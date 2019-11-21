【區議會選舉】兩度為郊野公園提司法覆核　陳嘉琳倡民主規劃西貢

清早六時，陳嘉琳（Debby）站在西貢大網仔燒烤場對出的迴旋處揮手。西貢被譽為「香港後花園」，每逢假日大批遊人到訪郊遊。但隨著西貢近年持續發展，加上遊客增加，後花園居民卻苦對塞車困境。 身為西貢離島選區候選人，她說：「入嚟玩嘅人唔會覺得西貢有人住。」街坊為了避開塞車，每朝提早出門，從早上八時漸漸提早到早上六時，周六日更寧願留守在家。在青山碧海之間，熟悉城市規劃的陳嘉琳希望與街坊聯手，把西貢規劃發展帶入香港的視野，並在區議會層面守護郊野公園。 攝影：歐嘉樂

西貢離島區幅員甚廣，選民散落於不同鄉村。於是，陳嘉琳習慣在迴旋處揮手，接觸散佈西貢多處的潛在選民。（歐嘉樂攝）

為郊野公園發展提司法覆核

在網上輸入「陳嘉琳」與「西貢」，你會發現她早年曾先後兩次為西貢郊野公園一帶發展提出司法覆核。2014年，城規會提出將西貢海下、白腊及沙頭角鎖羅盤部分鄉村式發展用地重新規劃發展300多間村屋。當時，陳嘉琳任職城市規劃非政府組織，她認為當局錯估丁屋需求及其發展對環境、生態系統的破壞，遂代表環團組織「保衛郊野公園」提出司法覆核。三年後法庭判她勝訴，她人已遠赴德國唸與城市規劃有關的碩士課程。

城市規劃向來予人專業、艱深的形象，這與陳嘉琳的陽光形象大不同。（歐嘉樂攝）

大一遇反高鐵 初感規劃之難

城市規劃向來予人專業、艱深的形象，這與陳嘉琳陽光、跳脫的形象大不同。畢竟她對城市規劃的興趣源自社會運動而非書院。2009年香港爆發反高鐵運動，陳嘉琳還是嶺南大學文化研究系一年級生。當年，她和同學首次接觸天價城市規劃項目。眾人遂設計問卷，了解大角咀街坊知否高鐵將於自己腳下的地底通過，致當區舊樓沉降。她始發現市民與城市發展隔著極大的鴻溝。「高鐵係好大型、用好多錢規劃，但好多人都見唔到」，她說。

曾經她把繁瑣的規劃資訊製成懶人包，如今又把理念化成選舉單張。（歐嘉樂攝）

看不見或與本地城市規劃制度繁瑣有關。大學畢業後，陳嘉琳投身本地城市規劃非政府組織「創建香港」。文科畢業生面對城市規劃的專業世界，從零開始研究城規會圖則，頻繁出入政府會議，她像個初入大觀園的劉姥姥。「香港做城市規劃，要好熟個制度」，她默默啃掉文件，再將資訊消化成規劃懶人包，邀請市民向城規會表達意見。

西貢是鄉村與建制勢力根據地。當年，劉皇發史無前例於立法會提動議，要求把大浪灣西灣村剔除納入郊野公園的範圍。「我就知呢啲嘢會觸動好多鄉紳權貴」，她說。（歐嘉樂攝）

當年司法覆核報導稱她為環保人士，素食者如她固然不否認。然而，她的目光除了保衛郊野公園，更是整體西貢的規劃與發展。她嘆，「好多時係太遲，出面已經鑽緊塊地你先知要發展，呢個係你有警覺自己身邊的環境」。

陳嘉琳居於將軍澳，她笑言自己自小就是西貢的鄰居。（歐嘉樂攝）

+ 7 + 6 + 5

西貢郊野公園內與鄰近地段有不少郊野公園「不包括土地」。由於土地鄰近郊野公園，發展相關土地往往牽一髮動全身。「好多西貢街坊唔想起咁多屋，因為多屋就多人」，她指，平均每個西貢家庭擁有兩架私家車。換言之，西貢每發展一座村屋，定必加重區內的交通負荷。

陳嘉琳喜歡西貢，曾為保護眼前的青山碧海申請司法覆核。（歐嘉樂攝）

區議會層面討論郊野公園發展

多年來，西貢被港府定位為發展綠色旅遊的「後花園」，但西貢街坊的意願卻甚少被關注。她出戰的西貢離島選區幅員甚廣，從西貢半島的郊野公園到西貢海數十個小島亦屬其選區分界。她認為過往處理郊野公園發展，市民曾向郊野公園委員會入信，立法會內亦有關心環保議題的議題，卻從無在區議會層次討論過郊野公園發展。她解釋，郊野公園小型地區工程、設施都會在區議會討論，「北潭涌至西壩話起電車，但從未在市民眼中出現咁」。

今屆西貢區區議會選舉，西貢區曾因白沙灣選區候選人「西貢鄉民」何偉航遇襲而備受關注。與之相反，同為西貢鄉民成員的陳嘉琳卻笑言常被人無視，曾有人製大字報攻撃西貢區民主派候選人時忘掉自己。（歐嘉樂攝）

嘆香港規劃去人性 倡民主規劃西貢

她認為，區議員有責任與西貢居民商討應如何發展郊野公園。尤其，西貢區內交通問題已是街坊的共同苦境。她指，本地規劃習慣拋出一個願景圖，街坊的意見往往被視為不專業，被排拒於專業、「理性」的規劃願景內，「香港規劃是抹去人性」。於是，「民主規劃」成為她參選口號，也是選舉工程的理念。

陳嘉琳的選舉義工都是西貢街坊。她說，「我唔想做代議士，而係想一齊打，佢哋唔郁，我就唔郁」。（歐嘉樂攝）

陳嘉琳目前有不少選舉義工，也是她這五個月來招回來的西貢街坊。西貢長大的街坊Ruby目前是陳嘉琳選舉義工之一。Ruby過往從未為任何選舉助選，如今卻為西貢離島候選人的選舉團隊。她解釋是多年來對西貢發展的不滿，例如區內的塞車困境。她質疑區議員早知西貢發展，卻未有早早認真規劃當區交通發展。「以前8點出門口，𠵱家要6點起身出門。」她嘆，「就嚟5點出門不是夢。」

Ruby過往從未為任何選舉助選，如今卻為西貢離島候選人的選舉團隊。她指，山竹颱風時苦尋當區區議員無果，結果得親自移除門外小路的塌樹。（歐嘉樂攝）

廿年來首位民主派候選人：我只是一個媒介

自西貢離島選區成立以來，一直是鄉事與建制勢力根據地。過去20年來，從沒民主派候選人到西貢離島披甲。陳嘉琳因情意結出戰西貢離島，意外吸納當區的民主派支持者。義工Ruby坦言，過去從沒選擇的權利，因此當陳嘉琳出現，便馬上成為她的義工團成員。

同為「西貢鄉民」的何偉航早前在西貢區遇襲，自此義工們便不讓陳嘉琳獨自出動。（歐嘉樂攝）

陳嘉琳坦言，自己僅是一個媒介。「我唔想做代議士，而係想一齊打，佢哋唔郁，我就唔郁」。她認為，西貢居民是有自己觀察，「只係佢哋唔知點做，一個區議員就係要將呢班人聚埋一齊，再去傾未來」。目前，她政綱內的地區倡議大多是西貢街坊提出的需要。例如，西貢區社福服務長期依賴將軍澳區，長者、幼兒需長途跋涉跨區才獲得所需服務。義工們認為區內需增設西貢區社福中心及託兒所。陳嘉琳便把此訴求放進自己的政綱裡。

西貢離島幅員極廣，市中心卻是西貢常到之處。區內相熟的「黃店」貼上陳嘉琳的海報。（歐嘉樂攝）

然而，區議會選戰伴隨持續多月的反修例運動並軌齊行，選情自必難以脫離社會大環境。陳嘉琳以民主派候選人出戰西貢，她承認運動令更多街坊關心當區的區議會選情。反修例運動以來，西貢是與催淚煙隔絕的地區。「西貢好似獨立咗咁」，她笑言。過去五個月，她與其他「西貢鄉民」候選人在西貢市中心舉辦多場放映會，包括《凜冬烈火：烏克蘭為自由而戰（Winter on Fire: Ukraine's Fight for Freedom）》，吸引近200名街坊聚於西貢市中心街頭。

「想將西貢帶返入香港」，陳嘉琳說。西貢不只是香港後花園，西貢有西貢的街坊與生活。

「想將西貢帶返入香港」，陳嘉琳說。（歐嘉樂攝）

西貢市中心選區有兩個候選人，一號民建聯吳仕福，及二號候選人西貢鄉民梁衍忻。 白沙灣選區有兩個候選人，一號候選人工黨、西貢鄉民何偉航，及二號候選人民建聯陳權軍。 西貢離島選區有兩個候選人，一號候選人西貢鄉民陳嘉琳，及二號候選人民建聯李家良。

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