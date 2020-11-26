龍蟠苑二代揭30年來從未換升降機　與街坊組隊出選盼推翻隱形法團

龍蟠苑過往數年發生了不少大小爭議，當中最為外界所知是發生在2014年，因法團一個決定致惹上官非，由一開始能以「一蚊和解」，變成要小業主們「夾錢」賠償近270萬的涉嫌誹謗譚香文事件。 一眾業主開始留意屋苑事務，當中有住戶更驚覺屋苑的服務和設施，在30多年內不停在倒退，包括無人清理颱風山竹後的塌樹、自屋苑建成以來，升降機竟全數未曾更換過、爆水管停水，管理處又無應變措施等，促使「屋苑二代」及部分熱心業主決定出選委員，決心推翻現有的「隱形法團」。

參與法團改選的團體是由14位街坊組成的「龍蟠友里」，當中出選的委員很多是在龍蟠苑街坊會相識。而街坊會則在2018年時，因颱風山竹而生。街坊會召集人之一的Edmond憶述，當年遭山竹吹襲後，屋苑內有許多樹木倒塌，卻沒有人清走，容易對長者構成危險，眾人便因「清樹」而走在一起。

參與法團改選的團體是由14位街坊組成的「龍蟠友里」，當中出選的委員很多是在龍蟠苑街坊會相識。（曾鳳婷攝）

Edmond指，當時本想找法團求助，協助清走屋苑內的樹木，「豈料找不到他們。眼見樹木對長者，尤其行動不便的一群非常危險，便找了幾個年輕的街坊，合力清走樹木」。街坊會的雛形因此而成。自始他們便開始主動了解屋苑事務，同時發現每當有問題時，從來找不到法團成員幫忙。

他又指出，法團以往在處理屋苑事務都較為「封閉」，往往圍內自行決定，並未考慮居民意向。居民即使希望發表意見亦無從入手，「根本沒有方法和法團對話，我們也曾找過民政協助，他們亦回覆找不到法團」。他表示，正如在誹謗事件中，便印證法團不聆聽業主意見，處事上一意孤行的弊病。

街坊會召集人Edmond是龍蟠苑的業主二代。他認為，法團常常在處理屋苑事務都較為「封閉」，而居民也沒有方法向他們表達意見。（曾鳳婷攝）

多次向法團發信查詢 從未收過回覆

其中一名委員候選人William表示，現時居民尋找法團的方法只有一個，就是寫信予管理處再轉交法團。「屋苑樓齡33年，33年來找他們（法團）的方法都未有改變。表面上說會七個工作天內回覆，但事實上有沒有覆過，沒人知。至少我曾多次發信查詢，但至今卻音訊全無」。

管理費持續加價 服務質素及設施倒退

什麼事令他們堅持出來參選？William透露，「很多人都是因為過往法團的官非而開始留意龍蟠苑，但屋苑服務不善及設施老化，同樣也是令我們出來參選的原因之一」。住在屋苑33年的William透過街坊會認識到其他住客、業主和街坊，和他們在網上群組中分享、討論日常屋苑發生的事。他亦慢慢驚覺，無論在設施上，還是管理上，在過往長達30年的時間，不但沒有進步，反而在後退，惟管理費卻不停加價。

升降機頻頻壞 一個月出現問題100次

William和街坊慢慢發現屋苑更多問題，以設施為例，龍蟠苑共有36部升降機，今年新年時，升降機卻頻頻故障或是停用。William認為同時間偶爾壞一部，尚算合理，但透過與街坊交流下發現，原來屋苑內的升降機壞得頻密，甚至每一座陸續、輪流地壞，更有試過一日內同時壞四部，令他們不得不開始關注問題。William便和一眾街坊紀錄屋苑升降機的故障或是停用次數，最後卻得到一個驚人的結果，在短短的一個月中，升降機出現問題的次數高達100次，即每部平均曾壞2次以上。

龍蟠苑落成後，委員候選人William便在屋苑成長，和其他街坊回首屋苑歷史，驚覺屋苑多年來各方面都在倒退。（曾鳳婷攝）

升降機由屋苑建成起 全數未曾更換

William嘗試向管理處查詢，惟得到回覆指已找師傅檢查。後來經他和街坊調查下，發現原來升降機由屋苑建成起，全數未有更換過，只有輕微改裝內部零件如鏡箱。向機電工程署和電梯公司查詢後，發現機電工程署稱曾向屋苑建議逐步更換升降機，惟一直遭法團拒絕，指要待大維修時才一次把所有升降機換掉。

William認為升降機遲遲未更換，會有安全隱憂。升降機沿用至今，也意味着當中的零件仍是舊款，難以找到替換零件，維修保養費用也相對貴。William亦提出，其實逐步換新升降機的效益，比每年付出昂貴的維修保養費高，既能節省金錢，亦能減少發生安全問題的機會。

屋苑爆水管 管理處處理手法落後

除了設施上的問題外，屋苑在7月時亦試過爆水管及停水，但管理處在兩次事件上的處理手法都強差人意。7月3日，龍珠閣受爆水管影響，食水和鹹水同時停水，當時管理處僅回覆居民稱會找師傅檢查及處理，並會在事後告知原因，卻沒有即時的應變措施。

William對此回應感到不滿，認為管理處未有好好協助居民，反要居民提點下，才驚覺要開街喉供居民取水。在管理處的應急能力不足下，當晚龍蟠苑更重現60、70年代一群人在村口街喉取水的情況。被問到法團人員有否在場協助居民，William則指出他們一如既往，有事情發生時一律「失蹤」。

在管理處的應急能力不足下，當晚的龍蟠苑更重現60、70年代一群人在村口街喉取水的情況。（受訪者提供圖片）

同月17日，龍蟠苑另一座再次出現停水事故。管理處雖已在大堂當眼處貼上停水告示，卻又指派管理員從頂樓開始，逐家逐戶拍門通知。William認為手法極不人性化，「管理處理應有住戶的聯絡電話，簡單打一通電話或是發短信就能通知住戶，但卻要一個年紀老邁的保安逐家逐戶拍門通知？」

「龍蟠友里」和一些熱心街坊在屋苑進出處擺街站，讓其他住戶了解屋苑事務和現存的問題。（曾鳳婷攝）

種種事件均令居民對管理處和法團的信心大打折扣，亦令熱心的業主如William般決意出選，推翻法團。「如果現任法團有心服務街坊，我會感謝他們。如果無心，便請他們退位讓賢。同樣，我當選後若做得不好，居民也能再次進行改選，把我換走」。他期望若日後當選，首要解決屋苑的管理和設施問題，亦希望能協助法團事務變得更透明。