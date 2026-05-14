「書出愛心　十元義賣」踏入第二周　太古地產：已籌得超過100萬

太古地產周三（13日）公布「書出愛心 十元義賣」活動已籌得超過100萬元，踏入第二周，義賣及各項活動將於周四至下周日（14至17日）於太古坊康橋大廈一樓ArtisTree及栢克大廈18樓繼續舉行，每天有各類好書補貨上架，歡迎書迷到場選購兼為慈善籌款出一分力。



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「書出愛心 十元義賣」為太古地產大型社區慈善活動，太古地產表示，首周四天實體書籍義賣，籌得約80萬元，連同於3月舉行的網上二手兒童書義賣，今年活動目前已籌得超過100萬元。今年活動有賴超過7,000名太古地產愛心大使及義工，由書籍分類、網站上載，以至義賣活動營運等各個範疇提供支持。

太古地產表示，今年多個全新場區如特價書專區、「國家地理雜誌」書區及精神健康及心理勵志書專區均廣受歡迎，活動首四天已獲30,000人次到訪。大受歡迎的「互動故事劇場」及「書出魔法」變裝巡遊過去周末多個場次全數爆滿，有約600位小讀者參加。

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今年活動特設的迷你醒獅掛飾工作坊及家長講座，將於活動最後四天舉行，尚餘少量位置，歡迎公眾即場免費參加，額滿即止。

「書出愛心 十元義賣」由太古地產贊助，並由2001年成立、於今年慶祝25周年之「太古地產愛心大使」義工團隊，聯同香港小童群益會及義務工作發展局合辦。義賣活動從2009年起舉辦，全數善款將不扣除成本，用於支持香港小童群益會「群益寶庫」計劃，及義務工作發展局推動義務工作的持續發展。去年破紀錄籌得超過港幣137萬元。