園玩，佢哋一見到個水池，就跳落去玩水。嗰刻好感動，覺得佢哋終於可以享受小朋友應有嘅生活，單純咁玩，唔使再擔心每日點過。」

Kerry亦指，窰匠的孩子大部分時間都留在中心，沒有甚麼消遣和娛樂，於是義工們便帶他們到公園、商場和海灘等地方，擴闊其眼界。過程中，與孩子們的互動、他們臉上的笑容，都令Kerry留下深刻印象。「每一個小朋友都值得被愛，起初我想將祝福帶畀佢哋，但其實過程中，我嘅生命都因為佢哋嘅熱情同愛而得到祝福。」

10歲的Ravy是其中一名受惠於窰匠服務的柬埔寨兒童。他表示，很喜歡與來自香港的義工們相處，並指這些大哥哥、大姐姐教曉他許多知識。（相片由窰匠生命事工提供）

現時，窰匠在柬埔寨的中心收容了35名孩子，讓他們能享受快樂的童年。然而，當地仍有大量街童正為生活掙扎，惟礙於資金所限，窰匠暫未能擴展服務，故亟需公眾捐款支持，讓更多街童得到學習和開拓眼界的機會。

請即登入「01心意」響應「周五心意」運動（Kind Friday），捐款支持窰匠生命事工的「幫助柬埔寨貧困兒童 - 重燃希望」，與正露宿街頭的柬埔寨兒童分享快樂，讓他們得到一個忘憂暑假。

相關活動：

【暑假好去處】今個暑假，蠟筆小新陪你做善事！

【暑假好去處】早登記玩盡暑假3大活動 兼且玩住做善事

相關文章：

【周五心意 ‧ 暑假忘憂】「施」與「受」同享快樂 才是忘憂暑假

【周五心意 ‧ 暑假忘憂】長腿叔叔，您好嗎？

請留意【周五心意運動】定期更新的專頁：

https://www.hk01.com/issue/785/

了解更多「01心意」平台項目︰【01心意】https://heart.hk01.com/