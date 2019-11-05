【照顧者】壓力爆煲如困獸鬥　記者辦資源中心：唞啖氣再照顧

2017年，82歲的黃國萬在備受照顧壓力下殺死中風妻子，他獲官判囚兩年後於年初刑滿獲釋。近月他接受傳媒訪問，憶述雙老照顧的生活時多次重覆一句：「好淒涼，叫天不應，叫地不聞。」 記者陳曉蕾近年關注照顧者議題，她於一年前成立照顧者雜誌，兩個月前剛在油麻地開設照顧者資源中心，在繁囂的鬧市中為照顧者帶來一個喘息的空間，「下班後來這裡幾個鐘，飲飲咖啡，看看書，唞啖氣再回去照顧。」陳曉蕾說。 攝影：高仲明

全港夾心照顧者或超過100萬人

據政府的定義，「照顧者」泛指一類需要去照顧特殊學習需要的兒童、殘疾人士、長者及長期病患的人士。2013年政府統計處數據顯示，照顧殘疾人士或長期病患家屬的照顧者共22.9萬人。但照顧者的數目是否只限於此？去年十月，《大人》雜誌發佈新一份照顧者問卷，團隊擴大照顧者定義：沒有即時經濟壓力、不是與父母同住，但照顧時同時要付出極大心力，以及要作出艱難醫護決定的人。他們估計，這群年約40至60歲、要照顧上一代，同時要照顧下一代，又要為自己生活奔波的夾心階層照顧者，在香港超過100萬人。

2013年政府統計處數據顯示，照顧殘疾人士或長期病患家屬的照顧者共22.9萬人。（資料圖片／高仲明攝）

九成人照顧者壓力臨爆煲 患抑鬱症機會高危

《大人》的照顧者問卷利用了「沙氏負擔訪問（ZBI）」，來量度449位照顧者的壓力。調查發現超過九成人的壓力評估達24分以上，患上抑鬱症的機會大增，也有受訪者形容照顧過程如像困獸之鬥。在為被照顧者找形形式式的服務前，或許聆聽已成照顧者路上的重要力量。

在台灣，有社區組織設立「照顧咖啡館」，讓照顧者在呷一口咖啡的時間中得以喘息。香港有些非牟利機構也舉辦類似活動，陳曉蕾說：「你去照顧者cafe，未必真的為了那杯咖啡，有個空間出現時，照顧者之間就會有好多交流。」

《大人》去年的調查發現，近九成的照顧者壓力大至幾乎抑鬱。（資料圖片／高仲明攝）

油麻地照顧資源中心開幕 便於尋找安老或醫療資訊

四年前，記者陳曉蕾成立慈善機構「大銀」，出版以照顧者為對象的《大人》雜誌，推動健康安老及生死議題。今年9月，「大銀」在油麻地設立「大人站」。在鬧市的一棟商業大廈內一個高樓單位，甫推開門，眼前約300呎左右的空間擺滿了琳瑯滿目的書籍，大扇玻璃讓陽光灑進屋內，沙發放在角落裏讓人隨意坐下，舒適的氛圍，儼如在繁華鬧市中的一個小綠洲。「這邊放了認知障礙的書、這邊是關於人口老化的書、還有好死等等。」陳曉蕾邊介紹邊說，「這是一個地方，讓你找關於安老或者醫療的知識。」

記者陳曉蕾多年來關注可持續生活的議題，今年她成立的「大銀」在油麻地設立「大人站」資源中心，除了照顧者，還有社福界及醫護界人士。有附近廣華醫院的護士會趁休息時間過來閱讀，受眾也有社工及記者等。

我們強調交流，與他討論。來這裡的人都有些想法，不是坐在這裡，你給他一張單張就會走。 記者 陳曉蕾

早年陳曉蕾寫過不少關於綠色議題的書如《剩食》，後來她又轉往關注死亡議題，主編了幾本如何在香港「好死」的書。近年，她開始寫安老。由死亡到安老，甚至未老前、在當一個照顧者的階段，人生軸線不斷推前，她一直在留意城市需要，「我一直在關心社會能否可持續發展，當城市的人口結構從未試過會這樣改變時，我由end of life作為起點去看，由死後的殯葬，去到未死前，在醫院會遇到什麼事情？甚至未入醫院，面對老年時又會有什麼？照顧者又面對什麼？」

照顧者非弱勢 「他們有力量改變」

統計處去年發表「香港的撫養趨勢」，指出現時每10名打工仔撫養2.8名長者，但隨着人口老化加劇，2066年將增加1.5倍，屆時每10名打工仔將要撫養7.1名長者。如你突然成為一個照顧者，你可能會手足無措──要如何照顧？在哪裡有服務可幫忙？然後會想，有沒有一個社工可以為我找齊資料？現時不少地區都設有長者地區中心，或許可以滿足以上需要。但陳曉蕾認為，這批照顧者的需要可能大於我們的想像，也並非單向尋求服務就完事，如果能將照顧者的潛能轉化，他們未必是弱勢的一方，「我們強調交流，與他討論。來這裡的人都有些想法，不是坐在這裡，你給他一張單張就會走。」

眼前約300呎左右的空間擺滿了琳瑯滿目的書藉，書本分類別類擺好，架上分別有認知障礙的書、人口老化的書、還有死亡議題的書等。

我們相信讀者知道資訊後，互相之間就會好多交流及發揮。 陳曉蕾

與身邊人分享壓力成新出路

Eva是大人站其中一位使用者，她同時亦是三位認知障礙患者的照顧者，她哥哥、母親及老爺在五年間先後患上認知障礙症，後來哥哥去世，她深怕視子如命的母親受不起打擊，為了決定是否將離世消息告訴母親，足足糾結了三天。她後來經「大銀」認識了許多同路人，成為支持她的力量，「有人給了很多資料我，我們照顧者之間也有討論，到底認知障礙患者有沒有哀傷的權利？這類型的議題，社區中心未必承托得到。」最後她決定跟母親全盤托出，料不到母親反應平靜，還有去送兒子最後一程，「我覺得好amazing！如果只有我自己一個人，無助感會好強。」

這也是大人站與長者中心不同之處，「社工經常強調empowerment（充權），但我們不會這樣想，所有讀者都比自己更有潛力。」陳曉蕾說，她認識一位年輕的照顧者辭掉工作，全職照顧嫲嫲，結果將照顧的過程拍了一套紀錄片，成為改變的力量。「我們相信讀者知道資訊後，互相之間就會好多交流及發揮。」