龍蟠苑改選委員大會原先在上月20日會舉行，但因當時疫情尚未放緩，故由民政事務處提供的場地仍暫停開放，週年大會被逼取消。事後，龍蟠苑法團成功租借場地，打算在本月3日舉行改選委員大會，惟有業主向法團投訴，間接使大會再次取消。大會屢次無法順利舉行，亦意味着早前收到的參選名單和業主授權書一併被取消，改選無了期，令一班居民非常灰心。有參選委員候選人指，大會被取消後，團隊在短短3日內已成功集得13%業主的簽名，再次向法團提出開大會的請求，雖然目前改選大會日子仍無了期，但他強調並沒有動搖參選的決心。

龍蟠苑大會由上月20日更改到本月3日舉行，惟在大會即將開始前，法團自稱收到業主來信，表示估計業主大會將會有不少於250人出席，質疑若有業主屆時未能進入會場，會影響大會的有效性。從通告中可見，法團在收到業主來信後，隨即徵問法團律師意見，故向民政事務處查詢是否能放寬有關規定，由4人一組改為20個人為一組，惟最終不獲民政事務處接納。

在通告中可見，法團在收到業主來信後便隨即徵問法團律師意見，故向民政事務處查詢是否能放寬有關規定，由4人一組改為20個人為一組，惟最終不獲民政處接納。（受訪者提供圖片）

法團提出要求被拒後， 便在大會召開前（9月30日）發出通告，指民政處拒絕他們20人一組的請求。加上，有業主質疑大會認受性，認為大會浪費屋苑資源，決定取消，再另覓場地。在得悉通告內容後，一眾街坊感到驚訝，隨即到屋苑管理處查詢。據悉，當時管理處向他們指，因為收到業主投訴，預計當日會有很多人親臨會場。鑑於限聚令下，會場只可容納一半人入場，大會再次胎死腹中。

居民收匿名自白信

居民倪先生對大會屢次被取消感到灰心，「雖然知道法團會故意刁難，但在知道後也有少少灰心。」他認為現屆法團多年來未有真正幫助屋苑居民，反之管理質素越來越差。本來期望在舉行第二次大會時，應能順利換屆，豈料一波三折，每次都以不同藉口取消。他直言，「若再這樣下去，也不知道如何是好」。他又形容現時法團的態度「拖得就拖」，「幾乎家家戶戶都收到匿名發出的自白信」，質疑是法團把握時間為其洗白，他不清楚法團是否動用業主的管理費做「洗白行動」及公關工程。

街坊原先大會舉行日子前，陸續收到以匿名發出的自白信。（受訪者提供圖片）

參選委員候選人William則對兩次會議都無法如期舉行感到憤怒，並認為法團取消大會的理由非常牽強。他憶述當時定下大會場地後，便有街坊開始討論出席人數多於場地規定人數的問題，惟法團當時充耳不聞。直到在舉行大會前三天，才指因有業主投訴，而「忽然醒覺」，令他覺得是次大會會取消是源於法團失職。「相信民政署在發出場地批准時，會告知管理處大會當日的安排和限制，而法團也會知道，但為何會在臨選的2、3天前才發現人數問題？」

參選委員候選人William對兩次會議未能如期舉行感到憤怒。（曾鳳婷攝）

三日內集13%業主簽名促開會 候選委員：反映民意

William續指，「真正取消的原因，我們不得而知，或是他們發現自己的大勢已去吧。」但大會取消，卻更能反映現時龍蟠苑居民的民心所向。他指出法團屢屢取消大會，屬預料之內的事，團隊亦早有所準備。在取消大會的消息發布後，團隊隨即在當晚收集業主簽名，再次向法團提出開大會的請求，「我們在短短兩日，已成功收集到5％簽名，第三天更收集了435戶，即13％業主的簽名」。他認為大會屢次被取消，並沒有動搖他們參選的決心，而在短時間內收集了逾10％的業主簽名，亦能反映民意。有街坊向他們表示，希望能一如以往在屋苑內的球場召開大會，不用前往距離較遠的啟德會堂舉行。對於近月有言論抹黑他和團隊，他則表示不太在意，「我隨時在屋苑內，如果有什麼事，也可以找我當面對質」。