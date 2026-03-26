逾2,500名義工響應樂善「糖」甜心行動　齊心支援SEN兒童

九龍樂善堂一年一度的大型籌款活動「樂善『糖』甜心行動2026」於2026年3月21及22日，周末一連兩日於全港超過120個地點舉行慈善糖果義賣。活動於星期六正式啟動，兩日動員逾2,500名義工，包括來自樂善堂轄屬單位的師生、同工、服務使用者，以及善心企業與團體義工，同心協力為慈善工作籌款以支援特殊學習需要(SEN)兒童及其照顧者。



「甜心行動」以慈善糖果義賣形式為樂善堂服務籌募善款，歷年來籌得逾千萬元善款，充分體現社會各界的愛心與支持。活動今年踏入第27年，善款用作支援特殊學習需要(SEN)兒童及其照顧者，為他們提供訓練課堂及教材，促進全面發展。每盒「樂善『糖』」慈善價為港幣20元，內附多家善心商戶提供的優惠券。雖然實體義賣活動已圓滿結束，但善長仍可透過樂善堂網站的「樂善商店」認購慈善糖果或捐款支持「愛心糖果轉贈計劃」，由樂善堂代為轉贈糖果予基層兒童，與他們「童」享一點甜。去年活動獲各界熱烈響應，樂善堂於兒童節向超過一萬名基層家庭兒童送上糖果，分享節日甜意與關懷。

九龍樂善堂主席李培埡女士於義賣首日率領一眾常務總理會成員，到訪九龍東的義賣地點參與義工服務，親身呼籲善長支持，並向前線的學生、長者、團體義工打氣。李培埡主席感謝各善長慷慨認購慈善糖果，同時感謝轄屬單位的學生、服務使用者，以及善心企業與團體義工於周末投入參與，萬眾一心，不遺餘力向公眾推廣活動理念，凝聚愛心力量。李主席表示：「近年有特殊教育需要的學生人數持續上升，樂善堂希望透過『甜心行動』匯聚各界的支持，轉化成更多適切及優質的支援服務，讓溫暖傳遞到SEN家庭，並促進社會對他們的理解與關懷。」

樂善堂現時透過轄下的兩間復康中心「樂善堂楊小玲言語治療中心」及「樂善堂莫葉瑞衡兒童發展中心及復康中心」，由跨專業團隊提供評估、訓練、教育一站式支援服務，協助服務使用者提升感知、肌能、溝通與社交等能力，致力為SEN兒童及成人提供個人化及持續性的個案管理和跟進服務。

樂善堂一眾常務總理及總幹事走訪各義賣地點為義工打氣

樂善堂一眾常務總理及總幹事走訪各義賣地點為義工打氣

樂善堂一眾常務總理及總幹事走訪各義賣地點為義工打氣

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跨專業團隊陪伴訓練 正向鼓勵促成進步

謙謙(化名)在5歲時被診斷患有專注力不足及讀寫障礙。一年前，家人留意到他從學校帶回家的勞作和功課出現愈來愈多錯字，在老師的建議下，父母與外婆帶同謙謙到樂善堂楊小玲言語治療中心求助，由專業言語治療師及職業治療師為他進行評估及分析。「評估結果顯示是專注力不足及讀寫障礙時，我和爸爸都非常擔心。我們對這種情況不熟悉，而且當時正值準備升讀小學的階段。平日主要由外婆照顧謙謙的生活，她對相關知識完全陌生，所以一家人都非常憂心，不知道應如何幫助謙謙。」謙謙媽媽憶述。

謙謙媽媽特別擔心，隨著升讀小學後學習內容加深、功課量的增加，對孩子造成龐大壓力。為助謙謙改善情況，他現正參與中心提供的針對性訓練，包括執行功能訓練、專注力訓練及書寫能力訓練等。課堂由言語治療師或職業治療師帶領，並按其需要設立個人化訓練目標，例如透過多感官教學，使用積木、泥膠認字；或運用故事書及遊戲卡形式創設不同情境進行學習，從而提升謙謙的自我控制能力、執行能力及專注力。

「謙謙起初非常抗拒上課，每次上課前抱著外婆不肯放手，但團隊十分有耐性，每當他有一點進步都會即時讚賞，慢慢建立他的信心。我們一家人亦從團隊身上學習到如何用正向方式鼓勵謙謙，令他不再因為表現不及同齡人而害怕嘗試。」除了訓練課程外，中心團隊亦與家人保持密切溝通，定期講解訓練進度，並舉辦跨代親職教養支援小組，讓外婆學習更多照顧及教養技巧。隨著大半年的訓練及練習後，謙謙的行為和學習表現逐漸改善，能更好地適應小學學習環境。這段歷程不僅促進了謙謙的全面發展，也鞏固了家庭成員之間的關係和凝聚力。

「在樂善楊小玲言語治療中心，大家都真誠以待，每一位SEN學童的進步都令人感到欣慰。我們知道一個小小的進步，背後其實是好多人共同努力的成果。」謙謙媽媽希望藉自身的經驗向大眾分享，讓社會大眾更了解SEN兒童及其家庭所面對的難處，培養更多包容與關愛，讓正經歷困境的家庭也能感受到支持與希望。

樂善堂楊小玲言語治療中心專注小組課堂情景，導師運用教學用具協助兒童訓練

樂善堂莫葉瑞衡兒童發展中心及復康中心內專為兒童而設的感覺統合活動室

紮根香港一百四十五年 持續開展各項慈善服務

樂善堂紮根香港145年，現時轄屬單位逾87個，遍佈全港，包括中、小學及幼稚園、醫療、安老及社福單位，致力為本港基層市民提供適切及優質之多元化服務。近年本堂積極開辦不同服務單位及計劃，包括營運啟德世運道「簡約公屋」項目（第一期），提供約3,000個單位；營運香港首個「深水埗社區客廳」項目，兩年間已為超過700戶劏房家庭提供延伸的共享生活空間；持續推展「廣東院舍照顧服務計劃」，提供120個位於廣東的資助安老宿位；開設新社企單位「Future Kitchen & Café」，提供優質營養膳食服務；擴充油尖旺地區康健中心及開設「樂善堂賽馬會基層健康牙科診所」等，以提升基層健康水平。樂善堂秉承「關懷情真、樂善同行」的宗旨，繼續在不同範疇為社會大眾提供優質及適切的服務，為香港市民建構關愛共融的社區。

樂善堂衷心鳴謝各界鼎力支持：(排名不分先後)

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