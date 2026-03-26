逾2,500名義工響應樂善「糖」甜心行動 齊心支援SEN兒童
九龍樂善堂一年一度的大型籌款活動「樂善『糖』甜心行動2026」於2026年3月21及22日，周末一連兩日於全港超過120個地點舉行慈善糖果義賣。活動於星期六正式啟動，兩日動員逾2,500名義工，包括來自樂善堂轄屬單位的師生、同工、服務使用者，以及善心企業與團體義工，同心協力為慈善工作籌款以支援特殊學習需要(SEN)兒童及其照顧者。
「甜心行動」以慈善糖果義賣形式為樂善堂服務籌募善款，歷年來籌得逾千萬元善款，充分體現社會各界的愛心與支持。活動今年踏入第27年，善款用作支援特殊學習需要(SEN)兒童及其照顧者，為他們提供訓練課堂及教材，促進全面發展。每盒「樂善『糖』」慈善價為港幣20元，內附多家善心商戶提供的優惠券。雖然實體義賣活動已圓滿結束，但善長仍可透過樂善堂網站的「樂善商店」認購慈善糖果或捐款支持「愛心糖果轉贈計劃」，由樂善堂代為轉贈糖果予基層兒童，與他們「童」享一點甜。去年活動獲各界熱烈響應，樂善堂於兒童節向超過一萬名基層家庭兒童送上糖果，分享節日甜意與關懷。
九龍樂善堂主席李培埡女士於義賣首日率領一眾常務總理會成員，到訪九龍東的義賣地點參與義工服務，親身呼籲善長支持，並向前線的學生、長者、團體義工打氣。李培埡主席感謝各善長慷慨認購慈善糖果，同時感謝轄屬單位的學生、服務使用者，以及善心企業與團體義工於周末投入參與，萬眾一心，不遺餘力向公眾推廣活動理念，凝聚愛心力量。李主席表示：「近年有特殊教育需要的學生人數持續上升，樂善堂希望透過『甜心行動』匯聚各界的支持，轉化成更多適切及優質的支援服務，讓溫暖傳遞到SEN家庭，並促進社會對他們的理解與關懷。」
樂善堂現時透過轄下的兩間復康中心「樂善堂楊小玲言語治療中心」及「樂善堂莫葉瑞衡兒童發展中心及復康中心」，由跨專業團隊提供評估、訓練、教育一站式支援服務，協助服務使用者提升感知、肌能、溝通與社交等能力，致力為SEN兒童及成人提供個人化及持續性的個案管理和跟進服務。
跨專業團隊陪伴訓練 正向鼓勵促成進步
謙謙(化名)在5歲時被診斷患有專注力不足及讀寫障礙。一年前，家人留意到他從學校帶回家的勞作和功課出現愈來愈多錯字，在老師的建議下，父母與外婆帶同謙謙到樂善堂楊小玲言語治療中心求助，由專業言語治療師及職業治療師為他進行評估及分析。「評估結果顯示是專注力不足及讀寫障礙時，我和爸爸都非常擔心。我們對這種情況不熟悉，而且當時正值準備升讀小學的階段。平日主要由外婆照顧謙謙的生活，她對相關知識完全陌生，所以一家人都非常憂心，不知道應如何幫助謙謙。」謙謙媽媽憶述。
謙謙媽媽特別擔心，隨著升讀小學後學習內容加深、功課量的增加，對孩子造成龐大壓力。為助謙謙改善情況，他現正參與中心提供的針對性訓練，包括執行功能訓練、專注力訓練及書寫能力訓練等。課堂由言語治療師或職業治療師帶領，並按其需要設立個人化訓練目標，例如透過多感官教學，使用積木、泥膠認字；或運用故事書及遊戲卡形式創設不同情境進行學習，從而提升謙謙的自我控制能力、執行能力及專注力。
「謙謙起初非常抗拒上課，每次上課前抱著外婆不肯放手，但團隊十分有耐性，每當他有一點進步都會即時讚賞，慢慢建立他的信心。我們一家人亦從團隊身上學習到如何用正向方式鼓勵謙謙，令他不再因為表現不及同齡人而害怕嘗試。」除了訓練課程外，中心團隊亦與家人保持密切溝通，定期講解訓練進度，並舉辦跨代親職教養支援小組，讓外婆學習更多照顧及教養技巧。隨著大半年的訓練及練習後，謙謙的行為和學習表現逐漸改善，能更好地適應小學學習環境。這段歷程不僅促進了謙謙的全面發展，也鞏固了家庭成員之間的關係和凝聚力。
「在樂善楊小玲言語治療中心，大家都真誠以待，每一位SEN學童的進步都令人感到欣慰。我們知道一個小小的進步，背後其實是好多人共同努力的成果。」謙謙媽媽希望藉自身的經驗向大眾分享，讓社會大眾更了解SEN兒童及其家庭所面對的難處，培養更多包容與關愛，讓正經歷困境的家庭也能感受到支持與希望。
紮根香港一百四十五年 持續開展各項慈善服務
樂善堂紮根香港145年，現時轄屬單位逾87個，遍佈全港，包括中、小學及幼稚園、醫療、安老及社福單位，致力為本港基層市民提供適切及優質之多元化服務。近年本堂積極開辦不同服務單位及計劃，包括營運啟德世運道「簡約公屋」項目（第一期），提供約3,000個單位；營運香港首個「深水埗社區客廳」項目，兩年間已為超過700戶劏房家庭提供延伸的共享生活空間；持續推展「廣東院舍照顧服務計劃」，提供120個位於廣東的資助安老宿位；開設新社企單位「Future Kitchen & Café」，提供優質營養膳食服務；擴充油尖旺地區康健中心及開設「樂善堂賽馬會基層健康牙科診所」等，以提升基層健康水平。樂善堂秉承「關懷情真、樂善同行」的宗旨，繼續在不同範疇為社會大眾提供優質及適切的服務，為香港市民建構關愛共融的社區。
樂善堂衷心鳴謝各界鼎力支持：(排名不分先後)
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