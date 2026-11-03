助SEN青年破就業高牆　愛・傳遞夥餐飲品牌推實習機會促職場共融

向特殊教育需要（SEN）學童派發玩具事件在網絡上引發熱議，這場風波折射出一個現實，就是即使香港社會對SEN群體認知表面上有所提升，但大眾理解仍停留在刻板印象。

對「愛・傳遞」（LoveXpress）創辦人潘嘉麗而言，這種社會認知差距，正是她過去十二年來致力填補的鴻溝，從一個數字開始投身幫助SEN行列，目標並非強求這群青年「削足適履」以迎合主流，而是推動社會環境的優化與包容。



「愛・傳遞」參與商貿展覽會，向業界推廣「The Edible Project」等社企項目，期望以愛與包容，攜手商界共創共融社會。

拒將自閉症當「故障」 助SEN青年破就業高牆

回溯至12年前，一個冷冰冰的數據——「每68個新生兒就有1個患有自閉症」成為了潘嘉麗投身SEN倡議工作的轉捩點，她過去十多年在前線有所觀察：「SEN的人數愈來愈多，現在很多主流學校裡，甚至有很大比例是SEN學生。」然而，龐大人數並沒有換來社會的廣泛理解，潘嘉麗認為大眾對他們的認識往往只停留在表面。

求學階段，因為同學不了解，這群孩子常常受到排斥甚至欺凌，到他們告別校園步入社會，這份不理解更成一道難以跨越的高牆，「就業」成為了他們人生最大難關。

近年，西方社會倡導「腦力多元」（Neurodiversity）概念，主張把自閉症、ADHD等大腦神經特質「去病化」。潘嘉麗認為，這群青年的神經差異並非待修復的「故障」，而是人類多元認知光譜上獨特的多樣性。可是，這種前瞻理念與香港的現實環境仍有巨大鴻溝。

社會習慣由中心向邊緣發號施令，要求SEN青年擠入標準化模具，卻鮮少願意為身處邊緣的人微調運作方式。潘嘉麗指有些青年的社交能力或許較弱，不懂得看「眉頭眼額」，甚至不明白商界的潛規則，但若從「優勢取向」（Strength-based）的角度重新看待他們，會發現他們具備極高的專注力，對公司更是無比忠誠。

為了替自閉症及SEN青年創造更多就業機會，「愛・傳遞」透過旗下社企「The Edible Projects」推動共融就業。以「秀樺廚房」作為實習基地，潘嘉麗（左四）與員工及學員合照，見證他們在職場上的成長。

潘表示，SEN青年缺的不是能力，而是缺乏彈性制度與無障礙配套的職場環境。若畢業後長期處於待業狀態，他們的各項能力便會迅速退化。為此，「愛・傳遞」積極開拓實體培訓場地，為SEN青年提供真實的實習環境。不過，要打破現有困境，單靠社福機構絕不足夠，改變商界的既有觀念更為重要：「很多企業是想做，但不知道怎麼做，又怕影響現有員工。」

獲Bakehouse與Venchi支持 證SEN青年能勝任高壓職場

為了打破這個僵局，愛傳遞2024年與香港瑰麗酒店合作打造示範案例，透過在酒店內部設立「夥伴制度」，由資深員工一對一帶領，不僅成功讓多位學員轉為全職僱員，更在企業內部產生了「下斜路緣效應」（curb-cut effect），當體制願意為了最脆弱的個體展現包容，反而激發了整體員工的初心，大大改善了企業文化。

愛・傳遞於2024年與香港瑰麗酒店合作設立「夥伴制度」，由資深員工一對一帶領SEN青年，成功助多位學員轉為全職僱員。

有了這成功先例，共融就業版圖逐漸擴大。潘嘉麗透露，近期機構成功與兩大星級餐飲品牌達成合作，為SEN青年提供實習及就業機會，當中包括城中人氣極高的排隊名店 Bakehouse，以及知名意大利朱古力及雪糕品牌 Venchi。

「只要配對合適的崗位，加上同事間的理解與包容，他們同樣能在高要求、高節奏的商業世界中勝任有餘。」潘嘉麗表示，這些企業看中的正是SEN青年極高的專注力與對工作的忠誠度。從瑰麗酒店破冰，到 Bakehouse 與 Venchi 的加入，愛傳遞正一步步證明，讓腦力多元群體融入主流職場，絕對是一個能締造雙贏的商業決定。

11月8日齊起跑：手執「護照」闖關 體驗SEN青年就業藍圖

為了將「共融就業」的理念推廣至全港，愛傳遞將於11月8日在數碼港舉辦「愛傳遞慈善跑2026」暨「職」夢同行嘉年華。目前已有五、六百名熱心市民報名參與。

活動當日除了跑步賽事，現場更設有15個嘉年華攤位，並獲瑰麗酒店、香記咖啡、Cookies等商界夥伴大力支持。有別於一般嘉年華，大會特別為每位參加者準備了一本「護照（Passport）」，邀請大眾透過沉浸式的闖關體驗，親身感受SEN青年在職涯規劃中所面對的真實挑戰與藍圖。

「他們需要的，只是一個適合的環境和一個被看見的機會。」潘嘉麗呼籲大眾及企業踴躍參與，一起成為SEN青年追夢路上的同行者，攜手共建真正包容的職場與社會。