大城小檔｜銅鑼灣輪椅婆婆拒困四面牆　遊走港九擺擋賣花尋寄託

香港地萬家燈火，大舖小店滿佈；但繁華鬧市一角，總見小人物的身影。在名店林立、人來人往的銅鑼灣記利佐治街對開，一位坐在輪椅上的婆婆，靜靜地守在一個小角落，面前擺放着的一盤白蘭花。她是梁婆婆，雖然行動不便，但她不願被困在家中四面牆，在街頭賣花成了她打發時間、尋找生活寄託的方式。



梁婆婆雖行動不便，但不願終日困守家中四面牆內，平日會隨心在街頭擺賣白蘭花過日辰。（左朗星攝）

大病影響神經線須輪椅代步 拒困家中四面牆賣花尋寄託

梁婆婆在街頭賣花只有一、兩年時間；採訪期間，她淡淡地道出人生的轉折。約20年前，一場突如其來的惡疾影響神經線，自此她只能與輪椅為伴，慨嘆：「殘廢人，乜嘢都做唔到。」年輕時的她，也曾為生活奔馳，從事過車衣、製衣等各種勞力工作。如今雖然行動不再自如，但她始終不願終日困守四面牆內，「過下日辰，咁咪冇咁煩囉。」對她而言，賣花不僅是為了打發時間，更是為了尋找一份生活寄託。談及日常消遣，她指只有逛街、買餸做飯等，「有咩嗜好呀，又唔行得，又唔走得……」

每包僅賺5毫嘆搵食艱難 跨區擺檔無定時全睇心情

檔攤上的白蘭花，婆婆透露全由友人親手種植，售價為10元兩包，扣除來貨價每包僅微賺5毫，「賣晒都賺得一百幾十，搵食艱難呀。」雖然利潤微薄，但婆婆仍然堅持擺賣。她擺檔沒有設定固定時間，一切隨心，「得閒出嚟，賣晒就收檔。」

家住九龍的梁婆婆，雖然偶爾會在同區擺賣，但多數日子都會不辭勞苦跨區來到港島，只因銅鑼灣人流較旺。儘管坐輪椅搬運貨物極不方便，她仍堅持隻身乘搭港鐵，並選擇在港鐵站口附近駐紮，只盼能多賣幾包白蘭花。

面對食環署巡查自認理虧 鬧市街頭獲市民送暖

在街頭擺檔，除了要面對日曬雨淋，還要應付食環署的巡查，婆婆語帶無奈稱：「從朝到黑都有人趕，即係無一啖好食嘅畀你。」但她坦言，食環署人員通常都是「好聲好氣」地勸喻她離開，沒有刻意為難，也沒有向她罰款，「趕你走咪走囉，咁你自己係唔啱吖嘛。」

雖然生活艱難，但婆婆在街頭也感受過不少溫暖。有時，路過的熱心人會多給她一點錢當作小費，「要10蚊買嘅，有時畀20蚊。」也有人會特意買飯盒、飲料給她。問及家人，婆婆表示有很多親人，但對於她出來賣花，他們的態度則是「你鍾意咪出嚟，唔鍾意咪唔出囉。」婆婆似乎也不願多談家庭瑣事，只專注於眼前這一小片屬於自己的天地。

採訪尾聲，天公不造美，突然下起雨來。婆婆淡然稱：「落雨咪走囉。」繼而默默收拾起賣剩的白蘭花，推着輪椅，緩緩離開了這片喧鬧的街角。