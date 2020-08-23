去年熱播的電視劇《金宵大廈》，以有63年歷史的尖沙咀香檳大廈作為創作原型，故事從一名年輕的大廈保安員出發，透過一連串的靈異事件中帶出人生百態。現實中香檳大廈的保安員關伯，現時已年過八旬，他說靈異事件沒怎見過，倒是他那貼近最低工資水平的薪水，近年總被拖欠，甚至曾有多次過了數月仍未出糧的情況發生。 關伯在大廈內工作22年，一眾店主與他感情深厚，因此每月都會替他去信追討薪金。不過香檳大廈已被申請強拍，清拆重建之日並不遙遠，剩下的店主們唯望能為關伯繼續爭取合理待遇，直至大廈落幕前的最後一刻。 【強拍香檳大廈見證者之四】

《金宵大廈》的場景之中，由店舖、商場格局以至樓上單位設計，都與香檳大廈十分相似，劇中以鐵閘包圍的舊式保安室，亦與香檳大廈的管理處近乎一模一樣。今年84歲的關伯，自1999年在這個管理處開始擔任早更保安，每日由早上6時開始工作至晚上6時，與當時的夜更保安黃伯輪流交替。在舊樓當保安，工作可謂「一腳踢」，「巡樓、收管理費，有壞嘢就修理，舊樓係多啲嘢做啦。」關伯更是年中無休，如有事要請假，就要自行付出高價找替工了。

「呢度變得梗係多，都收購咗百分之90幾，以前一樓一年代就世界出名啦，樓下會排晒長龍。（商場興旺）我冇咩開唔開心嘅，戥人哋搵到錢囉。」 香檳大廈保安員關伯

夜更拍檔兩年前工作時猝逝 獨自守廈至今

關伯每天都會由天台行至地下兩次，這天記者跟着關伯巡樓，現時所見，大廈各層都已十室九空。據關伯指，只剩約4至5戶人仍未搬走，「呢度變得梗係多，都收購咗百分之90幾，以前一樓一年代就世界出名啦，樓下會排晒長龍。（商場興旺）我冇咩開唔開心嘅，戥人哋搵到錢囉。」他又記得，曾有外國人在樓上「食霸王餐」，一直被鳳姐追至美麗華商場的位置。至於關伯的拍檔黃伯，兩年前於當值時突然離世，此後只剩下關伯一人，至今仍留下來與大廈繼續共存。



有關保安員黃伯過往的訪問：

「7月份嘅糧，7月頭就要出啦，唔食飯14日得唔得丫？」 香檳大廈咖啡店東主冼先生

三年前恆基取得管理權 自此未曾準時支薪

「今日14號啦喎，（訪問當日為8月14日）出咗糧畀你未？」在大廈經營咖啡店的冼先生問關伯，「7月份嘅糧，7月頭就要出啦，唔食飯14日得唔得丫？」冼先生向記者表示，近年關伯屢被拖欠薪金。他指，過去關伯由香檳大廈的業主立案法團聘用，由法團出糧；但在2017年1月恒基旗下的高遠投資公司入稟法院、取得此棟大廈的管理權，原有的法團被解散，而新的管委會中，主席、司庫等多個職位都由恆基屬下的公司指派，自此關伯每月都未曾準時獲取薪金。

對於香檳大廈被申請強拍，任職22年的保安員關伯亦只能慨嘆「天下無不散之筵席」。（呂諾君攝）

根據《僱傭條例》，僱主必須在工資期屆滿後的七天內支付所有工資給僱員。冼先生指，到現時用以支付關伯薪金的仍是「業主夾嘅錢」，而關伯多年來「做得到嘢」，大廈的小修小補都由他自行維修，多年來替大廈的儲備累積了百多萬元，他認為拖欠薪金的做法是想逼走關伯。2017年中，冼先生和一班小業主聯合起來，雖然成功替關伯爭取將他變成長工，月薪15,000元，工作時數維持不變，每星期有一天假期。但欠薪的情況並沒好轉，「一次係咁我哋會體諒，但冇可能全年個個月都係咁。」他們多番去信恒基、各個恒基屬下公司的管委會委員，亦有向勞工處尋求協助，但拖糧情況均未有改善。

《香港01》就事件向恒基兆業地產代理有限公司查詢，發言人只作簡短回覆，表示已轉交大廈的物業管理公司跟進處理；勞工處發言人則回覆指，已聯絡有關員工提供協助，並提醒僱主必須遵守《僱傭條例》下的責任，而僱主如故意及無合理辯解違反相關規例，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款35萬元及監禁3年。冼先生其後補充，在8月21日，勞工處職員致電關伯調解，當日下午亦收妥7月份薪金的支票。