內地生為求宿替本地生交全年宿費｜浸大新聞系學生《新報人》專題

近年政府推「留學香港」品牌，有大學為鼓勵非本地生融入香港，推出配對計劃，若與本地生一齊申請宿舍﹐入住機會增加，大學宿位供不應求下，浸會大學有內地學生為求入住宿舍，主動向本地生提出幫他支付全年約1.3萬元宿費，從而申請配對計劃，最後成功獲配宿舍。浸大回應指，任何申請被發現違反守則，會按既定程序處理。



《新報人》為浸大新聞系學生採訪刊物

新報人記者：謝卓玲、鮑明熙、馮曉南；編輯：彭紹殷

指導老師：林穎茵



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大學宿位供不應求 內地生為求一宿 替本地生交全年逾萬宿費

施同學一年級時都是住大學宿舍，她認為較方便，去年升讀二年級時想盡辦法希望繼續住。（新報人記者謝卓玲攝）

浸大推配對計劃 內地生出錢招室友

每年年中，浸會大學開始申請下學年宿舍，不少非本地生在社交平台如小紅書，Dcard上發帖作自我介紹，公開尋找本地生做室友。非本地生主動出擊邀請本港學生一齊同住，因學校24/25年度開始推出「本地與非本地室友配對計劃」，一齊申請會增加入住機會。為吸引本地生，有人在帖文寫明「願意承擔部分住宿費」。

就讀浸大二年級的內地生施同學（化名）就是其中一個出帖文同學例子，她去年成功申請入住3人房宿舍，她和另一個非本地生「夾錢」為一個本地同學交全年1.3萬元的宿舍費用。

施同學認為，住學校宿舍既可免去上學交通時間，而且相比在外面租房也便宜得多。（新報人記者謝卓玲攝）

施同學直言這樣做是為了「保險」。她解釋去年申請宿位時，無法得知自己的具體宿分，擔心無得繼續住。當時離截止申請只剩兩天左右，要找一個本地生去配對有困難。於是，她與室友在小紅書上發帖，表明願意支付全年住宿費，尋找本地同學配對。有本地生看到帖文後聯絡施同學。由溝通到落實，僅兩天時間。3人成功申請並一起住。

施同學指出此舉很划算。她解釋在外租房月租要7000元，現在她與室友一齊分擔本地生的宿費，每人一年只是多付6千多元，但就可以住學校宿舍，亦相信本地生很樂意配對，「如果我自己是本地生，有人願意幫我繳付住宿費，我也願意。」

有非本地生表明願意承擔本地同學的部分住宿費用。（Wechat HKBU校園墙截圖）

本地生阿文( 化名），同樣有參與「本地與非本地室友配對計劃」，她是由另一名內地生替她支付住宿費。她說在課堂認識一個內地生，對方提出願意幫她支付全年宿費，邀請她當室友。

阿文坦言，初時覺得以金錢換取宿位的交易「不太好」，「明明我個人喺度住，其實我應該自己交返。」但後來發現，一齊申請能幫助對方增加入住的機會，她直言：「這不是我自己要求的，是對方主動提供的。」在道德上，她不覺得自己有錯，反而認為是幫了其他人。她又指出，即使對方沒有提出代付，自己也願意同住，因為一直想嘗試宿舍生活。

施同學表示校網有宿分計算標準，但她不清楚自己宿分有多少，若不與本地生配對，不能保證繼續住。（浸會大學學生住宿組截圖）

浸大回覆時提到待翻新工程完成後，宿位數目預計增至約 3,700 個。隨着校內宿位增加，非本地生取錄人數上限放寬，大學會不時因應供求情況審視及調整宿位的配額設定。而2024/25 年度起推行的「本地與非本地室友配對計劃」，旨在鼓勵不同背景的本科生主動與非本地生建立連繫。計劃屬自願性質，每年設特定名額。申請人必須同意對方為首選室友，申請才會受理。若申請個案多於配額，則按申請人的入住宿分排序處理。

被問到有非本地生替本地生交宿費，校方沒有正面回應，亦無答有無收過投訴，但就表示，校內宿位向來求過於供，各項配額均有其相應的要求。任何申請如被發現違反程序，或在編配宿位或入住後有違反守則，大學均會按既定程序處理。

待翻新工程完成後，浸大宿位數目將會增至約3700個。（新報人記者謝卓玲攝）

同樣住在浸會大學宿舍的樊同學表示，理解非本地生願意承擔本地生的住宿費用，「只是想有地方住」。她表示：「畢竟政策是死的，人是活的，那大家內部會有出現很多不一樣的情況。」

但她認為，將金錢交易放到社交平台上，反而令事情變得複雜，亦無形中提高了其他非本地生的匹配門檻。

在社交平台，有人自稱是中大或科大學生，聲稱可以賣宿位或轉讓宿位。（Threads 截圖）

宿位不足 中大「屈蛇」要付費

大學宿位緊張並非浸大獨有，其他大學也出現不同現象，或以金錢來換宿位。以往大學「屈蛇」時有聽聞，但由於宿位緊張，有中文大學學生稱有人為求「屈蛇」，會以錢補貼。中大學生李同學(化名)指，「屈蛇」在大學很普遍。

他知道有些學生即使家居偏遠、但未能獲分配宿位，若需參與學會事務至深夜，為節省交通時間與開支而選擇向同學借宿，他們通常會以不同方式補償提供宿位的朋友，例如請吃飯，或提供金錢補貼。李同學認為是宿位不足下的無奈選擇。

不少非本地生在社交平台尋求本地生参加配對計劃。（Dcard截圖 / 小紅書截圖）

記者向中大查詢有關宿舍出租問題，中大回覆指，禁止學生私自轉讓或出租宿位，如發現宿生違規，將交由書院學生輔導及紀律委員會跟進，罰則包括即時退宿、不退還已繳交宿費，以及取消下學年的住宿申請資格等。

就讀香港科技大學的郭同學指出，科大因宿舍位少且地理位置不便，許多本地生即使住得遠（如屯門、離島）也需排隊輪候，無法直接入住。他認為宿分制度不透明，導致有學生會私下買賣宿位，在社交平台亦見到有人轉讓宿位，金額私下再商議。記者以電郵向科大查詢有關宿位的問題，但截稿前未有回覆。

圖為八間由教資會資助大學學生人數及宿位數目。 （資料來源：大學教育資助委員會及大學網頁）

理大生無宿舍校外租屋 社交生活大不同

就讀香港理工大學二年級的賈同學(化名)是內地生，因為宿分不達標而無法繼續住宿舍，因此在外租屋。他現時住在土瓜灣500多呎的唐樓，月租8000元。他直言：「這個價錢與香港（其他租盤）對比是Ok的，不過與內地比是較貴。」相比之下，在校住宿每月只需要約2000多元。

賈同學 (化名)指，在外租屋對他的社交生活帶來頗大的變化，「覺得上學像上班一樣，感覺自己不主動就沒有機會拓展社交」。他指出，在校住宿更容易與朋友相約，如星期五在宿舍玩桌遊，他又指，仍希望能夠住在宿舍。

他亦建議，留學生和本地生的住宿申請應該分開處理，同時本地學生申請宿舍時應填寫家庭住址，讓學校區分辨，哪些學生真正有住宿需求，哪些同學只是貪圖方便。

香港八間大學宿位都供不應求，部分只提供「四年一宿」的住宿機會給學生。圖表是各間大學教資會資助課程學生人數，以及宿位數目，可以見到差距很大。早前有立法會議員提出，有研究報告指出2028年宿位短缺將達12萬個，政府回應指已邀請市場就3幅地發展學生宿舍提交意向書，初步估計可提供約4500個宿位，同時會協助私人市場增加專上院校學生宿位供應。

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