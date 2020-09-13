胡國雄自傳︱加盟精工早期險因誤會離隊　傳奇球星終與球隊共存亡

胡國雄在精工的地位是無人可取替的，正如班主黃創山所說：「胡國雄就是精工，精工就是胡國雄。」本書特意重新修訂「胡國雄自傳─我的奮鬥」，讓球迷重溫一代球王胡國雄的足球歲月。

記得精工第一年在甲組，金禧盃（後改為足總盃）準決賽對南華，當時是採取雙回合制，第一回合中精工是以零比一敗陣。在第二回合交手時，黃創保及黃創山兩兄弟十分緊張，召集全體球員，教練陳輝洪在新蒲崗寶光大廈二樓飯堂舉行會議。

這是精工首次舉行軍事會議，黃創保對我說：「大頭仔，呢場波是否有信心反敗為勝？我與人打賭，他們認為精工難勝南華。」我笑着答道：「如果要打賭，最好預埋我一份，你放心，第二回合我們有信心反敗為勝。」黃創保臉露笑容答道：「你大頭仔話有信心贏波，我便放心了。」

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比賽之前，我再問黃創保道：「這場賽事是否下了牙骹注碼，預我一份呀！」黃創保心情有點緊張，他道：「衰仔，畀啲心機打好呢場波，我無同邊個打賭。」

結果，這場比賽，精工氣勢如虹，戰情一面倒，精工以三比零反敗為勝。可惜，在決賽面對實力平平之加山，在第三回合交手時，被加山擊敗，屈居亞軍。

還好我們在第一屆甲組賽事中奪取了七人賽、銀牌、總督盃及聯賽四項冠軍，若非金禧盃對加山存輕敵之心，我們更包攬了甲組所有錦標。四料冠軍足已揚威球壇了，這支新興的班霸，隨後帶給了本港球迷不少的歡樂及高水準的球賽。

與精工合作一年註定終生

第一年效力精工就如此開心，總算自己的抉擇沒有錯，而且精工的班主與球員打成一片，沒有階級之分。記得季中我們應邀前往澳門比賽，晚上東道主在葡京夜總會設宴款待我們。黃創保兩杯到肚，突然對我說：「大頭仔，不如與精工簽職業合約吧！」

我由南華轉投精工是簽了兩年非業餘球員合約的。我想了一頓然後答：「簽職業合約好麼？現在我是非業餘身份不一樣嗎？」我又接着說：「如果答應為職業球員，要簽多久？」

黃創保帶兩分酒意地說：「球會要同你簽一世合約！」

在他身旁的黃太連忙稱他有醉意，毋須當真，但黃創保笑道：「我沒醉，我是說真的。」我見黃創保如此，於是我答應改簽職業球員合約。返港後，我找黃創山商談合約條件。他說：「簽一世合約說得太嚴重了，我們先簽兩年死約及兩年生約吧！」

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一生的球會

我竟被懷疑未盡全力

我在效力精工第二年，即七三至七四年度球季，是我從事足球生涯以來最不開心的一年了，該年發生一宗事件，使我效力精工第二年就要結束賓主關係。

那一年，我與何新華被懷疑「賭波」而鬧得滿城風雨。我與何新華一度被「雪藏」，報章就形容我們受到「懲罰」，我實在極不高興。

事緣在木盾七人賽，我們以零比一敗於光華腳下，失去晋級決賽的機會。當時光華陣中的球員，大部分都是我的好友，竟然有人傳出我故意「放水」，於是我與會方之間便存在陰影，及至季中聯賽對愉園輸了零比二，會方似乎真的懷疑我未盡全力，自該役後，我被列為後備，當時會方的行動對我打擊相當的大，最慘的是報章的報道繪形繪聲，使我精神上受盡痛苦。連續四場波，會方都把我列為後備。精工在四場聯賽中就輸了兩仗，其中一仗以一比五慘敗於流浪腳下。精工在這一屆失去聯賽冠軍，可以說是受到這兩仗戰敗的影響。

我心想，真金不怕紅爐火，自己是清白的，我毋須多解釋，我與何新華一直保持緘默。但保持緘默就會惹起外間更多猜測，我已經發覺球迷對我似乎也起了懷疑，我再不能夠忍受下去了，所以我決定前去寶光公司去找黃創山傾談，及後再會見會長黃子明，希望雙方表明態度。我斬釘截鐵的表示：自己從來沒有賭波及踢假波，若然會方對我不滿意，我只好離開球會好了。

黃子明很莊重的對我說：「我從來沒有想到這個問題，我不是懷疑你賭波，但我懷疑你未盡全力……」

我也認真地反駁稱：「我發誓完全沒有咁嘅事，落場踢波怎會不盡全力？」當時聯賽還有七場波，我便要求黃子明讓我上陣，因為我不甘心屈居後備。不過，黃子明沒有正面答覆我，我這次直接向會方「攤牌」事件也不了了之。

我當時對精工心灰意冷，我以為就此與精工結束賓主關係。要知道，身為一個球員，沒有受傷，也不是狀態欠佳，而不被派上陣的心情是怎樣的惡劣。我的精神幾乎陷於崩潰。

相關圖輯：全人手復刻精工經典球衣：（按圖放大）

冰釋前嫌對精工感情更深

我記得與會長會面不久有一場銀牌準決賽，對手是流浪。當晚比賽，我仍被列為後備。不知是甚麼原因，我竟然有些氣餒，但不要誤會，我並非因為自己做錯事而內疚，只是我已經幾場沒有上陣，我的職責就是踢波，我們雖然不算得是甚麼天皇巨星，深信有不少球迷是希望看到我出賽的。當晚我換了球衣躲在更衣室內，各隊友都走出去球場熱身。因為我是後備球員，若然走出場邊，可能會被球迷「柴台」。

我在更衣室內，由窗口望出球場，心裏有些酸了，我不停地抽煙，我真渴望球賽即時結束，但當我閉上眼睛時，又幻想到自己在球場上奔馳。突然我見到大波士黃子明、黃創山及陳輝洪在更衣室外交頭接耳，好像在商量一些重要的事情。

不久，黃創山與陳輝洪走入更衣室，行近我的身邊，黃創山對我說：「你要以事實去為自己辯護，今仗讓你上陣。」陳輝洪也對我說：「會方決定由你代替任國安出場，希望你不要使我們失望。」

突而其來的轉變，使我呆了一陣，當時的心情是無法以文字去形容的。我跑出球場去，一陣陣的掌聲傳來。幾場波沒有出賽了，我有些擔心自己狀態與信心。但聽到一輪又一輪的掌聲，使我信心大增。結果我們以三比一擊敗流浪，我更射入了一球。

精工在銀牌淘汰流浪進入了決賽，另一線的南華也進入了最後決賽。我被解凍後，與會方冰釋前嫌，精工在銀牌決賽擊敗了南華奪得冠軍，這更使我與精工會之間的誤會完全化解了。

該屆球季結束後，我再與黃創山商談下一屆的合約問題，我很坦誠的表明自己的態度：「若然會方對我仍然沒有信心，存在懷疑的話，我是可以自動離隊的。」

黃創山對我也很信任。他說，過去的已經過去了，不談也罷，最緊要的是下一屆，畀心機踢好波，精工是不會待薄你的。

精工確實從來也沒有待薄過我。我加盟精工，會方便借了八萬元給我買樓，完全是免息的，按月在波糧裏扣除，使我有一個安定的居所，專心踢波。我也從來沒有與會方爭論有關薪酬問題，十多年來，我沒有要求加薪，會方也主動地去調整我的待遇。

胡國雄與隊友，比賽前與對手合影全家福。（資料圖片）

願與精工共存亡竟然應驗

在我一生的足球生涯中，由十九歲代表香港青年軍，直至我最後的足球生涯仍代表香港隊踢世界盃外圍賽。

我效力香港隊期間，印象最難忘的，當然是1975年在香港舉行的亞洲盃分區賽、1977年在新加坡舉行的世界盃外圍賽，及1985年底到北京踢的世界盃外圍賽最後一場分組賽事。

由於篇幅關係，我未能在這篇自述詳細說明每場比賽，簡單講講，1975年香港隊與北韓在準決賽碰頭，雙方在加時打成三比三平手，需要互射十二碼，結果北韓以十四比十三紀錄贏了我們，那場比賽至今不少球迷也沒有忘記。

1977年我們到新加坡參加世界盃亞洲第四組外圍賽，結果香港得了冠軍，我們在機場受到球迷熱烈的歡迎。

這個場面又出現於1985年底，香港隊在世界盃外圍賽與中國、澳門及汶萊同組，最後香港隊作客北京，奇跡地將中國隊擊敗，獲得分組出線。大隊返港時，也掀起了一陣哄動。

1986年便是我掛靴的一年，想不到精工足球會也在同一年宣告「引退」。

我要離開球壇經已是十分哀傷，但一個球員總有一天要退休的。不過，精工足球會本來可以繼續發揮其推廣足球運動的精神。可惜，應驗了我曾經說過的一句話，我為了表示對精工的忠心，我說「願與精工共存亡」，怎料掛靴，精工也不存在了。

在十四年效力精工期間，會方不但奪得四十多項錦標，我個人也因而獲得不少榮譽，由72至78年被選為最佳前鋒，79至82年連續被選為「足球先生」，這些光榮，我是不會獨享的，我願獻給多年來支持我及精工會的球迷。最後再向我的「波士」黃創山致意，希望日後東山復出，再為球圈創造輝煌歷史。

書名：《永恒班霸──精工足球隊五十》 作者：張遠、劉偉強、莫逸風 編著 出版社：非凡出版

【本文獲「非凡出版」授權轉載。】