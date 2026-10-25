大城小檔｜旺角錶匠堅拒修贗品　豪言無錶難修理：做到睇唔到為止

香港地萬家燈火，大舖小店滿佈；但繁華鬧市一角，總見小人物的身影。旺角上海街暗藏着一間「隱世錶舖」，該鐘錶維修店店主柯先生入行逾40載，憑藉由父親傳授的精湛手藝，多年來為街坊提供維修及保養服務。



面對近年淡靜的市道與行業青黃不接的困境，這位資深鐘錶匠依然堅守「拒修假錶」的原則，並揚言會一直留在工作檯前，直到雙眼看不見為止。柯先生稱鐘錶維修技術是需不斷累積經驗，他對自己的技術充滿自信，豪言：「冇咩難搞嘅錶！如果我自己整唔到呢……佢畀第二個師傅整得到呢，我都通街拜佢做師傅！」



入行逾40年的柯先生，憑藉父親傳授的精湛手藝自立門戶。（左朗星攝）

憑父傳授維修鐘錶技術 入行逾40載 嘆現時生意跌至零

入行逾40年的柯先生，繼承父親的精湛手藝；直至香港回歸時，開始於旺角自立門戶。回顧多年的經營點滴，他表示舊檔口原設於大牌檔旁，後來為配合政府牌照規管，才搬遷至現時的舖位。為了避免與舊舖名混淆，他索性以自己的姓氏，將店名更改為「柯記精工維修」。

然而，近期的生意額卻令他感到無奈，柯先生坦言現時市道「好靜」，完全沒有遊客光顧，生意額甚至一度跌至接近零，目前僅靠一班相熟街坊客支持。他又指出每年仍需繳交約2,350元的商業登記費，但卻沒有相應支持小商戶的措施。

堅守原則拒修贗品 收$2000保養勞力士 豪言無錶難修

柯先生精通各類鐘錶維修，無論是配電池還是換錶帶，皆得心應手。當中以維修勞力士（Rolex）最為拿手；年輕時，他曾獲大錶行招攬，但因薪酬過低而決定自立門戶。

身為資深鐘錶工匠，柯先生堅守專業原則，明言拒絕維修任何贗品。他指，市面上的假錶零件質素參差，維修後極易再次故障，「假勞嗰啲我哋唔整嘅，啲機件好差；你整完畀佢，行唔好佢又攞返嚟，又畀你又執，何必啫？」

身為資深鐘錶工匠，柯先生堅守專業原則，明言拒絕維修任何贗品。他指，市面上的假錶零件質素參差，維修後極易再次故障。（左朗星攝）

此外，他亦提供鐘錶真偽鑑定服務，每次收費200元，主要透過觀察手錶鐫刻的數字、粗幼等「密碼」細節來辨別真偽。對於自己的維修技術，柯先生充滿自信，他表示，維修勞力士的保養收費約為2,000元，不僅每次都會將機芯拆解抹油，更會拍照作紀錄向客人交代。

柯先生豪言：「無咩難搞嘅錶！如果我自己整唔到呢......佢畀第二個師傅整得到呢，我都通街拜佢做師傅！」

技術不能只靠師傅傳授 需摸實物及拆解累積經驗

鐘錶維修是一門考驗眼力及耐性的精密工藝。柯先生的工作檯上，放滿放大鏡、螺絲批、鉗子、游標卡尺及校錶機等專業工具；亦有專門開勞力士錶蓋的鉗。他強調，單靠師傅的教授無法保證百分百準確，真正的技術來自於不斷拆解、觸摸實物所累積的經驗。

柯先生的工作檯上，放滿放大鏡、螺絲批、鉗子、游標卡尺及校錶機等專業工具；亦有專門開勞力士錶蓋的鉗。（左朗星攝）

遇年輕人僅學兩周半途而廢 寄語入行要定心無脾氣

柯先生坦言，現今年輕人大多不願入行，這項精細手藝恐難逃失傳命運。他續稱，早年確實有前來拜師學藝的年輕人，但往往學了一至兩個星期便不見蹤影，「我就唔明佢點解，我有心教佢，佢都冇心機嚟學嘅。」柯先生語重心長道出，維修手錶必須具備「決定心」和「冇脾氣」兩大特質，「好似你整錶，佢行行下唔行，唔行咩原因？又要逐步逐步嚟摷開；有決定心，冇脾氣，先做得到呢行。」

雖面對行業式微與後繼無人的無奈，但柯先生依然對鐘錶維修抱有熱誠，並未打算言休：「反正做到隻眼睇唔到為止...咁就唔做喇！」這份對工藝的執著與堅持，正正是香港老一輩匠人精神的最佳寫照。