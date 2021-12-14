歷家暴婚變曾想自殺　單親媽攜SEN兒子出走　於烘焙店工作重生

常言為母則剛，育一名SEN孩子的Suki深明這個道理。除了比一般人花上更多精力照顧孩子外，她更遭前夫長期暴力對待及婚姻破裂。在惡劣的環境下，該如何自處成為Suki人生的一大難題。Suki曾想過一死了之，經歷多次內心掙扎下，她選擇從根源解決問題，並決意為自己及孩子尋求出路。從以往「地底人」的生活，慢慢重新接觸社會，她更善用閒暇時間參與不同課程增值自己，現時在社企推行的烘焙店兼職工作，平衡生活，Suki在這裏亦交到一班朋友，重組人際關係，正式告別過去幾年的「地底人」生活。



單親媽媽Suki育有一名16歲的SEN孩子阿廷。阿廷兒時便被幼兒院老師發現有行為問題，例如比較自我中心及時常坐不定。學校告之Suki，會讓有經驗的老師照顧孩子，叫她不用擔心；然而，阿廷升至高班時，有家長投訴他行為失控，令對方的孩子受傷，學校更指阿廷時常無故推枱及掟書包，不時需要隔離在教員室。

單親媽媽Suki育有一名16歲的SEN孩子阿廷。（曾鳳婷攝）

Suki後來發現，校方經常安排阿廷獨自在空置課室中，他的不良發洩行為因而養成，「只要佢唔開心、不滿，就會郁手」。時至今天，阿廷的失控行為仍然持續，「因為細個老師同佢講可以咁做去發洩，所以佢唔覺得有問題」。

家暴激化孩子情緒症狀

Suki為兒子尋求不同的協助，終在阿廷6歲時確診專注力失調及過度活躍症（ADHD）和對立性反抗症（ODD）。原生家庭的問題也激化了阿廷的症狀，Suki形容前夫（即阿廷生父）性格暴躁，時常對他們出氣，亦會因一些小事打罵二人，更甚的是會把他們反鎖在房間，不見天日。

當時幅畫有我、前夫同佢，佢就望住電視，爸爸媽媽喺兩角。媽媽係喊樣，媽媽同仔仔外圍有保護罩罩住，而爸爸個樣就好惡。 SEN孩子媽媽Suki

Suki本以為兒子尚小，不明白父親所為，但其實所有事早已烙印在他心中。阿廷首次見心理學家時，被要求畫畫，當Suki看到阿廷的畫作時，眼淚隨即流下，「當時幅畫有我、前夫同佢，佢就望住電視，爸爸媽媽喺兩角。媽媽係喊樣，媽媽同仔仔外圍有保護罩罩住，而爸爸個樣就好惡」。Suki當下便明白阿廷一直知道發生什麼事，只是不擅於說出來。自此她便格外留意兒子的情緒及行為。

阿廷8歲時，Suki形容前夫的暴力行為越發嚴重，多次把阿廷獨自困在屋中。同時，Suki又發現前夫出軌，她遂決定離婚，希望把兒子帶離惡劣的生活環境。惟這個決定竟成為她另外一個惡夢的開始，雙方辦理離婚過程中，前夫竟為了爭撫養權，曾把阿廷偷藏起來，更反指摘Suki未有好好照顧孩子。經歷數天與兒子失聯後，她決定報警處理，成功尋回兒子。

可以點算？一刀刀插埋嚟，但又解決唔到 SEN媽媽Suki

Suki形容前夫有意拖延離婚進程，整個過程中，她更不斷被滋擾。（曾鳳婷攝）

遭前夫頻滋擾 曾想過自殺

為了避免孩子再次遭前夫不當對待，Suki決定聽取協助社工意見，把兒子送到群育學校宿舍，遠離前夫。另一邊廂，前夫有意拖延離婚進程，整個過程中，她更不斷被滋擾，「佢（前夫）會不停whatsapp我，打畀我，同鄰居唱衰我」。Suki報警處理，但情況卻沒有改善，「可以點算？一刀刀插埋嚟，但又解決唔到」。

Suki被醫生告知她有抑鬱傾向。長期處於高壓狀況的Suki更一度想自我了結。結果在多次內心掙扎下，她選擇從根源解決問題，並決意為自己及孩子尋求出路。（曾鳳婷攝）

其後，Suki被醫生告之她有抑鬱傾向。長期處於高壓狀況的Suki更一度想過自我了結，經歷多次內心掙扎下，她選擇從根源解決問題，決意為自己及孩子尋求出路。為了逃離滋擾，Suki決定搬屋，切斷與前夫的所有聯繫。Suki形容，生活終於慢慢重回正軌，她亦開始善用閒暇時間，參與不同課程增值自己。

但一波未平，一波又起。她發現剛升中的阿廷轉宿舍後，竟開始逃學到網吧度日，她決定把兒子接回，親自照顧。阿廷本來一直接受行為治療，惟至12歲後，這些資源也隨即中斷，令Suki頓感無助。

阿廷不懂得控制自己的情緒，疫下沉迷於電子遊戲，不願上網課，打機度日。為照顧阿廷，Suki只能停止所有兼職工作，留在家中，惟卻出現「困獸鬥」局面，「唔會出去做嘢，因為留佢一個喺屋企，怕會唔知會發生咩事」。（曾鳳婷攝）

我真係嬲到想打佢，但因為我自己受過暴力對待，所以我唔想用暴力去解決。 SEN孩子媽媽Suki

疫下與兒子現困獸鬥情況

青春期的阿廷不懂得控制自己的情緒，更沉迷於電子遊戲。阿廷試過對Suki大發雷霆，又在街上對她動手。雖然Suki感到十分憤怒，也有想過還手，「我真係嬲到想打佢，但因為我自己受過暴力對待，所以我唔想用暴力去解決」。疫下阿廷的情況又再惡化，不願上網課，打機度日，「有種叫天不應，叫地不聞嘅感覺，想好好勸佢，但佢又唔聽」。為照顧阿廷，Suki只能停止所有兼職工作，留在家中，惟卻出現「困獸鬥」局面，「唔會出去做嘢，因為留佢一個喺屋企，怕會唔知發生咩事」。

告別「地底人」生活 烘焙店兼職重組人際關係

在朋友介紹下，Suki得知一個由社企推行的烘焙店B4bakery，從中接觸到不少同路人及找到釋放壓力的渠道。現時Suki是店內的兼職推廣員，除協助派傳單外，亦需要主動尋找客人。Suki能帶同兒子上班，不用擔心獨留他在家。即使兒子發生突發事件，店方亦容許她臨時離開崗位。Suki非常享受在B4bakery工作的時刻，更形容是難得的me time。Suki在這裏亦交到一班朋友，正式告別過去幾年「地底人」、避免與人交際的生活。

Suki表示明白阿廷學習能力差，不會在讀書上給予他過分的壓力。雖然阿廷過往曾多次行為失控，但作為母親的Suki對他仍有期望，「我覺得阿廷係有潛能，只係需要一個合適嘅帶領者，所以我希望日後會有機會畀佢發揮」。

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B4bakery是由社企「絲打同行」運行，旨在向不同類型的婦女及有需要人士，例如單親媽媽、有特殊照顧需要家庭、失業人士、基層及退休婦女等提供工作機會，由品牌策劃到生產她們都有機會一一參與。絲打同行創辦人Vivian指，婦女身為照顧者，疫下更是難以抽身，若她們能利用自身技能及時間賺取額外收入，也能把握「放風機會」，希望藉此協助緩解她們的情緒，「以往接觸婦女時，發現佢哋擅於烘焙，但卻苦無食牌，未能善用佢哋嘅技能，所以就想有一個平台去幫手」。B4bakery遂應運而生，現時已開業一個月，共有6個家庭受惠，有需要的人能使用店內的廚房製作自家產品，透過店舖對外販售，從而獲取部分收益。