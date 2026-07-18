彈珠機高價獎品背後的成癮風險｜浸大新聞系學生《新報人》專題

由社區商場到校園周邊，彈珠機店近年在本港迅速擴張，記者走訪葵涌廣場發現，彈珠機店由地下延伸至三樓，每層約四至五間，合共逾15個品牌（截至3月10日），放學時段不乏身穿校服的學生流連其間，彈珠碰撞聲與兌獎提示音此起彼落。部分商戶以「成績換珠」作招徠，將其與學業表現掛鈎，引發家長憂慮；更有小學生花費一半零用錢在彈珠機上，有區議員要求政府盡快修例，將其納入遊戲機中心規管，落實「16歲以下不得進入」等限制。立法會議員及律師則建議，短期內應加強跨部門執法，長遠須釐清《賭博條例》對「以小博大」機種的規管邊界，防止青少年墮入沉迷與過度消費風險。



《新報人》為浸大新聞系學生採訪刊物

新報人記者：鄭宇霞

指導老師：林穎茵



本文獲《新報人》授權轉載

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彈珠機由娛樂走向灰色地帶 高價獎品背後的成癮風險

浩然熟練地刷會員卡，取出帳戶中的存珠，不到半小時便玩完 500 粒，但他表示不會再加珠。（新報人記者鄭宇霞攝）

獎勵與刺激交織 彈珠機吸引青少年持續消費

12歲的浩然就讀小學，接觸彈珠機已有約兩年，他現時每星期會玩一至兩次，每周零用錢200元，通常會花一半在彈珠機上；以一元可兌換五粒珠計算，他每次大約會玩 500 粒珠，並表示彈珠機「可以玩耐啲，其他（公仔機）冇辦法玩咁耐」。他曾在深圳彈珠機店花上一至兩年時間，累積三萬多張積分卡，最終換得一部當時市值約兩千元的手機。

他坦言，換到手機「好開心」，因「用咗好多次錢換，同埋可以喺玩入面換到有用嘅嘢。」對浩然而言，「追獎品」是他持續玩彈珠機的主要動力，「如果佢係無分、無禮物，我唔會去玩。」

浩然用累積的三萬多積分，兌換了這部至今仍在使用的三星Galaxy A54。（新報人記者鄭宇霞攝）

彈珠機所帶來的刺激感，亦是吸引他反覆遊玩的原因之一。浩然認為，玩彈珠「唔可以靠晒運氣，技巧一定要有」，他表示，要盡量將彈珠打到紅色燈上方的位置，其餘結果則視乎運氣而定。他亦不諱言，彈珠機帶有賭博意味，「一直唔中，就會係咁吸引你去玩。」

另外，他比較傾向選擇設有螢幕及附帶小遊戲的機種，例如儲滿指定燈數後可進入限時獎勵環節，例如「開心三十秒」內無限遊玩的玩法，這類帶有額外回饋與刺激感的設計，往往成為他選擇機台的重要原因。

浩然已成為兩家彈珠店的會員，圖中下方為開業僅數日的新店，入會費僅十幾元，可即時插卡遊玩、累積積分與存珠。（新報人記者鄭宇霞攝）

不過，彈珠機的吸引力並不只限於小學生。就讀都會大學中文系的陳樂兒，近年亦成為彈珠機店常客。她表示，最初只是把玩彈珠當作消磨時間的娛樂，惟隨着接觸漸多，逐步演變成固定消費習慣，現時她一周最多會去五次，每次充值 500 元直至花完，實際花費約佔零用錢三成，一年來累計花費已逾三千元。

她表示，自己起初只追求「玩得開心」，但後來逐漸開始在意積分卡、獎品，以至高風險玩法帶來的刺激感，「真係可能去到高啲倍數嘅時候，4倍、8倍呢啲都中嘅話，會有啲滿足感同刺激。」

樂兒熟練地倒入珠子及根據倍數及紅燈位置來調整拉桿力度。（新報人記者鄭宇霞攝）

其中最吸引她的，是以小額投注有機會換取高回報，面對20盞燈中僅有一盞中獎、但可獲10倍倍率的玩法時，她會不惜投入99顆珠嘗試，「用二十分之一嘅機會，去博 999粒珠，都係一種以小博大嘅過程。」

這種心態亦令她不時超出預算，原本打算只玩200元，最後卻花掉400元甚至更多，事後亦會因超支而買不到原本想買的東西而後悔。她亦表示，常去的彈珠機店位於回家必經之路，店內又可存珠，無須每次再額外「課金」，久而久之便形成習慣，「經過又唔入去玩下，就會覺得唔習慣，揾唔到一個唔玩嘅理由。」

左邊是樂兒充值購入彈珠機的消費記錄，右邊是其用積分卡兌換的獎品，多數為精品公仔。（受訪者提供）

情緒價值為先 玩家不惜冒險追高倍回報

對部分玩家而言，彈珠機的吸引力未必在於能否「回本」，而是過程中帶來的情緒價值。浩然表示，有時考試成績不理想，便會到彈珠機店玩一會，「放鬆心情，可以安撫我嘅情緒。」

他形容，彈珠機對自己的意義是一種「帶啲賭博嘅消遣模式」，而店舖提供的「存珠」服務，一旦以較少金額贏得大量彈珠，之後便可憑帳戶內的存珠繼續遊玩，無須即時再付款，變相降低再次投入的門檻，「可能你用咗百蚊就贏咗一千粒，之後落黎玩就唔駛錢。」

浩然認為彈珠機帶來的情緒價值大於獎品的價值。（新報人記者鄭宇霞攝）

陳樂兒直言，即使支出與收入不成正比，例如花費 8,000 元，最終可能只能換到價值100元的禮物，她仍認為「重要嘅係情緒價值，即係滿足感多啲。」她至今已累積80多張積分卡，換過最貴的獎品是一個市值約160元的PC9充電寶，為此用掉約200張積分卡。她坦言，若單以金錢計算，這種兌換並不划算，「每張卡40到50蚊左右，200 張卡嘅錢已經夠我買 10 個充電寶。」

她表示，以彈珠換取物品，從來不是一筆合理的交易：「如果你用一千蚊彈珠去換到嘅嘢，同你直接用一千蚊買一樣嘢，一定唔成正比。」即使如此，她仍不認為自己是在追求物質回報，「無論幾勁都唔會回到本，因為佢本錢已經好高，我注重嘅係情緒價值，冇話要喺啲物品上回本。」

樂兒認為整個彈珠機產業是一種「情緒價值」，單局而言則是「以小博大」。（新報人記者鄭宇霞攝）

彈珠機店「成績換獎」 家長憂扭曲價值觀

彈珠店快速擴張之餘，部分商戶更以學生作為重點招徠對象，位於荃灣路德圍的「彈珠王」推出「好學生進步大獎」，學生只需出示前後兩次考試、默書或測驗成績，證明學業有進步，即可兌換相應數量的彈珠，亦針對中小學生等不同群體制定不同的兌換標準。

記者佯裝顧客查詢「好學生進步大獎」活動詳情，店內場務表示學生須親身攜帶試卷或默書本到店，其會拍攝相關證明，再交由老闆核實及記錄，經成績兌換的彈珠，可即場遊玩，亦可存入會員帳戶累積使用。

場務又向記者展示過往學生兌換獎勵的默書或測驗照片，並稱「有個妹就鍾意攞試卷出黎，拎完啲珠，佢即場玩。」並表示該活動「我哋呢度特別有」，且沒有兌換次數及科目等限制。

記者曾兩度就「好學生進步大獎」兌獎規則查詢店員，中午值班者稱僅晚上7至11點有懂英文的場務處理成績核實及獎品兌換事宜。（新報人鄭宇霞攝）

針對學生的營銷手段，家住元朗的劉小姐表示，「唔應該咁做」。她早前趁假日帶同兩名孩子途經彈珠機店，一時興起入內體驗，當天花200元換取1080顆彈珠，兩個孩子約半小時便玩完，期間她全程陪同，並定下「買定即止，不中途加注」的原則，希望他們明白「輸了就算了」，避免因遊戲產生情緒波動。

她認為，彈珠機本質上與夾公仔、冒險樂園一樣，只是一種普通的休閒娛樂方式，適度體驗無可厚非，但若將其與學業成績掛鉤，便不利孩子的價值觀。

劉小姐首次入會花費200元，為小朋友們購入1080顆珠子，共贏得11張積分卡。 （新報人記者鄭宇霞攝）

記者曾就該店「好學生進步大獎」活動，以書面方式向店方查詢，內容包括活動是否為正式推廣安排、推出時間、適用對象、獎勵兌換方式，以及未成年人兌換時的處理機制等；亦要求店方回應外界對活動，以及將娛樂獎勵與學業表現掛鈎的質疑。惟至截稿前，店方未作出回覆。

西貢區議員陳志豪表示，自去年起跟進區內彈珠機店泛濫情況，尤其將軍澳、坑口及寶林一帶的商場，已成為彈珠機店擴張的重點區域。據他觀察，區內彈珠機店數目在短短4個月內，由原本兩三間增至五六間，不少更選址於補習社附近。

他說，至今已接獲十多名家長投訴，反映子女因沉迷玩彈珠機而逃離補習、遲遲不回家，甚至花掉大部分零用錢，「有小朋友一個禮拜300元零用錢，其中 200 元用喺玩彈珠機。」他指出，彈珠機本身具備一定運氣屬性，存在潛在的賭博成分，且其沉迷性遠高於過去的公仔機，學生容易因「兌珠」、「換獎品」的目標不斷投入時間與金錢。

將軍澳南豐廣場的元氣彈珠店，下午五點半仍有穿校服的學生在店內玩彈珠，對面為補習社。 （新報人記者鄭宇霞攝）

被問及是否應嚴格規管彈珠機舖對學生群體的營銷策略，陳表示，目前並不打算從獎品或選址方面入手，「監管方向應該係唔俾小朋友入去，而唔係限制個商場開幾多間。」

若簡單規定「補習社 100 米範圍內不準開設彈珠機舖」，反而導致商場不再引進補習社，「唔會有指引要求商場規定只可以有幾間公仔機，咁點解彈珠機要呢？」陳強調，問題核心仍在於政府加快修法進程，要求彈珠機舖申領遊戲機中心牌照，落實「16 歲以下不准進入、穿校服不准進入」的硬性規定。

陳志豪向民政事務處、警務處等相關部門反映問題，望推動政府加快彈珠機的監管工作。（新報人記者鄭宇霞攝）

立法會議員：短期多管齊下，長遠修例規管

立法會議員姚銘建議，短期可由海關重點檢查有關設施是否涉及賭博元素、獎品來源及真偽等問題，消防及商務等部門則可核查店舖有否違反消防條例及《商品說明條例》，填補現行監管下的執法空隙。

除此之外，他亦建議要求店舖在當眼位置張貼「理性消費」、「慎防投機心態」等提示字句，以政指引加強商戶責任。

姚銘指，學校與社區可在短期內配合加強教育工作，提醒學生避免過度沉迷此類消費娛樂活動，建立健康的消費觀念。（新報人記者鄭宇霞攝）

至於長遠規管方向，本身是律師的江玉歡指出，政府亦需重新檢視現行《賭博條例》下對「賭博」的界定，應涵蓋這類「以小博大」性質、但又遊走於傳統娛樂與博彩之間的經營模式。她認為，政府不應只聚焦實體店舖，亦須及早關注青少年接觸網上博彩或相關變種遊戲的趨勢，從整體政策層面思考規管方向。

她又提到，新加坡、台灣及英國等地，早已對同類遊樂設施設下較嚴格限制，例如限制未成年人接觸、禁止以現金或高價值等作獎勵等，認為香港可參考做法，進一步釐清監管邊界。

江玉歡指出，政府要體察、修例及執法，對青少年問題「要快一點」。（受訪者提供）

民政：涉獎品兌換須領牌 無牌個案交警方跟進

民政事務總署牌照事務處回覆查詢時指出，彈珠機店須按實際營運模式申領牌照：僅供娛樂者須領取遊戲機中心牌照；如涉及獎品贈送或兌換，則須依《賭博條例》申領有獎娛樂遊戲牌照，並須先取得食環署發出的公眾娛樂場所牌照。該處強調，相關牌照受嚴格規管，未符合條件者不會獲批，違規者亦可能被撤銷牌照及遭檢控。

牌照事務處又指出，有獎娛樂遊戲不得提供現金獎，單一中獎機會付出款項不得超過 5 元，單一獎品估值不得高於 300 元，且獎品本身不得再構成中獎機會。部分彈珠機店現行做法，如以彈珠作獎品供玩家再玩一次，或玩家為一次中獎投入超過 5 元價值彈珠，均可能不符發牌要求。該處補充，無牌經營及涉嫌違反《賭博條例》的個案由警方負責跟進；牌照亦只適用於訂明場所，並非品牌通用，而目前市面部分被查詢的彈珠機店並未領有相關牌照。

政府今年5月亦建議修例規管彈珠機店舖，令經營者有規障跟隨，同時加強保障消費者，減少成癮風險。

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